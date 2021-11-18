Пономарёв — о сборной: «Какие-то „импотенты“, им всё до лампочки»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв оценил шансы сборной России в предстоящих стыковых матчах отборочного раунда ЧМ -22.

Нам, в принципе, без разницы, с кем играть. Не нужно выбирать, все соперники сильные. Все будут биться и драться за свою страну, за возможность поехать в Катар.

Это наши какие-то «импотенты», им всё до лампочки, получают свои бабки и всё, больше ничего им не надо. Дело в том, что у нас действительно очень слабая сборная. Не знаю, почему так получилось, что эти футболисты такие слабые. Вроде в Европе такие же тепличные условия. Может, нашим ребятам действительно слишком много платят… Им по 20 лет, а они за год становятся долларовыми миллионерами.