Стало известно, почему тер Штеген отказался от предложения «Ньюкасла»

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вчера, 20:50

Голкипер «Барселоны» отказался от предложения «Ньюкасла».

Diario Sport сообщает, что немецкий вратарь не стал рассматривать предложение английского клуба, так как не увидел у «Ньюкасла» устоявшейся организационной структуры руководства после покупки клуба саудовцами.

Сообщалось, что «Ньюкасл» был готов предложить солидную сумму за переход тер Штегена.