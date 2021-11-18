Пономарёв: «Не могу поверить, что Зобнин попросил об уменьшении зарплаты»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не верит в слухи о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.
Свежо предание, но верится с трудом. Не могу поверить. Просто не бывает в жизни такого, что игрок идет на понижение зарплаты. Сознательные ребята так разве поступают? В наше время такое было бы возможно, а сейчас — нет.
"Да, это правда! Но только не Зобнин, а Соболев, и не о понижение зарплаты, а о повышении."
"Да, это правда! Но только не Зобнин, а Соболев, и не о понижение зарплаты, а о повышении."
https://m.soccer.ru/news/1292007/alves-daniel-barselona
https://m.soccer.ru/news/1292007/alves-daniel-barselona