Ковалевски: «Россия будет фаворитом, если встретится с Польшей» .

Бывший игрок «Спартака» оценил возможную встречу сборных Польши и России в стыковых играх отбора ЧМ -2022.

Считаю ли Россию удобным соперником для Польши? На этой стадии удобных соперников нет, это плей-офф, каждая игра как финал. Если по итогам жеребьевки России в первом стыковом матче достанется сборная Польши, то фаворитом будет Россия за счет того, что будет хозяином поля, а по спортивным меркам, я считаю, что команды равные.

Может быть, у сборной Польши есть пара ярко выраженных игроков. Но при этом команда сборной Польши очень много пропускает в этом отборочном цикле, пропускает после случайных и индивидуальных ошибок. Такого раньше не было.