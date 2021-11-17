«Ньюкасл» готов выложить за Азара 40 млн евро

«Ньюкасл» активно интересуется Эденом Азаром из «Реала». В английский клуб недавно пришли богатые инвесторы, и они могут себе позволить столь дорогостоящие покупки. «Сороки» готовы выложить за игрока сборной Бельгии 40 млн евро.
По слухам, «Реал» готов расстаться с футболистом на фоне его блеклой игры и череды травм.
Ранее сообщалось об интересе к Азару со стороны другого британского клуба.
Для самого Азара конечно было бы отличным вариантом вернуться в родной Челси,но это мало вероятно. А вариант с Ньюкаслом тоже совсем не плохой. Там и денег дадут много, и статус первой звезды будет....дело за игроком
Для самого Азара конечно было бы отличным вариантом вернуться в родной Челси,но это мало вероятно. А вариант с Ньюкаслом тоже совсем не плохой. Там и денег дадут много, и статус первой звезды будет....дело за игроком
других плюсов нет, но это и не важно
других плюсов нет, но это и не важно