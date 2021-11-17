«Флуминенсе» претендует на Тиаго Силву

Защитник «Челси» Тиаго Силва может вернуться в Бразилию.
В услугах 37-летнего футболиста заинтересован «Флуминенсе», за который Силва выступал с 2006 по 2009 год.
Контракт игрока с лондонцами рассчитан до лета 2022 года, но стороны готовы обсудить продление договора.
Завершив июньский контракт, Тьяго Силва еще не получил известий от «Челси» о переговорах по новому контракту.
Итальянский эксперт по трансферам Николо Шира сообщает, что клуб контактирует с ветераном, и ведутся переговоры о его возвращении в Бразилию.
Шира заявил: «Флуминенсе мечтает о возвращении Тьяго Силвы и начал переговоры с агентом центрального защитника, чтобы попытаться завершить сделку следующим летом».
«Приоритетом Сильвы на данный момент по-прежнему остается «Челси», который в ближайшие недели обсудит возможное продление контракта до 2023 года».
Завершив июньский контракт, Тьяго Силва еще не получил известий от «Челси» о переговорах по новому контракту.
Итальянский эксперт по трансферам Николо Шира сообщает, что клуб контактирует с ветераном, и ведутся переговоры о его возвращении в Бразилию.
Шира заявил: «Флуминенсе мечтает о возвращении Тьяго Силвы и начал переговоры с агентом центрального защитника, чтобы попытаться завершить сделку следующим летом».
«Приоритетом Сильвы на данный момент по-прежнему остается «Челси», который в ближайшие недели обсудит возможное продление контракта до 2023 года».