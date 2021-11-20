«Спартак» и «Зенит» ведут борьбу за полузащитника из Аргентины

Полузащитник аргентинского «Колона» Факундо Фариас может продолжить карьеру в чемпионате России.
В услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Зенит», «Спартак», а также итальянская «Фиорентина».
В нынешнем сезоне на счету игрока 20 матчей, 3 гола и 3 ассиста.
тот кто нужен клубу, хавбек это мозги команды, а откуда опыт в 19 лет, ни хре-а
не понимаю, всех подряд закупают и никаких результатов!!!
тот кто нужен клубу, хавбек это мозги команды, а откуда опыт в 19 лет, ни хре-а
не понимаю, всех подряд закупают и никаких результатов!!!