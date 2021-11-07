В Красноярске во время матча мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

1636276145

вчера, 12:09

В Красноярске во время школьного турнира мужчина выстрелил в 17-летнего игрока.

Инцидент произошёл в спорткомплексе «Изумруд» 6 ноября около 19 часов. Во время матча один из отцов начал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. 17-летний игрок подошёл к 43-летнему мужчине, между ними произошёл конфликт. Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил, ранив парня в плечо. Молодого игрока увезли в больницу.

В полиции подтвердили факт нападения, а также рассказали, что парень вернулся из больницы домой. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела против 43-летнего мужчины.

В спорткомплексе «Изумруд» прокомментировали происшествие:

Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем.

Неделю назад тренеру аргентинской команды выстрелили в плечо из пистолета во время матча.