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«Уотфорд» разгромил «Манчестер Юнайтед», Магуайр был удалён с поля

вчера, 19:59
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд4 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Уотфорд» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:1 в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги. Во втором тайме красную карточку в составе МЮ получил Харри Магуайр.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место (17 очков), «Уотфорд» идёт на 16-м месте (13 очков).

Стадион Викарэйдж Роуд

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:1 (2:0)
Голы: Кинг 28, Сарр 44, Жанкейра де Жезус 90+2, Деннис 90+6 — ван де Бек 50

Нереализованный пенальти: Сарр 11

«Уотфорд»: Фостер, Кико, Кэткарт, Н'Кулу (Троост-Эконг 63), Масина, Сиссоко, Сарр (Кучо 68), Луза (Жанкейра де Жезус 77), Клеверли, Деннис, Кинг
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Диогу Далот 85), МакТоминэй (ван де Бек 46), Матич, Санчо (Лингард 90+1), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Марсьяль 46), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: МакТоминэй 19, Луза 45, Магуайр 62, Магуайр 69

Удаления: Магуайр 69

Судья: Мосс Джонатан.

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Все комментарии
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 16:08
Что то все молчат про величайшего болобола Рона! Что же он не тянет свой новый, старый клуб к победам? Потому что бездарность и безволие, привык, что все команды, где он темнил, пахали на него всем составом вместе с тренером и запасными. Вот все и увидели истинный талант этого разрекламированного петуха.
Arctos Arctos
Arctos Arctos
сегодня в 03:31
Следующая ЛЕ выглядела бы неплохо - Ювентус, Барса, МЮ.
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 02:47
Да хватит энурезить уже!!!
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 22:23
Персофанки месси,который развалил барсу финансово и морально ждут ошибок МЮ😂😂😂😂😂😂😂
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:25
Посыпался МЮ по полной.
faneng
faneng
вчера в 21:20
По-моему Магуайера надо прямо срочно увольнять, сегодня же вечером.
112910415
112910415
вчера в 21:16
призыв Роналду не услышали !
311
311
вчера в 21:12
Один Сэр ликует, другой Сэр в печали!)
David Young
David Young ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:08
.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:07
Роналду уже пожалел о переходе в МЮ.
Брулин
Брулин
вчера в 21:05
Роналду старается тащит команду, забивает или отдаёт но все его усилия перечёркивает Сульшер 🙈🙈🙈🤡🙄
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 20:58
Верните Маура пожалуйста, это была огромная ошибка его увольнения
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:49
Респект Раньери, только пришел, уже пять мячей жирному Бене и четыре рыбаку его ребята отгрузили)
3ton
3ton
вчера в 20:28
Как же Роналду ко двору в МЮ ))
Пришел и развалил клуб ))
Стата для его важней , чем клубные амбиции))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:23
Рано ещё говорить какое место в итоге займёт МЮ в конце сезона, но можно убедиться насколько Криштиану любит МЮ, если они не попадут в ЛЧ.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:22
Сульшер на этот раз не сможет выйти сухим из воды.. но это не точно)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:22
пенальти и красная карточка - рефери перепутал команды.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:20
Во всем виноват Криска ...
Нельзя же всем давать !
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:19
Обиделась может?
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:15
От Роналду давно уже ждут кадровых перестановок.
Dark MU
Dark MU
вчера в 20:13
Ну норм, заслуженно, тренер нулина)
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 20:12
Не, ну так неинтересно. Когда команда постоянно лузерит, ее уже троллить скучно.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
вчера в 20:10
Когда владельцы Мю поймут что Сульшера давно надо гнать подальше, это не уровень топ клуба, он хоть что-то выиграл с Мю, что-тот не помню... За что его держат в клубе?! Пусть валит и Магуайера прихватить с собой, который то жёлтую то красную, то жёлтую то красную. Во что превратили Мю после Фергюсона?! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Viduka
Viduka ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
вчера в 20:08
.
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:08
Пенальду думала в сказку попала
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:08
В одну калитку провожают Сульшера !!!)
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 20:07
Руководство МЮ, вы что там в конец ослепли и оглохли ? Что ещё должно произойти , чтобы вы пинком под зад выгнали этого недотренера , у которого авторитет в команде близок к нулю !?
particular
particular
вчера в 20:07
Смачный нокаут МЮ в гостевом ринге.
Сантус
Сантус ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
вчера в 20:07
Я понимаю иронию персохейтера Роналду,но в отличии от остальной команды к нему не так много претензий сегодня.))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:06
«Уотфорд» чтобы мучить «красных дьяволов» решил отправить их в рай)).
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