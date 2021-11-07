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В Красноярске во время матча мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

вчера, 12:09

В Красноярске во время школьного турнира мужчина выстрелил в 17-летнего игрока.

Инцидент произошёл в спорткомплексе «Изумруд» 6 ноября около 19 часов. Во время матча один из отцов начал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. 17-летний игрок подошёл к 43-летнему мужчине, между ними произошёл конфликт. Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил, ранив парня в плечо. Молодого игрока увезли в больницу.

В полиции подтвердили факт нападения, а также рассказали, что парень вернулся из больницы домой. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела против 43-летнего мужчины.

В спорткомплексе «Изумруд» прокомментировали происшествие:

Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем.

Неделю назад тренеру аргентинской команды выстрелили в плечо из пистолета во время матча.

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Источник: ngs24.ru
Тренеру аргентинской команды выстрелили в плечо из пистолета во время матча
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протон
протон
вчера в 17:54
Наверняка очередной "тожероссиянин".
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 14:55
Это очень плохая новость.
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alexamit
alexamit
вчера в 13:56
Идиотов на Руси всегда было с избытком.Одно федеральное собрание чего стоит.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 12:58
Это на сколько же нужно быть отмороженным, чтобы стрелять практически в ребёнка, сверстника твоего сына из за спортивного конфликта...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:18, ред.
О, времена, О, нравы, кто сильнее, те и "правы"...

И как обычно, никому, ничего не будет...
Ведь не убил, да и пули были резиновые, да и выстрелил не в лицо, а ведь мог, а "только" в плечо...
Всё это происходит только потому, что неадекваты, которых достаточно в любом возрасте, уверены в том, что им ничего за это не будет...

Такая информация в прошлом, повергла бы людей в "шоковое" состояние! Сегодня это обыденно, к огромному сожалению для нормальных, беззащитных людей...

Всем добра, здоровья, берегите себя и своих родных и близких!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:10
Скоро перестанем такому удивляться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:10
Наверное у чувака крыша поехала!
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