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Биссума отпущен под залог

вчера, 14:15

Сообщается, что полузащитник «Брайтона» Ив Биссума был отпущен под залог.

Спортсмена подозревают в совершении изнасилования. Задержание 25-летнего футболиста произошло 6 октября.

Спустя сутки Ива и его друга отпустили под залог до 3 ноября.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:26
Ив хороший футболист, но этот поступок оставит пятно на его карьере и репутации, теперь топ клубы которые хотели подписать его задумаются, стоит ли пополнять состав этим игроком...а жаль, лично я хотел видеть его в Арсенале
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:18
Деньги решают все
sir_Alex
sir_Alex ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 15:48
Black Lives Matter, как говорится.
протон
протон
вчера в 15:29
деньги есть. валом женщин, вот надо насиловать обязательно да?
протон
протон
вчера в 15:28
без насилия вот ни как?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:26, ред.
Отпущен под залог, придумали такие же, как и те кого отпускают под залог...

Справедливость, демократия, презумпция невиновности, а на самом деле деньги - это всё, всё остальное только "пустые" слова, демагогия, и больше ничего...

Мы не можем знать насиловал он или нет, женщины научились "выкачивать" деньги из мужиков, с помощью обвинений в изнасиловании, которого не было, вспоминают и обвиняют об этом через 5-10-15-18... лет, чтобы с помощью лже-обвинений материально обогатиться, но отпустили под залог - это неправильно, но, к сожалению, для тех у кого много денег многое из того что неправильно правильно и согласно закону...
Закон должен быть один, для бедных и богатых, но бедный, даже если он не виновен, не имеет возможности выйти под залог...

Вот и поэтому происходит тот беспредел в мире который происходит...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:24
За это время ещё кого-нибудь оттрахают. Деньги есть, откупятся..
1bear
1bear
вчера в 14:58
кого надо - того выпускают под залог
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:20
Деньги есть можно не сидеть
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