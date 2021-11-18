Б. Игнатьев: «Новый формат проведения стыковых матчей более справедлив»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал изменения формата стыковых матчей европейского отбора на ЧМ.
Новый формат проведения стыковых матчей и розыгрыша путевок на ЧМ, на мой взгляд, более справедлив. Такие изменения увеличивают интерес публики. Думаю, это приемлемый вариант, когда есть основания что-то исправить. Раньше тебе досталась одна команда, сыграли две игры и всё. Теперь же больше интриги, больше внимания к противостояниям. Поэтому я положительно отношусь к изменению формата. Это грамотное решение.
На мой взгляд это существенная недоработка новых правил стыковых матчей...
Было бы правильно и справедливо, если бы все игры были проведены в одной стране, в которой стыковые игры не были бы домашними ни для кого из участников этих игр...Вполне возможно, что эту оплошность исправят и мы в будущем увидим такой формат определения победителей стыковых матчей, или не одну игру в полуфинале и финале, а две, что вполне логично и здраво, условия и возможности должны быть для всех равные...
А в остальном новый формат хороший... Формат, который исключает до минимума попадания слабых команд на ЧМ.
На мой взгляд это существенная недоработка новых правил стыковых матчей...
Было бы правильно и справедливо, если бы все игры были проведены в одной стране, в которой стыковые игры не были бы домашними ни для кого из участников этих игр...Вполне возможно, что эту оплошность исправят и мы в будущем увидим такой формат определения победителей стыковых матчей, или не одну игру в полуфинале и финале, а две, что вполне логично и здраво, условия и возможности должны быть для всех равные...
А в остальном новый формат хороший... Формат, который исключает до минимума попадания слабых команд на ЧМ.