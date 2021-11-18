Ковалевски: «Россия будет фаворитом, если встретится с Польшей» .

Бывший игрок «Спартака» Войцех Ковалевски оценил возможную встречу сборных Польши и России в стыковых играх отбора ЧМ-2022.
Считаю ли Россию удобным соперником для Польши? На этой стадии удобных соперников нет, это плей-офф, каждая игра как финал. Если по итогам жеребьевки России в первом стыковом матче достанется сборная Польши, то фаворитом будет Россия за счет того, что будет хозяином поля, а по спортивным меркам, я считаю, что команды равные.
Может быть, у сборной Польши есть пара ярко выраженных игроков. Но при этом команда сборной Польши очень много пропускает в этом отборочном цикле, пропускает после случайных и индивидуальных ошибок. Такого раньше не было.
Можно, конечно, очень много спорить по поводу такого мнения экс-игрока московского Спартака. Он прекрасно знает уровень футбола в России и конечно же сборной Польши. И какая-то доля правды в этом и есть. То что сборная России будет играть на своём поле, в этом есть несомненно небольшой плюс ➕, но играя с таким соперником имеющего в своём составе одного из самых лучших голеодоров современного футбола ⚽️ Левандовски, этот факт своего поля легко нивелируется и даже становится превосходством. Учитывая что в составе сборной России и близко нет ни одного даже примерно игрока такого уровня. И вообще состав сборной Польши выглядит намного солидней и более сбалансированным, учитывая ещё тот факт, что с этим составом сборная играет уже не первый год. Что совсем нельзя сказать про сборную России, которая после чемпионата Европы собиралась, как говорится, в спешном порядке к отборочным играм чемпионата мира. Новый тренерский штаб, и как следствие новый состав, не говоря уже о постоянных травмах которые преследуют игроков сборной, а также у этой сборной даже не было игровой практики и товарищеских игр для сбалансированния состава. Сейчас тренерский штаб будет работать и думать как это всё можно будет привести в порядок и подготовить команду к мартовским играм. Так что на сегодняшний день сборная России пожалуй уступает почти всем сборным с которыми придётся играть. Теперь только вся надежда на тренерский штаб. Будем надеяться на удачный жребий и такой же исход. Как-то так, это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Можно, конечно, очень много спорить по поводу такого мнения экс-игрока московского Спартака. Он прекрасно знает уровень футбола в России и конечно же сборной Польши. И какая-то доля правды в этом и есть. То что сборная России будет играть на своём поле, в этом есть несомненно небольшой плюс ➕, но играя с таким соперником имеющего в своём составе одного из самых лучших голеодоров современного футбола ⚽️ Левандовски, этот факт своего поля легко нивелируется и даже становится превосходством. Учитывая что в составе сборной России и близко нет ни одного даже примерно игрока такого уровня. И вообще состав сборной Польши выглядит намного солидней и более сбалансированным, учитывая ещё тот факт, что с этим составом сборная играет уже не первый год. Что совсем нельзя сказать про сборную России, которая после чемпионата Европы собиралась, как говорится, в спешном порядке к отборочным играм чемпионата мира. Новый тренерский штаб, и как следствие новый состав, не говоря уже о постоянных травмах которые преследуют игроков сборной, а также у этой сборной даже не было игровой практики и товарищеских игр для сбалансированния состава. Сейчас тренерский штаб будет работать и думать как это всё можно будет привести в порядок и подготовить команду к мартовским играм. Так что на сегодняшний день сборная России пожалуй уступает почти всем сборным с которыми придётся играть. Теперь только вся надежда на тренерский штаб. Будем надеяться на удачный жребий и такой же исход. Как-то так, это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!