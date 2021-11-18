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Ковалевски: «Россия будет фаворитом, если встретится с Польшей»

вчера, 15:54

Бывший игрок «Спартака» Войцех Ковалевски оценил возможную встречу сборных Польши и России в стыковых играх отбора ЧМ-2022.

Считаю ли Россию удобным соперником для Польши? На этой стадии удобных соперников нет, это плей-офф, каждая игра как финал. Если по итогам жеребьевки России в первом стыковом матче достанется сборная Польши, то фаворитом будет Россия за счет того, что будет хозяином поля, а по спортивным меркам, я считаю, что команды равные.

Может быть, у сборной Польши есть пара ярко выраженных игроков. Но при этом команда сборной Польши очень много пропускает в этом отборочном цикле, пропускает после случайных и индивидуальных ошибок. Такого раньше не было.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:06
Ох уж этот фаворитизм!)
Только фаворит чаще проигрывает.)
Ранее кто-то уже отметил, что Польша хочет получить Россию, я тоже так подумал. Но в этой схватке наши обыграют Польшу!!! Я так думаю!)⚽️
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:02
Что нам какой-то Левандовский,если есть Федя Смолов-вечно подающий надежды суперфорвард.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:51, ред.
Сборная Польши мечтает, надеется, верит в такого соперника-"фаворита", как сборная России..
Все участники стыковых полуфинальных матчей, у которых есть шанс играть со сборной России, только и хотят в соперники сборную России...

Но счастливчик будет только один, мечты сбываются, но только у одной сборной...
Кто же будет тот счастливчик, который узнав, что сборная России соперник в полуфинале, сразу же будет готовиться к финалу...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:43, ред.
Ковалевски: «Россия будет фаворитом, если встретится с Польшей» .
Можно, конечно, очень много спорить по поводу такого мнения экс-игрока московского Спартака. Он прекрасно знает уровень футбола в России и конечно же сборной Польши. И какая-то доля правды в этом и есть. То что сборная России будет играть на своём поле, в этом есть несомненно небольшой плюс ➕, но играя с таким соперником имеющего в своём составе одного из самых лучших голеодоров современного футбола ⚽️ Левандовски, этот факт своего поля легко нивелируется и даже становится превосходством. Учитывая что в составе сборной России и близко нет ни одного даже примерно игрока такого уровня. И вообще состав сборной Польши выглядит намного солидней и более сбалансированным, учитывая ещё тот факт, что с этим составом сборная играет уже не первый год. Что совсем нельзя сказать про сборную России, которая после чемпионата Европы собиралась, как говорится, в спешном порядке к отборочным играм чемпионата мира. Новый тренерский штаб, и как следствие новый состав, не говоря уже о постоянных травмах которые преследуют игроков сборной, а также у этой сборной даже не было игровой практики и товарищеских игр для сбалансированния состава. Сейчас тренерский штаб будет работать и думать как это всё можно будет привести в порядок и подготовить команду к мартовским играм. Так что на сегодняшний день сборная России пожалуй уступает почти всем сборным с которыми придётся играть. Теперь только вся надежда на тренерский штаб. Будем надеяться на удачный жребий и такой же исход. Как-то так, это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:33
Польша для нас это самый нежелательный соперник по полуфиналу. Один Левандовски чего только стоит! Но поляки наверняка хотят Россию получить в соперники как и остальные несеяные сборные.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:19
Это вряд ли. Если только Левандовски уйдёт на пенсию...
berda2003
berda2003
вчера в 16:19
хоть один здравомыслящий человек ... не то, что наши - все обкакались и начали 77 метать в миллионеров, ... ещё не вечер, подождём - сдавай...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:18
Расслабляет нас бывший спартач.
David Young
David Young
вчера в 16:09
Фаворита в этой паре не будет, на мой взгляд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:07
Россия будет бесспорным фаворитом при взятии автографов у Левандовского, особенно после его противостояния с Джикией. Польша на 10 ступенек в рейтинге ФИФА выше. Так что не надо обольщаться.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:07
Просто поляки наверное хотят получить Россию.
shlomo
shlomo
вчера в 16:03
Ну на мой взгляд спорное мнение... пожалуй Польша, самый сложный соперник среди несеяных команд (23-е место в рейтинге ФИФА)..... здесь Левандовски и ещё 15 игроков из топ-5 чемпионатов (с поляками мы провели пять матчей, но выиграли всего один раз в далёком 1996 году....)....а еще стоит учесть, что стоимость всех игроков сборной Польши дороже России почти в два раза....а так, что понятно , что для нас хороших вариантов просто нет ни при каком раскладе , зато мы сами являемся идеальным вариантом для всех....а вот идеальный вариант для России, это проводить каждый ЧМ у себя дома, во всех остальных случаях - сложно выйти.....
beefs
beefs
вчера в 15:58
говорить можно все, а как будет на самом деле...
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