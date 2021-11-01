Тренеру аргентинской команды выстрелили в плечо из пистолета во время матча

Потасовка между болельщиками произошла во время матча третьего дивизиона Аргентины между «Ферро» и «Ураканом».
В концовке второго тайма фанаты «Уракана» начали драку. Один из болельщиков начал стрелять из пистолета, огнестрельное ранение в плечо получил главный тренер «Ферро» Маурисио Ромеро. После звуков стрельбы футболисты убежали с поля в подтрибунное помещение, а игра прекратилась (на тот момент счёт был 3:1 в пользу «Уракана»).
Сейчас жизни Маурисио Ромеро ничего не угрожает, он находится в больнице.
Ну а что вы хотели одно названия команды уже наводит шорох для русскоязычного человека, почти что слышно Уркаган: урка, уголовник, рецидивист, преступник. Вот и стреляют и наводят порядок так называемые на поле и на стадионе. Конечно это всё выходит за рамки нормальной игры и хорошо что нет смертельного исхода. Но лучше вообще не проводить подобные матчи, чем ждать очередных беспорядков но уже с более серьезными последствиями и с трагическим исходом. Удачи и берегите себя.
Ну а что вы хотели одно названия команды уже наводит шорох для русскоязычного человека, почти что слышно Уркаган: урка, уголовник, рецидивист, преступник. Вот и стреляют и наводят порядок так называемые на поле и на стадионе. Конечно это всё выходит за рамки нормальной игры и хорошо что нет смертельного исхода. Но лучше вообще не проводить подобные матчи, чем ждать очередных беспорядков но уже с более серьезными последствиями и с трагическим исходом. Удачи и берегите себя.