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Б. Игнатьев: «Новый формат проведения стыковых матчей более справедлив»

вчера, 09:50

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал изменения формата стыковых матчей европейского отбора на ЧМ.

Новый формат проведения стыковых матчей и розыгрыша путевок на ЧМ, на мой взгляд, более справедлив. Такие изменения увеличивают интерес публики. Думаю, это приемлемый вариант, когда есть основания что-то исправить. Раньше тебе досталась одна команда, сыграли две игры и всё. Теперь же больше интриги, больше внимания к противостояниям. Поэтому я положительно отношусь к изменению формата. Это грамотное решение.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:59
Безусловно есть вопросы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:27
Накрутили - навертели с новым форматом и считают его более справедливым. Не понимает, что ли, г-н Игнатьев, что сделано это только с одной целью: больше матчей - больше зрителей - дополнительные поступления в кассу. Вот это последнее - единственное, чем руководствовались чиновники от футбола, меняя формат. Прежний был более справедлив: двух матчей, в гостях и дома, вполне достаточно, чтобы определить победителя в этой паре и, соответственно, - участника будущего ЧМ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:10, ред.
Справедлив и привлекателен для зрителя-это не одно и то же. Аргументы так себе и выдернуты из контекста проведения национальных чемпионатов и интересов команд. Ну гоняйте тогда до бесконечности ,по круговой системе,по два матча,каждый с каждым.Но где на это время и ресурсы взять?Могут и в противоречие вступать.
Лучше выпустите их без труселей и посещаемость резко повысится,как минимум,попервоначалу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:55
Слишком много зависит от жребия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:34
Придумали его, шобы вписаться в европейскую квоту в 13 команд.
Поэтому пришлось и от ЛН добирать, хотя турниры разные.
Справедливости тут и рядом не стояло. Когда хозяев определяет жребий, нет справедливости.
Сеяная может 2 игры провести дома, а несеяная на выезде. Справедливо?
К тому же великие португалы и итальянцы наверняка отжеребятся на две домашки. ЧМ нужны зрители, а на титулованых придёт больше народу, чем на условную С.Македонию.
Вот и вся справедливость...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:20
Сложно сказать насколько новый формат справедлив, если бы играли по две игры на своём и чужом поле можно было согласиться.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:17, ред.
Когда полуфиналы и финалы стыковых матчей состоят из одного матча, а хозяева этих матчей определяются с помощью дополнительной жеребьёвки, то назвать такой формат определения участников ЧМ более справедливым возможно, но только с одной оговоркой, за исключением, что одна из команд играет в гостях, а другая на своём домашнем стадионе при многочисленной поддержке своих болельщиков...
На мой взгляд это существенная недоработка новых правил стыковых матчей...
Было бы правильно и справедливо, если бы все игры были проведены в одной стране, в которой стыковые игры не были бы домашними ни для кого из участников этих игр...Вполне возможно, что эту оплошность исправят и мы в будущем увидим такой формат определения победителей стыковых матчей, или не одну игру в полуфинале и финале, а две, что вполне логично и здраво, условия и возможности должны быть для всех равные...
А в остальном новый формат хороший... Формат, который исключает до минимума попадания слабых команд на ЧМ.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:06
Формат справедлив, а вот разделение квот от конфедераций не особо...
kust07
kust07 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 10:04
Для нашей сборной полезно. Пусть настраиваются,как на последний матч в этой жизни.
kust07
kust07
вчера в 10:02
С таким форматом ,нам надо снова проводить домашний ЧМ ,чтобы без труда попасть на данный турнир)))
Других шансов у нас нет. Не видать нам ЧМ ,как своих ушей.
Bombardier
Bombardier
вчера в 09:56
И более зрелищен.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:53
Очень сомнительное утверждение, что более справедлив! Когда есть только один матч и он может быть на поле соперника, без возможности ответной игры на своём поле.
beefs
beefs
вчера в 09:53
там повышают интерес к футболу и увеличивают прибыль, а у нас только о прибыли думают...
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