Биссума отпущен под залог

Сообщается, что полузащитник «Брайтона» Ив Биссума был отпущен под залог.
Спортсмена подозревают в совершении изнасилования. Задержание 25-летнего футболиста произошло 6 октября.
Спустя сутки Ива и его друга отпустили под залог до 3 ноября.
Сообщается, что полузащитник «Брайтона» Ив Биссума был отпущен под залог.
Спортсмена подозревают в совершении изнасилования. Задержание 25-летнего футболиста произошло 6 октября.
Спустя сутки Ива и его друга отпустили под залог до 3 ноября.
Справедливость, демократия, презумпция невиновности, а на самом деле деньги - это всё, всё остальное только "пустые" слова, демагогия, и больше ничего...
Мы не можем знать насиловал он или нет, женщины научились "выкачивать" деньги из мужиков, с помощью обвинений в изнасиловании, которого не было, вспоминают и обвиняют об этом через 5-10-15-18... лет, чтобы с помощью лже-обвинений материально обогатиться, но отпустили под залог - это неправильно, но, к сожалению, для тех у кого много денег многое из того что неправильно правильно и согласно закону...
Закон должен быть один, для бедных и богатых, но бедный, даже если он не виновен, не имеет возможности выйти под залог...
Вот и поэтому происходит тот беспредел в мире который происходит...
Справедливость, демократия, презумпция невиновности, а на самом деле деньги - это всё, всё остальное только "пустые" слова, демагогия, и больше ничего...
Мы не можем знать насиловал он или нет, женщины научились "выкачивать" деньги из мужиков, с помощью обвинений в изнасиловании, которого не было, вспоминают и обвиняют об этом через 5-10-15-18... лет, чтобы с помощью лже-обвинений материально обогатиться, но отпустили под залог - это неправильно, но, к сожалению, для тех у кого много денег многое из того что неправильно правильно и согласно закону...
Закон должен быть один, для бедных и богатых, но бедный, даже если он не виновен, не имеет возможности выйти под залог...
Вот и поэтому происходит тот беспредел в мире который происходит...