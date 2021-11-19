Стало известно, почему тер Штеген отказался от предложения «Ньюкасла»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отказался от предложения «Ньюкасла».
Diario Sport сообщает, что немецкий вратарь не стал рассматривать предложение английского клуба, так как не увидел у «Ньюкасла» устоявшейся организационной структуры руководства после покупки клуба саудовцами.
Сообщалось, что «Ньюкасл» был готов предложить солидную сумму за переход тер Штегена.
Давай Райковича или Ливаковича
Давай Райковича или Ливаковича
Желание новых владельцев "Ньюкасла" известны, а вот как удастся выполнить эти желания, "тайна покрытая мраком".
На мой взгляд, чтобы добиться успехов такой команде как "Ньюкасл", надо начинать с того, чтобы любыми "путями", за любые средства, пригласить и подписать контракт с топ-тренером, который добился реальных успехов в мировом футболе, и у которого огромный авторитет среди игроков...
И только тогда! Скупать-покупать игроков с "мировым именем", под нового главного тренера...
"Ньюкалс" в качестве главного тренера пригласил:
Эдди Хау-43 года, контракт наставника с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Тренерская карьера Эдди Хау...
В своём первом сезоне в «Борнмуте» Хау смог вывести команду в третью лигу, а в январе 2011 года он принял предложение от «Бернли». Безуспешно проработав там менее двух лет, Хау вернулся в «Борнмут» и в том же сезоне поднялся в Чемпионшип.
В сезоне 2014/15 вывел «Борнмут» в английскую Премьер-лигу
1 августа 2020 года покинул «Борнмут» после вылета из АПЛ...
8 ноября 2021 года стал новым главным тренером клуба «Ньюкасл Юнайтед», подписав контракт до лета 2024 года.
Неудивительно, что тер Штеген отказался от предложения "Ньюкасла"...
Желание новых владельцев "Ньюкасла" известны, а вот как удастся выполнить эти желания, "тайна покрытая мраком".
На мой взгляд, чтобы добиться успехов такой команде как "Ньюкасл", надо начинать с того, чтобы любыми "путями", за любые средства, пригласить и подписать контракт с топ-тренером, который добился реальных успехов в мировом футболе, и у которого огромный авторитет среди игроков...
И только тогда! Скупать-покупать игроков с "мировым именем", под нового главного тренера...
"Ньюкалс" в качестве главного тренера пригласил:
Эдди Хау-43 года, контракт наставника с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Тренерская карьера Эдди Хау...
В своём первом сезоне в «Борнмуте» Хау смог вывести команду в третью лигу, а в январе 2011 года он принял предложение от «Бернли». Безуспешно проработав там менее двух лет, Хау вернулся в «Борнмут» и в том же сезоне поднялся в Чемпионшип.
В сезоне 2014/15 вывел «Борнмут» в английскую Премьер-лигу
1 августа 2020 года покинул «Борнмут» после вылета из АПЛ...
8 ноября 2021 года стал новым главным тренером клуба «Ньюкасл Юнайтед», подписав контракт до лета 2024 года.
Неудивительно, что тер Штеген отказался от предложения "Ньюкасла"...