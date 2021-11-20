Миранчук не покинет «Аталанту» ближайшей зимой

Полузащитник «Аталанты» не уйдет из команды в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал директор клуба Джованни Сартори.

Накануне руководство бергамасков провело встречу с агентами 26-летнего российского футболиста. Сторона игрока заявила боссам клуба, что тот хочет получать больше игровой практики.

Миранчук был связан с другими клубами Серии А, но мы пока ни с кем не общались. Клуб верит в Миранчука, он обладает важными игровыми качествами.

Его время скоро настанет, мы в этом уверены, потому что он профессионал и важный элемент команды.