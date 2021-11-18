В «Спартаке» дали комментарий касательно проблем Промеса с законом

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, согласно которой прокуратура Нидерландов собирается привлечь к ответственности форварда красно-белых .

Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ , то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет.