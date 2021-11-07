В Красноярске во время матча мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

В Красноярске во время школьного турнира мужчина выстрелил в 17-летнего игрока.
Инцидент произошёл в спорткомплексе «Изумруд» 6 ноября около 19 часов. Во время матча один из отцов начал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. 17-летний игрок подошёл к 43-летнему мужчине, между ними произошёл конфликт. Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил, ранив парня в плечо. Молодого игрока увезли в больницу.
В полиции подтвердили факт нападения, а также рассказали, что парень вернулся из больницы домой. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела против 43-летнего мужчины.
В спорткомплексе «Изумруд» прокомментировали происшествие:
Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем.
Неделю назад тренеру аргентинской команды выстрелили в плечо из пистолета во время матча.
И как обычно, никому, ничего не будет...
Ведь не убил, да и пули были резиновые, да и выстрелил не в лицо, а ведь мог, а "только" в плечо...
Всё это происходит только потому, что неадекваты, которых достаточно в любом возрасте, уверены в том, что им ничего за это не будет...
Такая информация в прошлом, повергла бы людей в "шоковое" состояние! Сегодня это обыденно, к огромному сожалению для нормальных, беззащитных людей...
Всем добра, здоровья, берегите себя и своих родных и близких!
И как обычно, никому, ничего не будет...
Ведь не убил, да и пули были резиновые, да и выстрелил не в лицо, а ведь мог, а "только" в плечо...
Всё это происходит только потому, что неадекваты, которых достаточно в любом возрасте, уверены в том, что им ничего за это не будет...
Такая информация в прошлом, повергла бы людей в "шоковое" состояние! Сегодня это обыденно, к огромному сожалению для нормальных, беззащитных людей...
Всем добра, здоровья, берегите себя и своих родных и близких!