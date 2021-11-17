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«Ювентусу» интересен полузащитник «Мидтьюлланда»

вчера, 11:44

Полузащитник «Мидтьюлланда» Йенс-Лис Каюсте заинтересовал «Ювентус», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «бьянконери» присматриваются к 22-летнему игроку на фоне разговоров о том, что Адриен Рабьо и Аарон Рэмзи могут покинуть клуб в январе.

В этом сезоне Каюсте, которым ранее интересовались во Франции, принял участие в семи матчах за «Мидтьюлланд», его нынешний контракт истекает в 2023 году.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:30
Ювентус нацелился на впечатляющего 22-летнего шведского полузащитника

«Ювентус» недавно стал принимать молодых игроков, и теперь для «Бьянконери» стало нормальным увязываться с переездом молодежи по всей Европе. В сообщении говорится, что «Бьянконери» заинтересованы в переезде молодого шведского таланта Каюсте.

22-летний футболист играет в качестве полузащитника «Мидтъюлланда» и уже сыграл 9 матчей за высшую национальную сборную Швеции.

«Ювентус» нацелился на некоторых полузащитников, поскольку их текущие варианты остаются неэффективными. Бьянконери были связаны с переездом таких людей, как Аксель Витсель и Орелиен Тчуамени. Однако Каюсте будет гораздо более дешевой альтернативой, возможно, не дешевле, чем Витсель, который присоединился бы бесплатно. Но он намного моложе и в долгосрочной перспективе будет более ценным для «Бьянконери».

Аллегри не доверял большинству молодых игроков, которых встретил в «Юве» в этой кампании. Это может помешать переходу «Юве» к большему количеству молодых людей, но разрешение им остаться в аренде в нынешнем клубе для дальнейшего развития может быть лучшим способом убедить некоторых сделать этот шаг.

Каюсте уже сыграл 7 матчей в лиге и Лиге Европы в этом сезоне за свой нынешний клуб.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:34
Конечно Ювентус выше Метьюранда.
shlomo
shlomo
вчера в 12:32
Ну наверное что то увидели в его игре...
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