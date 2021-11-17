«Ньюкасл» готов выложить за Азара 40 млн евро

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сегодня, 00:19

«Ньюкасл» активно интересуется Эденом Азаром из «Реала». В английский клуб недавно пришли богатые инвесторы, и они могут себе позволить столь дорогостоящие покупки. «Сороки» готовы выложить за игрока сборной Бельгии 40 млн евро.

По слухам, «Реал» готов расстаться с футболистом на фоне его блеклой игры и череды травм.

Ранее сообщалось об интересе к Азару со стороны другого британского клуба.