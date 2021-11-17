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«Ньюкасл» готов выложить за Азара 40 млн евро

сегодня, 00:19

«Ньюкасл» активно интересуется Эденом Азаром из «Реала». В английский клуб недавно пришли богатые инвесторы, и они могут себе позволить столь дорогостоящие покупки. «Сороки» готовы выложить за игрока сборной Бельгии 40 млн евро.

По слухам, «Реал» готов расстаться с футболистом на фоне его блеклой игры и череды травм.

Ранее сообщалось об интересе к Азару со стороны другого британского клуба.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:44
Деньги жгут карман?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:40
Ну, для Реала это хорошее предложение, т.к сейчас Эден в ужасной форме, так еще и постоянно травмируется. Это полностью провальный трансфер для сливочных....
Для самого Азара конечно было бы отличным вариантом вернуться в родной Челси,но это мало вероятно. А вариант с Ньюкаслом тоже совсем не плохой. Там и денег дадут много, и статус первой звезды будет....дело за игроком
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:58
Продавать надо ,хорошие деньги для покупки других игроков.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:44
Ну хоть что-то за него получить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:43
Великолепная возможность сбагрить балласт. Пакуйте и тащите шейхам в Англии. Больше никто не предложит.
112910415
112910415
сегодня в 07:21
отличная покупка ! громкое имя, солидный ценник ...
других плюсов нет, но это и не важно
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:52
Реал думаю продаст с радостью
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:33
Дааа!Рэмзи Рабьо Азар хрустали и скандалист!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 06:26
Цена получается слишком большой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:03
У Реала есть шанс избавиться от хрусталя.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:41
Когда-то был хорошим игроком.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:49
Ньюкаслу нужен лидер, вокруг которого будут строить команду. А Азар просто тряпка.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:48
Глупая шутка инсайда !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:37
Темная лошадка, может, как провалиться, так и воскреснуть во всей своей красе, но, до первой травмы... ибо фастфуд.... но, желаю, чтоб созерцал долго, обо талантлив, ждем...
Сантус
Сантус
сегодня в 00:55
Раз богатые парни пришли накиньте ещё столько и Перес лично завернёт его вам в шелковую упаковку.Просто поймите,за Азара построят станцию метро под новым стадионом...)
youtomee
youtomee
сегодня в 00:48, ред.
Строили бы новую команду, активно бы искали молодых игроков с прицелом на будущее, зачем брать игроков 30+ за их давнишние былые заслуги и вваливать за это деньги. У него то травмы, то лишний вес, да и мотивации той что раньше уже никогда не будет, а контракт ему подавай жирный
Cat01
Cat01
сегодня в 00:33
Цена высока...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:25
Это слишком много для него. Реал сам должен доплатить чтобы его купили.
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