Бывший игрок «Шальке» получил тюремный срок за инсценировку своей смерти .

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вчера, 20:25

Бывший футболист «Шальке» Хианник Камба отправился за решётку.

В 2016 году игрок отправился в Конго, откуда 9 января того же года пришло известие о его смерти в автокатастрофе. Супруга футболиста потребовала от страховой компании выплаты в размере 3,36 миллиона фунтов стерлингов, однако её заявка была отклонена. В 2019 году Камба был обнаружен в Руре (Германия). Он работал техником-химиком в энергоснабжающей организации.

Камба и его супруга приговорены к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы за инсценировку смерти футболиста, а также мошенничество со страхованием жизни.

Хианник Камба выступал за молодёжную команду «Шальке» вместе с Мануэлем Нойером. Он считался талантливым правым защитником.