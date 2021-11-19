ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Стало известно, почему тер Штеген отказался от предложения «Ньюкасла»

вчера, 20:50

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отказался от предложения «Ньюкасла».

Diario Sport сообщает, что немецкий вратарь не стал рассматривать предложение английского клуба, так как не увидел у «Ньюкасла» устоявшейся организационной структуры руководства после покупки клуба саудовцами.

Сообщалось, что «Ньюкасл» был готов предложить солидную сумму за переход тер Штегена.

Все новости
СлухиЛингард хотел бы перейти в «Барселону»
Сегодня, 11:54 Комментарии0
Слухи«Ньюкасл» решил сосредоточиться на покупке Фофана
Сегодня, 11:29 Комментарии3
Слухи«Спартак» и «Зенит» ведут борьбу за полузащитника из Аргентины
Сегодня, 09:30 Комментарии10
Миранчук не покинет «Аталанту» ближайшей зимой
Сегодня, 09:22 Комментарии17
Слухи«Вест Хэм» хочет снова подписать Лингарда
Вчера, 22:00 Комментарии10
Слухи«Лестер» назвал цену на Фофана
Вчера, 18:48 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:19
осторожность, конечно, уместна
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 10:12
Зачем ему лезть в авантюру с клубом, где нет ни тренера, ни игроков, а клуб вполне себе может вылететь в Чемпионшип? Он уже не молодой, чтобы рисковать теплым местом. Да и факта, что шейхи не используют клуб просто как игрушку на сезон, пока что нет. Вдруг они завтра наиграются и решат уйти домой, а контракт останется.
протон
протон
сегодня в 08:18
Интересно как он вообще до этого дошел и как анализировал.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:17
"Ньюкасл" и впрямь − калиф на час.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:33
Да не нужее он нам.
Давай Райковича или Ливаковича
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:47
Штеген, ньюкасл твой уровень, ты бревно а не кипер
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:15, ред.
Логичное и здравое решение....

Желание новых владельцев "Ньюкасла" известны, а вот как удастся выполнить эти желания, "тайна покрытая мраком".

На мой взгляд, чтобы добиться успехов такой команде как "Ньюкасл", надо начинать с того, чтобы любыми "путями", за любые средства, пригласить и подписать контракт с топ-тренером, который добился реальных успехов в мировом футболе, и у которого огромный авторитет среди игроков...
И только тогда! Скупать-покупать игроков с "мировым именем", под нового главного тренера...

"Ньюкалс" в качестве главного тренера пригласил:
Эдди Хау-43 года, контракт наставника с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Тренерская карьера Эдди Хау...
В своём первом сезоне в «Борнмуте» Хау смог вывести команду в третью лигу, а в январе 2011 года он принял предложение от «Бернли». Безуспешно проработав там менее двух лет, Хау вернулся в «Борнмут» и в том же сезоне поднялся в Чемпионшип.

В сезоне 2014/15 вывел «Борнмут» в английскую Премьер-лигу

1 августа 2020 года покинул «Борнмут» после вылета из АПЛ...

8 ноября 2021 года стал новым главным тренером клуба «Ньюкасл Юнайтед», подписав контракт до лета 2024 года.

Неудивительно, что тер Штеген отказался от предложения "Ньюкасла"...
Брулин
Брулин
вчера в 20:51, ред.
От добра добра не ищят!В нынешней ситуации, ТерСтегену лучше не рассматривать предложения и показывать, что любит команду и останется не смотря ни на что как Буффон и стать легендой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100