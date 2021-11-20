«Спартак», «Зенит» и ЦСКА интересуются Мхитаряном .

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вчера, 16:50

Три российских клуба заинтересованы в подписании полузащитника «Ромы» . Речь идет о «Спартаке», «Зените» и ЦСКА .

Скорее всего, 32-летний футболист покинет «Рому» ближайшей зимой, поскольку его контракт с «волками» истекает будущим летом. Римляне захотят выручить хоть какую-то сумму за игрока.

Немаловажен тот факт, что у Мхитаряна напряженные отношения с наставником «Ромы» Жозе Моуриньо.

В 15 матчах нынешнего сезона в «Роме» во всех турнирах полузащитник забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.