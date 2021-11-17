«Флуминенсе» претендует на Тиаго Силву

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вчера, 10:52

Защитник «Челси» может вернуться в Бразилию.

В услугах 37-летнего футболиста заинтересован «Флуминенсе», за который Силва выступал с 2006 по 2009 год.

Контракт игрока с лондонцами рассчитан до лета 2022 года, но стороны готовы обсудить продление договора.