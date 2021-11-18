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Ал. Мостовой: «Зобнин попросил об уменьшении зарплаты? Это бред»

вчера, 12:45

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не верит в слухи о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.

Бред. Никогда такого не слышал и не видел на своей практике. Похоже на какую-то дезинформацию. Обычно, наоборот, руководство клуба может попросить пойти игроков на уступки, где-то ужаться по зарплате из-за сложностей в клубе, но никак не от самих футболистов такая инициатива может исходить. Не верю.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 16:52
Он попросил о повышении ,а в остальном все верно !
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:30, ред.
Попроси уменьшить зарплату и станешь народным героем, скромно перебивающимся на оставшиеся жалкие 2 млн. евро. А если еще разок на метро проехать...
YVG
YVG
вчера в 14:21
Как только не пиарится спартак на 9-м месте.
Сантус
Сантус
вчера в 14:05
Мог клуб сделать "предложение",нужно ужаться,но ты сделай якобы от себя,будешь бескорыстным парнем,хвала тебе и почёт...)А мы там бонусами тебе накинем...
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:49
А пенсионеры попросили об уменьшении пенсии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:48
Санёк не вери и я тоже, хотя к Зобнину отношусь с большим уважением, в этот бред не верят миллионы болельщиков в том числе и спартковских, скорее всего какой то ход от федуна перед стартом какого нибудь аферистического трюка.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:42
Царек никогда такого бы не попросил)))
makkie
makkie
вчера в 13:39
Да просто Илюша Казаков учится троллить и юморить.
Новость и яйца выеденного не стоит!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:39, ред.
Не удивлюсь если это всё окажется хорошо спланированной акцией.
От такого пиара выигрывает клуб и сам Зобнин, ведь год то юбилейный, а результаты провальные. А так типа игрок чувствует вину и ночами не спит о мысли, что получает огромную заплату, которую не заслужил. Значит есть совесть у игроков, а вдруг Соболеву, что то в голову ударит и он на коленях приползёт к Федуну со словами, что его бес попутал когда он летом выбивал более выгодный контракт, а там и вся команда подтянется. Жиго так вообще за бесплатно играть будет, ну и за кусок чёрствого хлеба с похлёбкой.
И встанут все до единого фанаты и будут аплодировать таким героям-патриотам.
“Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец” Лёня энд Зарема.

P.S. Кстати в финансовом плане Зобнину может ничего не грозить, на сокращённую сумму может будет премия в конверте выдаваться.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:34
То, что для одних бред, для других - реальность...
А бред это или нет вскоре узнаем... Но хочется верить в лучшее...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:33
Никто в это не поверит
drug01
drug01
вчера в 13:31
Кто то этого хочет???
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:29
Ну в Мостовом я и не сомневался...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:04
Мост знает,опыт у него богатый. Может обрез к виску приставили,и он не смог отказаться от этого "собственного предложения"???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:03
Саня видать по себе судит.
ДСА
ДСА
вчера в 13:00
Может он хочить продлить контракт с уменьшением суумы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:53
Лишь бы про Спартак не забывали...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:50
Да, сейчас думаю, крайне удивительно и далеко от жизненных реалий. И возможно спагетти на уши.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
Будем делать посмотреть. Всё скоро узнаем.
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