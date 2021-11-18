Б. Игнатьев: «Новый формат проведения стыковых матчей более справедлив»

Бывший тренер сборной России прокомментировал изменения формата стыковых матчей европейского отбора на ЧМ .

Новый формат проведения стыковых матчей и розыгрыша путевок на ЧМ , на мой взгляд, более справедлив. Такие изменения увеличивают интерес публики. Думаю, это приемлемый вариант, когда есть основания что-то исправить. Раньше тебе досталась одна команда, сыграли две игры и всё. Теперь же больше интриги, больше внимания к противостояниям. Поэтому я положительно отношусь к изменению формата. Это грамотное решение.