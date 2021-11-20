«Астон Вилла» одержала победу в дебютном матче под руководством Джеррарда

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вчера, 19:56

«Астон Вилла» обыграла «Брайтон» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги. Это была первая игра «львов» под руководством .

В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 15-е место (13 очков), «Брайтон» идёт на 8-м месте (17 очков).

Стадион Вилла Парк

«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (0:0)

Голы: Уоткинс 84, Мингс 88

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Рэмзи (Эль-Гази 84), Буэндия (Янг 74), Ингс (Бэйли 66), Уоткинс

Главный тренер: Джеррард Стивен.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Стил, Уэбстер, Даффи, Данк, Лемпти (Мопе 79), Гросс (МакАлистер 89), Биссума, Модер, Кукурелья (Марч 65), Троссард, Лаллана

Главный тренер: Поттер Грэм.

Предупреждения: Кукурелья 49, Накамба 59, Уэбстер 67, МакАлистер 90+3, Конса 90+4

Судья: Тэйлор Энтони.