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Пономарёв: «Не могу поверить, что Зобнин попросил об уменьшении зарплаты»

вчера, 10:55

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не верит в слухи о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.

Свежо предание, но верится с трудом. Не могу поверить. Просто не бывает в жизни такого, что игрок идет на понижение зарплаты. Сознательные ребята так разве поступают? В наше время такое было бы возможно, а сейчас — нет.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:10
Уже всё, агент Зобнина всё разложил по полочкам.
Tostao
Tostao ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:53
Официальное сообщение:
"Да, это правда! Но только не Зобнин, а Соболев, и не о понижение зарплаты, а о повышении."
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:24
а жаль однако
drug01
drug01
вчера в 12:23
Видно что то поджали....
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:23
Ну у него её наверное не было! Достали они кичиться!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:22
Значит Вова так бы не поступил! Если Рома это сделал то респект а мнение Пономаря вторично и мало кого интересует!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:13
Наличие хоть какой-то совести в наше время - явление крайне редкое и требующее особого одобрения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
Я думаю скоро по этому поводу будут официальные комментарии .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:58
В наше время вы тоже не просили о снижении зарплаты,хватит брехать.Просто были иные способы отъёма незаработанных денег.А сейчас их нет вообще,во всяком случае,в футболе.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:52
По игре всем нашим паспортистам далеко до молодого Дани Алвеса)
ABir
ABir
вчера в 11:46
Пономарев судит о других по себе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
Не верю что у него совесть проснулась. Здесь есть какие-то подводные камни...
ОПС
ОПС
вчера в 11:31
В наше время все возможно. А вдруг правда. Подождем официалки.
Futurista
Futurista
вчера в 11:14, ред.
Все равно Зобнину до Данни Алвеса еще далековато)...не в смысле по игре)...
https://m.soccer.ru/news/1292007/alves-daniel-barselona
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:09
Его попросили попросить 😉🙃🙂
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:56
Подождем официальные комментарии Спартака.
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