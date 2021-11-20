Миранчук не покинет «Аталанту» ближайшей зимой

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не уйдет из команды в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал директор клуба Джованни Сартори.
Накануне руководство бергамасков провело встречу с агентами 26-летнего российского футболиста. Сторона игрока заявила боссам клуба, что тот хочет получать больше игровой практики.
Миранчук был связан с другими клубами Серии А, но мы пока ни с кем не общались. Клуб верит в Миранчука, он обладает важными игровыми качествами.
Его время скоро настанет, мы в этом уверены, потому что он профессионал и важный элемент команды.
Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуются «Милан», «Торино», «Дженоа» и «Сассуоло».
В нынешнем сезоне Миранчук провел 8 игр и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Аталантой» истекает 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 13,5 млн евро.
Поэтому и руководство команды, и главный тренер довольны Миранчуком, о чём они неоднократно и подтверждали...
Алексею надо работать, работать и ещё раз работать, чтобы поддержать свою игровую, физическую форму на хорошем уровне, а не надеяться, надеяться и ещё раз надеяться... А то так живя иллюзиями и надеждами он вскоре будет не востребован ни в качестве замены в "Аталанте", ни в качества игрока сборной России...
По-человечески жаль Алексея, не на это он рассчитывал, уходя из ЛОКО в "Аталанту", но теперь уж ничего изменить нельзя, есть контракт с игроком и его надо отрабатывать даже если ты игрок запаса...
Жаль, что такой игрок в возрасте 26-лет и только игрок запаса... А ведь лучшие "футбольные годы" уходят...
Поэтому и руководство команды, и главный тренер довольны Миранчуком, о чём они неоднократно и подтверждали...
Алексею надо работать, работать и ещё раз работать, чтобы поддержать свою игровую, физическую форму на хорошем уровне, а не надеяться, надеяться и ещё раз надеяться... А то так живя иллюзиями и надеждами он вскоре будет не востребован ни в качестве замены в "Аталанте", ни в качества игрока сборной России...
По-человечески жаль Алексея, не на это он рассчитывал, уходя из ЛОКО в "Аталанту", но теперь уж ничего изменить нельзя, есть контракт с игроком и его надо отрабатывать даже если ты игрок запаса...
Жаль, что такой игрок в возрасте 26-лет и только игрок запаса... А ведь лучшие "футбольные годы" уходят...