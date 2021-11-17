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Бывший игрок «Шальке» получил тюремный срок за инсценировку своей смерти

вчера, 20:25

Бывший футболист «Шальке» Хианник Камба отправился за решётку.

В 2016 году игрок отправился в Конго, откуда 9 января того же года пришло известие о его смерти в автокатастрофе. Супруга футболиста потребовала от страховой компании выплаты в размере 3,36 миллиона фунтов стерлингов, однако её заявка была отклонена. В 2019 году Камба был обнаружен в Руре (Германия). Он работал техником-химиком в энергоснабжающей организации.

Камба и его супруга приговорены к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы за инсценировку смерти футболиста, а также мошенничество со страхованием жизни.

Хианник Камба выступал за молодёжную команду «Шальке» вместе с Мануэлем Нойером. Он считался талантливым правым защитником.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:02
На что только не пойдёшь чтоб воплотить свою мечту детства......поработать в Руре электриком....
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 09:57
Некоторые всю жизнь работают техниками-химиками-уборщиками-журналистами, чтобы их дети были футболистами. А тут наоборот.
Это как мой друг, откосил от сессии в институте, уйдя в армию.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:52, ред.
Готовый сценарий для голливудского боевика.
dеigandre
dеigandre ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 09:12
Откуда вы это взяли?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:00
«В 2016 году игрок отправился в Конго, откуда 9 января того же года пришло известие о его смерти» – парню хватило недели на разработку и воплощение в жизнь дерзкого плана 🤣🤣🤣
112910415
112910415
сегодня в 06:52
и чего придираются ?
парень понял, что умер как футболист, и пытался это зафиксировать
pele1981
pele1981 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 05:56
И тут же посадят))))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:48
Хотел ото всех спрятаться. Теперь надёжно спрячут.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:26
Неразумно как то поступил.
Брулин
Брулин
сегодня в 01:20
Два вора, едва скрывшись от погони, делить украденное золото решили...
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 22:54
А когда уже накажут тех россиян, которые выдают себя за профессиональных футболистов? С жульём надо бороться!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 21:54
Наши футболисты смерть не инсценируют - им и при жизни хорошо
старина
старина
вчера в 21:48
Не зря одно из прозвищ у шальке это"плуты"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:37
А ведь какой-нить афроафриканей пострадал в инсценировке.
Тело-то должно было быть...
4RT
4RT
вчера в 21:32
100% это его баба придумала,а он 8а повёлся
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 21:30
Рабинович идет по улице, вдруг видит - авария. Он подходит к одному из раненных и спрашивает:
- Страховой агент уже приходил?
Тот, теряя сознание, еле-еле шепчет:
- Нет...еще не пр...
- Ну, тогда подвиньтесь, я с вами прилягу.
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:02
Воскресят...откажут...и снова закопают, но уже без страховки)...
memphis
memphis
вчера в 20:51
Где то задумался Кудряшов...
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:41
.
David Young
David Young
вчера в 20:40
Нарушил закон и получил показание за это - справедливо и логично.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:40, ред.
Со страховыми компаниями нельзя "шутить", они не только живого найдут, но и мёртвого воскресят...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:35
Вот что значит Германия !
Обычный техник-химик зарабатывает больше чем перспективный футболист ...
Пора уже Дзюбе пойти в в ГПТУ и получить новую профессию.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:34, ред.
Бывший игрок «Шальке» получил тюремный срок за инсценировку своей смерти .
А вроде всё так правдоподобно !!!)
particular
particular
вчера в 20:29
Пока тевтоны и саксы населяли Фатерлянд, такой хе@ни не было...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:28
Чего только не придумают ради денег
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:28
По такой истории могут и фильм снять в дальнейшем)
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