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Миранчук не покинет «Аталанту» ближайшей зимой

вчера, 09:22

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не уйдет из команды в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал директор клуба Джованни Сартори.

Накануне руководство бергамасков провело встречу с агентами 26-летнего российского футболиста. Сторона игрока заявила боссам клуба, что тот хочет получать больше игровой практики.

Миранчук был связан с другими клубами Серии А, но мы пока ни с кем не общались. Клуб верит в Миранчука, он обладает важными игровыми качествами.

Его время скоро настанет, мы в этом уверены, потому что он профессионал и важный элемент команды.

Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуются «Милан», «Торино», «Дженоа» и «Сассуоло».

В нынешнем сезоне Миранчук провел 8 игр и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Аталантой» истекает 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 13,5 млн евро.

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Все комментарии
saint1978
saint1978 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 16:29
Согласен с тобой брат Димон Булыкин Аталанта выше среднегот но не топ.
saint1978
saint1978
вчера в 16:27
Лёха пока на пике иди лутше, в аренду. беги если Гасперини не выпускает ты ему не нужен, иди играй.
saint1978
saint1978
вчера в 16:25
Лёха иди в аренду луьше будет
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 15:42
Лёша, поезжай к Шевченко на полгодика в Дженоа, нечего сидеть на лавке...
YVG
YVG
вчера в 15:25
Еще один в Европе усовершенствовался, теперь если только в спартак.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 13:29
Странная позиция Миранчука. Было бы понятно, если бы Аталанта была суперклубом и реально претендовала бы на трофеи. Тогда хоть есть логика, побыть в запасе, выходить на замены и пополнить свою коллекцию престижными европейскими титулами и потом уйти играть. Но Аталанта ни на что толком не претендует... Получается ни игрового времени, ни трофеев ...
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 12:53
Надо настойчиво говорить об уходе
Брулин
Брулин
вчера в 11:29
Так не дай бог снегом лавку заметёт ,кто чистить будет то?
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:24
По-троцкому-"ни войны,ни мира,а армию распустить",в новом ,актуальном изложении : "Ни игрового времени,ни трансфера,а вы,агенты,пошли к матери Бени из Одессы,довольствуясь прокормом со стола раба-миллионера".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:20
НОвая задача поставлена,и достигнуто взаимопонимание :1.Остаёмся в команде(все четверо-футболист и три агента). 2.Все лавки обязуемся отполировать. 3.Руководство клуба обязуется увеличить игровое время на 5 % от имеющегося.
Futurista
Futurista
вчера в 11:13
Зимой это сложно...примерзнет к скамейке...не отодрать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:39
Непонятная позиция руководства клуба.
SHMEL258
SHMEL258 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 10:29
В европе на поле пахать нужно,отрабатывать за себя и того парня, а наши привыкли пешком ходить. Один Головин более мене старается и то, у нас он выделялся, а в европе один из многих....
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:26
Уболтали-таки Алёшу, посулили персональное кожаное кресло возле лавки и поролона побольше, чтобы сидеть было мягче...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:14
Судя по играм за сборную - Миранчуку разве что в Химки или в Уфу светит ...
j3dusag4y5w7
j3dusag4y5w7
вчера в 10:11
Еще полгода посидит и совсем деградирует.
beefs
beefs
вчера в 10:11
вот вам и Европа, загубит парня, а мы радовались что едет в Европу...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:05
Похоже просто подходящих вариантов не нашлось.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:55
А.Миранчуку надо наконец-то понять, что никто и никуда его не отпустит, не надо надеяться на то, что кто-то его пригласит хотя бы в аренду, а главный тренер и руководство "Аталанты" его отпустит... Надо приложить максимум усилий и доказывать, что он достоин больше игрового времени...На большее не надо рассчитывать, так как с очень большой долей вероятностью похоже на то, что Миранчука и покупали как запасной вариант, как игрока-замены...
Поэтому и руководство команды, и главный тренер довольны Миранчуком, о чём они неоднократно и подтверждали...

Алексею надо работать, работать и ещё раз работать, чтобы поддержать свою игровую, физическую форму на хорошем уровне, а не надеяться, надеяться и ещё раз надеяться... А то так живя иллюзиями и надеждами он вскоре будет не востребован ни в качестве замены в "Аталанте", ни в качества игрока сборной России...

По-человечески жаль Алексея, не на это он рассчитывал, уходя из ЛОКО в "Аталанту", но теперь уж ничего изменить нельзя, есть контракт с игроком и его надо отрабатывать даже если ты игрок запаса...

Жаль, что такой игрок в возрасте 26-лет и только игрок запаса... А ведь лучшие "футбольные годы" уходят...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:41
Лишь бы играть давали...
протон
протон
вчера в 09:35
Лёша без игровой практики до стыков, щикааарно. Одного тайма 1-го с Кипром хватило, чтобы понять, что это катастрофа если он долго не играет.
Деградирует окончательно, в сборной не нужен
112910415
112910415
вчера в 09:34
пока радоваться нечему (
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:26
Ни себе, ни людям.
drug01
drug01
вчера в 09:24
Будет в запасе
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