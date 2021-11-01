Тренеру аргентинской команды выстрелили в плечо из пистолета во время матча

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вчера, 11:35

Потасовка между болельщиками произошла во время матча третьего дивизиона Аргентины между «Ферро» и «Ураканом».

В концовке второго тайма фанаты «Уракана» начали драку. Один из болельщиков начал стрелять из пистолета, огнестрельное ранение в плечо получил главный тренер «Ферро» Маурисио Ромеро. После звуков стрельбы футболисты убежали с поля в подтрибунное помещение, а игра прекратилась (на тот момент счёт был 3:1 в пользу «Уракана»).

Сейчас жизни Маурисио Ромеро ничего не угрожает, он находится в больнице.