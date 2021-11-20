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«Спартак» и «Зенит» ведут борьбу за полузащитника из Аргентины

вчера, 09:30

Полузащитник аргентинского «Колона» Факундо Фариас может продолжить карьеру в чемпионате России.

В услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Зенит», «Спартак», а также итальянская «Фиорентина».

В нынешнем сезоне на счету игрока 20 матчей, 3 гола и 3 ассиста.

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Все комментарии
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 13:29
про зенит можно сказать так- среди Г ... вы все герои, среди героев вы Г......О
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:37
У Зенита нет шансов против народной ;)
shur
shur
вчера в 11:33
...вот как всё происходит, кто то, где то, надыбыл это парнишку, почему из Аргентины, ближе не было, своих совсем уже не стало, кто решает, что он именно
тот кто нужен клубу, хавбек это мозги команды, а откуда опыт в 19 лет, ни хре-а
не понимаю, всех подряд закупают и никаких результатов!!!
Futurista
Futurista
вчера в 11:10
Узнав что конкуренцию за игрока составляет Спартак Фиорентина "снялась с дистанции"..."синдром Кокорина"...
YVG
YVG
вчера в 11:07
У спартака шансы 1 к 7.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:58, ред.
Если этот защитник из Аргентины, тогда у "Спартака" шансов - нет.......В конкуренции с "Зенитом"....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:31
Смута и подковёрная борьба в нефтегазовом комплексе страны нарастает.
makkie
makkie
вчера в 10:30
Обычно когда так пишут, то за этим следует опровержение от клубов.
санек002
санек002
вчера в 10:19
ну конечн же зенит!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:12
Надо укрепляться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:03
А лимит отменяют?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:43
Молодой, возможно перспективный...
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