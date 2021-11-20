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«Спартак», «Зенит» и ЦСКА интересуются Мхитаряном

вчера, 16:50

Три российских клуба заинтересованы в подписании полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Речь идет о «Спартаке», «Зените» и ЦСКА.

Скорее всего, 32-летний футболист покинет «Рому» ближайшей зимой, поскольку его контракт с «волками» истекает будущим летом. Римляне захотят выручить хоть какую-то сумму за игрока.

Немаловажен тот факт, что у Мхитаряна напряженные отношения с наставником «Ромы» Жозе Моуриньо.

В 15 матчах нынешнего сезона в «Роме» во всех турнирах полузащитник забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 20:33
В Арарат домой
steel900
steel900
вчера в 20:04
Не надоело "объедки" собирать?
pomor45
pomor45
вчера в 18:53
Журналисты успешно используют жаркие обсуждения любой опубликованной ими мути.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:44
Мхитарян уже прилично сдал. Перед пенсией поехать в РПЛ самое то чтобы денег заработать. Думаю Зенит его купит.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:37
Таки это прекрасно! Пусть возвращается скорее. И Тиль лучший в Голландии. Крал перекусывал весь центр и полезней был Зобнина раз в пять.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:34
Крал ни одной игры не сыграл в ВХ. Не потянул?
Константин Белых
Константин Белых ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 18:34
Гол его в ворота бомжей-гол десятилетия в Спартаке.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ YVG (раскрыть)
вчера в 18:33
Он выше всего этого!)
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:33
Так я и говорю-на весну бы его испытать физуху и тд. Если б потянул-сезон бы не испортил. Если б барахло Хендрикса турнули бы. Но больше всего жалко что Крала отдали.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:32
Опять Луи Обезьяно) делал трюки, неподдающиеся Соболеву, Но тогда не было БЛМ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:32
Если бы Федун был жадный он бы не менял тренеров каждый год, выплачивая им неустойки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:30
Не, он старый уже и с ярмарки уехал давно.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:29
Вот Луис Адриано свободен. Дал бы ему контракт 0.5 плюс 1. Обедни бы не испортил..
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:04
По возрасту подходит ЦСКА и "Спартаку",по деньгам-"Зениту" и "Спартаку",а по амбициям(с учётом прошлых заслуг)-только "Зениту.
Брулин
Брулин
вчера в 17:47
Пока бабки решают все. У цска денег мало, Федун жадный, только зенит может купить Мхитаряна, и Симонян не поможет и никакой другой арменин.
particular
particular
вчера в 17:37, ред.
Меньше 3-х летнего контракта не запросит, да и зарплату ему меньше, чем Кутепову или Оздоеву будет стыдно предложить... В общем разорительно :)
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:36
А Мхитаряну оно надо, в колхозную лигу после топов? Уж лучше закончить.
протон
протон
вчера в 17:21
Если приобретут,лишним не будет,игрок высоко уровня,на сезон другой однозначно принёс бы пользу
YVG
YVG
вчера в 17:13
Очередная чушь, он же не Шуррле.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:09
Да у нас таких Мхитарянов - хоть пруд пруди !
Езжайте в Ереван , там они толпами ходят...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:08, ред.
ЦСКА в этом списке явно лишний ( и денег на него не наскребут, да и не молодой).
Скорее всего Зенит, замена Азмуну..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:07
Вроде не легионер будет но дороговат. Да и старенький уже...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:07
«Спартак», «Зенит» и ЦСКА интересуются Мхитаряном .

А интересно, интересуется ли сам Мхитарян этими клубами ??! )
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:05
Узнав об этом Мхитарян сменил номер телефона
Cat01
Cat01
вчера в 17:02
Желающих слишком много
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:59
Пожилой Генрих нам точно не нужен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 16:59
ЦСКА точно нет. Зенит вряд ли, а Спартак все возможно, с учетом ожидаемого появления итальянца в качестве тренера. Чем не прогноз? Жду реакции
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:58
Пойдет туда, кто больше сможет предложить, если все-таки решиться переехать в РПЛ. Здесь один северный претендент вне конкуренции. В РПЛ у дорогих легионеров деньги - главный стимул.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:53, ред.
Двое из трёх включены в список претендентов в качестве дымовой завесы.Дайте подумать,кто потенциальный выгодоприобретатель...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:53
Не думаю, что он поедет в Россию.
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