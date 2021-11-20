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«Астон Вилла» одержала победу в дебютном матче под руководством Джеррарда

вчера, 19:56
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Астон Вилла» обыграла «Брайтон» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги. Это была первая игра «львов» под руководством Стивена Джеррарда.

В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 15-е место (13 очков), «Брайтон» идёт на 8-м месте (17 очков).

Стадион Вилла Парк

«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (0:0)
Голы: Уоткинс 84, Мингс 88

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Рэмзи (Эль-Гази 84), Буэндия (Янг 74), Ингс (Бэйли 66), Уоткинс
Главный тренер: Джеррард Стивен.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Стил, Уэбстер, Даффи, Данк, Лемпти (Мопе 79), Гросс (МакАлистер 89), Биссума, Модер, Кукурелья (Марч 65), Троссард, Лаллана
Главный тренер: Поттер Грэм.

Предупреждения: Кукурелья 49, Накамба 59, Уэбстер 67, МакАлистер 90+3, Конса 90+4

Судья: Тэйлор Энтони.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:58
одобряем и поддерживаем ! )
протон
протон
сегодня в 09:01
Джерарду можно пожелать только удачи, начал с самых низов и по ступенькам делая результат попал в не самый слабый клуб в АПЛ:)
Aston Villa Football Club
Aston Villa Football Club
сегодня в 07:03
Так держать Вилла!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 03:48
с почином Стиви Джи! Удачи и новых побед, Но только не в матчах с Ливерпулем
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:06
Обнадёживающее начало, отличный дебют, рад за Джеррарда!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:32
Хорошее начало от Стиви. Удачи
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 20:14
Да уж- не ожидал я что после 2-7 от виллы буду через недолгое время за них подтапливать хех
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 20:06
Сразу начинает делать результат, так и продолжать Стиви!)
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 20:01
Отлично, чтоб сохранить прописку АПЛ нужно выиграть максимально возможное количество матчей особенно у клубов калибра Брайтон
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:57
Джеррард молодец!
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