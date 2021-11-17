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«Флуминенсе» претендует на Тиаго Силву

вчера, 10:52

Защитник «Челси» Тиаго Силва может вернуться в Бразилию.

В услугах 37-летнего футболиста заинтересован «Флуминенсе», за который Силва выступал с 2006 по 2009 год.

Контракт игрока с лондонцами рассчитан до лета 2022 года, но стороны готовы обсудить продление договора.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 22:13
Для красивого завершения карьеры не хватает конечно же вернуться в самый родной клуб, который сделал Тиагу звездой. Поэтому жду возвращения в...Динамо Москва.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:55
Пришло время собирать камни.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:41
Защитник «Челси» Тьяго Силва ведет переговоры с «Флуминенсе».

Завершив июньский контракт, Тьяго Силва еще не получил известий от «Челси» о переговорах по новому контракту.

Итальянский эксперт по трансферам Николо Шира сообщает, что клуб контактирует с ветераном, и ведутся переговоры о его возвращении в Бразилию.

Шира заявил: «Флуминенсе мечтает о возвращении Тьяго Силвы и начал переговоры с агентом центрального защитника, чтобы попытаться завершить сделку следующим летом».

«Приоритетом Сильвы на данный момент по-прежнему остается «Челси», который в ближайшие недели обсудит возможное продление контракта до 2023 года».
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:01
Ну пора и на тёплые квартиры. Удачи.
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