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Пономарёв — о сборной: «Какие-то „импотенты“, им всё до лампочки»

вчера, 09:59

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв оценил шансы сборной России в предстоящих стыковых матчах отборочного раунда ЧМ-22.

Нам, в принципе, без разницы, с кем играть. Не нужно выбирать, все соперники сильные. Все будут биться и драться за свою страну, за возможность поехать в Катар.

Это наши какие-то «импотенты», им всё до лампочки, получают свои бабки и всё, больше ничего им не надо. Дело в том, что у нас действительно очень слабая сборная. Не знаю, почему так получилось, что эти футболисты такие слабые. Вроде в Европе такие же тепличные условия. Может, нашим ребятам действительно слишком много платят… Им по 20 лет, а они за год становятся долларовыми миллионерами.

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Все комментарии
Храневец
Храневец ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:50
И потому , что платят бешенные бабки которые своровали у народа , а не заработали потом и кровью ! Знают - заплатим ,еще своруем !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:56
Играли как умеют и точно очень старались.
comebacktostay
comebacktostay
вчера в 11:39
Кудряво_кучерявый лучший
sir_Alex
sir_Alex ответ beefs (раскрыть)
вчера в 11:07
А бешеные зарплаты из-за лимита на легионеров.
112910415
112910415
вчера в 10:45
в том-то и дело, что явно старались !
такой уж уровень
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:36
Да по моему хотели бы побиться достойно, но мастерства не хватает. Практически вся сборная формируется из игроков РПЛ, уровень которого сейчас все дальше и дальше отстает от мировых трендов. Результаты в еврокубках сами знаете какие, игроки не хотят ехать в топовые чемпионаты и бороться там за место в составе, потому что у нас платят легкие деньги за игру в пешеходном чемпионате. А в отборе приходится порой играть с командами, игроки которых являются ключевыми в топ-5 чемпионатов. А по мановению волшебной палочки наши не превратятся за одну неделю сборов в игроков, способных на равных бороться с Модричем и К. Кстати, идя в сборную, игроки уже заранее осознают, какое давление на них будет оказано в случае ошибок (вспомните твиттер Кудряшова) и иногда выходя на игру с более классными коллективами выглядят заранее обреченными.
kust07
kust07
вчера в 10:15
Коррупция в футболе! Начиная с детских команд и заканчивая ФНЛ. Искоренить надо её в первую очередь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:03
ТРенируйте их в районе Сочи,не южнее и юго-западнее,в Испании. Эмираты и Катар не могут подготовить бойцов для зимнего футбола.
beefs
beefs
вчера в 10:01
вся беда в бешеных зарплатах...
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