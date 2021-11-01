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Тренеру аргентинской команды выстрелили в плечо из пистолета во время матча

вчера, 11:35

Потасовка между болельщиками произошла во время матча третьего дивизиона Аргентины между «Ферро» и «Ураканом».

В концовке второго тайма фанаты «Уракана» начали драку. Один из болельщиков начал стрелять из пистолета, огнестрельное ранение в плечо получил главный тренер «Ферро» Маурисио Ромеро. После звуков стрельбы футболисты убежали с поля в подтрибунное помещение, а игра прекратилась (на тот момент счёт был 3:1 в пользу «Уракана»).

Сейчас жизни Маурисио Ромеро ничего не угрожает, он находится в больнице.

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Перевод с skysports.com
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:02
У них там своя атмосфера
4RT
4RT
вчера в 17:21
Скоро на матчи Спартака так ходить будут,может тогда футболисты за шевелятся
Gahi
Gahi
вчера в 13:00
Потасовка между болельщиками произошла во время матча третьего дивизиона Аргентины между "Ферро" и "Ураканом".
Ну а что вы хотели одно названия команды уже наводит шорох для русскоязычного человека, почти что слышно Уркаган: урка, уголовник, рецидивист, преступник. Вот и стреляют и наводят порядок так называемые на поле и на стадионе. Конечно это всё выходит за рамки нормальной игры и хорошо что нет смертельного исхода. Но лучше вообще не проводить подобные матчи, чем ждать очередных беспорядков но уже с более серьезными последствиями и с трагическим исходом. Удачи и берегите себя.
feris1
feris1
вчера в 12:58
Как он умудрился пронести на матч пистолет?
Бред какой то.
112910415
112910415
вчера в 12:48
неповторимый местный колорит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:11
Нашим вандалам до аргентинских далеко.
beefs
beefs
вчера в 12:03
хорошо что жив остался, Америка это не Европа...
ОПС
ОПС
вчера в 11:57
Это уже идиотизм какой то.
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:53
С этим тоже безусловно нужно разбираться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ David Young (раскрыть)
вчера в 11:50
Может начать с того кто пропустил его вооружённого до зубов на стадион?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:48
Это уже бандитизм.
David Young
David Young
вчера в 11:48
Надеюсь, виновные будут наказаны, особенно тот кто стрелял.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:47
Писец там беспредел
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