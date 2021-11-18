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В «Спартаке» дали комментарий касательно проблем Промеса с законом

вчера, 17:23

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, согласно которой прокуратура Нидерландов собирается привлечь к ответственности форварда красно-белых Квинси Промеса.

Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет.

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протон
протон
сегодня в 06:06
Я даже знаю кто распускает эти слухи; Наполи и Легия. Хотят ослабить главного претендента на 1 место в группе си
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:37
Вот будет пятнище на спартаке что приютили беглого Промеса....
dzvinka
dzvinka ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:58
щепотку бы ваших искренних переживаний отсыпать и пырнутому в бочину родственнику того самого Промеса... или да к*й с ним?!))) ахахаха
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:11
Даже в Голландии заговор против Спартака, причём на государственном уровне!
Ироды голландские!!!
112910415
112910415
вчера в 20:06
надо пережить и это
Эспиноза
Эспиноза ответ ABir (раскрыть)
вчера в 19:13
    ABir
    ABir
    вчера в 18:47
    Жаль, что указанное обстоятельство будет отвлекать Квинси от футбола
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:31
    Даже в этой рутинной информации спартачи видят заговор против "великого" клуба. Кто то лодку раскачивает, кто то вбросы организует, а на самом деле цель проста и очевидна. Омрачить предстоящий "славный " юбилей народной команды, причем накануне прихода очередного 21-го "народного" тренера из гейропы.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 18:05
    Жаль, что так бездарно и глупо может закончится карьера
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:01
    У Промеса нет проблем с законом,у него проблемы с футболом.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:57
    Проблемы негров шерифа не волнуют)
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 17:56
    Конечно Промес сейчас не так хорош, как был в год чемпионства "Спартака", но тем не менее на сегодняшний далеко не лучший для российского клубного футбола день является очень качественным легионером. Как бы не говорили, подобное неопределенное состояние судебного расследования не лучшим образом может отразится на форме Квинси и его психологическом состоянии. Как говорится, он ведь тоже живой человек, а подобная движуха на любом отразится тяжким душевным грузом. Скорей бы уж все это закончилось.
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 17:55
    Спартак защитит Промеса, если это потребуется.
    Всё будет хорошо!!! Свободу Промесу!!!)))
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 17:39
    Все устаканится
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:35
    Только одного под залог выпустили, другой нарисовался.
    Никакого покоя Федуну нет...
    makkie
    makkie
    вчера в 17:34
    Раскачивают лодку перед каждым матчем Спартака. Что ни тур, то вброс.
    Сейчас снова взялись за Промеса, ироды!
    за
    за
    вчера в 17:31
    Все будет хорошо! Успокойтесь, хейтеры!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 17:30
    Все будет хорошо.
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