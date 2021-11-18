Ал. Мостовой: «Зобнин попросил об уменьшении зарплаты? Это бред»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не верит в слухи о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.
Бред. Никогда такого не слышал и не видел на своей практике. Похоже на какую-то дезинформацию. Обычно, наоборот, руководство клуба может попросить пойти игроков на уступки, где-то ужаться по зарплате из-за сложностей в клубе, но никак не от самих футболистов такая инициатива может исходить. Не верю.
От такого пиара выигрывает клуб и сам Зобнин, ведь год то юбилейный, а результаты провальные. А так типа игрок чувствует вину и ночами не спит о мысли, что получает огромную заплату, которую не заслужил. Значит есть совесть у игроков, а вдруг Соболеву, что то в голову ударит и он на коленях приползёт к Федуну со словами, что его бес попутал когда он летом выбивал более выгодный контракт, а там и вся команда подтянется. Жиго так вообще за бесплатно играть будет, ну и за кусок чёрствого хлеба с похлёбкой.
И встанут все до единого фанаты и будут аплодировать таким героям-патриотам.
“Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец” Лёня энд Зарема.
P.S. Кстати в финансовом плане Зобнину может ничего не грозить, на сокращённую сумму может будет премия в конверте выдаваться.
От такого пиара выигрывает клуб и сам Зобнин, ведь год то юбилейный, а результаты провальные. А так типа игрок чувствует вину и ночами не спит о мысли, что получает огромную заплату, которую не заслужил. Значит есть совесть у игроков, а вдруг Соболеву, что то в голову ударит и он на коленях приползёт к Федуну со словами, что его бес попутал когда он летом выбивал более выгодный контракт, а там и вся команда подтянется. Жиго так вообще за бесплатно играть будет, ну и за кусок чёрствого хлеба с похлёбкой.
И встанут все до единого фанаты и будут аплодировать таким героям-патриотам.
“Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец” Лёня энд Зарема.
P.S. Кстати в финансовом плане Зобнину может ничего не грозить, на сокращённую сумму может будет премия в конверте выдаваться.