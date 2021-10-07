Биссума отпущен под залог

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вчера, 14:15

Сообщается, что полузащитник «Брайтона» был отпущен под залог.

Спортсмена подозревают в совершении изнасилования. Задержание 25-летнего футболиста произошло 6 октября.

Спустя сутки Ива и его друга отпустили под залог до 3 ноября.