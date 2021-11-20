«Астон Вилла» одержала победу в дебютном матче под руководством Джеррарда

«Астон Вилла» обыграла «Брайтон» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги. Это была первая игра «львов» под руководством Стивена Джеррарда.
В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 15-е место (13 очков), «Брайтон» идёт на 8-м месте (17 очков).
Стадион Вилла Парк
«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (0:0)
Голы: Уоткинс 84, Мингс 88
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Рэмзи (Эль-Гази 84), Буэндия (Янг 74), Ингс (Бэйли 66), Уоткинс
Главный тренер: Джеррард Стивен.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Стил, Уэбстер, Даффи, Данк, Лемпти (Мопе 79), Гросс (МакАлистер 89), Биссума, Модер, Кукурелья (Марч 65), Троссард, Лаллана
Главный тренер: Поттер Грэм.
Предупреждения: Кукурелья 49, Накамба 59, Уэбстер 67, МакАлистер 90+3, Конса 90+4
Судья: Тэйлор Энтони.