«Ювентусу» интересен полузащитник «Мидтьюлланда»

1637138661

вчера, 11:44

Полузащитник «Мидтьюлланда» заинтересовал «Ювентус», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «бьянконери» присматриваются к 22-летнему игроку на фоне разговоров о том, что Адриен Рабьо и Аарон Рэмзи могут покинуть клуб в январе.

В этом сезоне Каюсте, которым ранее интересовались во Франции, принял участие в семи матчах за «Мидтьюлланд», его нынешний контракт истекает в 2023 году.