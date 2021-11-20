«Спартак» и «Зенит» ведут борьбу за полузащитника из Аргентины

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вчера, 09:30

Полузащитник аргентинского «Колона» может продолжить карьеру в чемпионате России.

В услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Зенит», «Спартак», а также итальянская «Фиорентина».

В нынешнем сезоне на счету игрока 20 матчей, 3 гола и 3 ассиста.