Ал. Мостовой: «Зобнин попросил об уменьшении зарплаты? Это бред»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не верит в слухи о том, что полузащитник «Спартака» попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.

Бред. Никогда такого не слышал и не видел на своей практике. Похоже на какую-то дезинформацию. Обычно, наоборот, руководство клуба может попросить пойти игроков на уступки, где-то ужаться по зарплате из-за сложностей в клубе, но никак не от самих футболистов такая инициатива может исходить. Не верю.