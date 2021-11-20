«Уотфорд» разгромил «Манчестер Юнайтед», Магуайр был удалён с поля

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вчера, 19:59

«Уотфорд» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:1 в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги. Во втором тайме красную карточку в составе МЮ получил Харри Магуайр.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место (17 очков), «Уотфорд» идёт на 16-м месте (13 очков).

Стадион Викарэйдж Роуд

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:1 (2:0)

Голы: Кинг 28, Сарр 44, Жанкейра де Жезус 90+2, Деннис 90+6 — ван де Бек 50

Нереализованный пенальти: Сарр 11

«Уотфорд»: Фостер, Кико, Кэткарт, Н'Кулу (Троост-Эконг 63), Масина, Сиссоко, Сарр (Кучо 68), Луза (Жанкейра де Жезус 77), Клеверли, Деннис, Кинг

Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Диогу Далот 85), МакТоминэй (ван де Бек 46), Матич, Санчо (Лингард 90+1), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Марсьяль 46), Криштиану Роналду

Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: МакТоминэй 19, Луза 45, Магуайр 62, Магуайр 69

Удаления: Магуайр 69

Судья: Мосс Джонатан.