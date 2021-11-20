«Спартак», «Зенит» и ЦСКА интересуются Мхитаряном .

Три российских клуба заинтересованы в подписании полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Речь идет о «Спартаке», «Зените» и ЦСКА.
Скорее всего, 32-летний футболист покинет «Рому» ближайшей зимой, поскольку его контракт с «волками» истекает будущим летом. Римляне захотят выручить хоть какую-то сумму за игрока.
Немаловажен тот факт, что у Мхитаряна напряженные отношения с наставником «Ромы» Жозе Моуриньо.
В 15 матчах нынешнего сезона в «Роме» во всех турнирах полузащитник забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
Езжайте в Ереван , там они толпами ходят...
Езжайте в Ереван , там они толпами ходят...
Скорее всего Зенит, замена Азмуну..
Скорее всего Зенит, замена Азмуну..
А интересно, интересуется ли сам Мхитарян этими клубами ??! )
А интересно, интересуется ли сам Мхитарян этими клубами ??! )