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«Урал» вырвал ничью у «Крыльев Советов»

вчера, 15:53
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» на последних секундах матча вырвал ничью у самарских «Крыльев Советов» в поединке 15-го тура РПЛ.

Самара, стадион Самара Арена

Крылья Советов — Урал 1:1
Голы: Мамин 59 (автогол) — Железнов 90

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл (Липовой 90+1), Бегич, Чернов (Зеффан 90+1), Горшков, Ежов, Витюгов (Иванисеня 69), Пруцев, Зиньковский (Пиняев 76), Сарвели (Глушенков 69), Сергеев
Главный тренер: Осинькин Игорь.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Кузьмичев , Мамин (Евсеев 79), Гогличидзе, Егорычев (Гаджимурадов 79), Йовичич (Гагнидзе 51), Августиняк, Колесниченко (Железнов 62), Бикфалви
Главный тренер: Шалимов Игорь.

Предупреждения: Августиняк 7, Колесниченко 47, Бейл 67, Гагнидзе 71, Пруцев 72, Адамов 86, Иванисеня 90+3

Судья: Левников Кирилл.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:39
Урал отчаянно сражается, Урал не вылетит !
1viking17
1viking17
вчера в 18:13
Обидно конечно, что упустили победу, но ни чего страшного, ещё только половина сезона сыгранно.
Брулин
Брулин
вчера в 16:41
Лихо Шалимов стал цепляться за очки. Причем,учтите, играя без нападающих. Такие не вылетают.
memphis
memphis
вчера в 16:38
Спасибо хейтерам, мы извлечем уроки и продолжим классно играть и быть наверху. А вы радуйтесь предсказанному мной заранее хет-трику Дзюбы
протон
протон
вчера в 16:24
Урал по тихой грусти, а палки в колеса верху таблицы вставляет, молодцы че)
Ник Ликов
Ник Ликов
вчера в 16:22
Класса нету, на контрах убегаете, решайте эпизод в свой плюс,нет мяч отдали и стали кое что пинать, и были наказаны, какие Евро кубки, если нулевой Урал не можете обыграть дома, ужасный результат для самары.
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:20
Поздравляю Урал! Наиграли на гол. Заслужили ничью
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:20
Жаль Илью Помазуна, несчастный случай прервал его сбор сухарей.
Хороший вратарь, болею за его игру. Удачи ему..
pele1981
pele1981
вчера в 16:05
Крылья! С такой игрой вам только играть в пердиве!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:04
Про76и ... В принципе Урал не плох !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:00
Лучше всего был незаезженный комментарий "свежих" людей.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:54
«Урал» к этому матчу подошел на последней строчке в турнирной таблице, остро нуждаясь в очках для спасения из опасной зоны, «Крылья» же, напротив, с каждом туром уверенно продвигаются к зоне Еврокубков. Во время первого тайма комбинационная игра «Крыльев» увязла в заградительных редутах «Урала», возникали полумоменты, но реально опасных ситуаций у ворот «Урала» не возникало. Под конец тайма «Урал» до такой степени осмелел, что встречал футболистов «Крыльев» на их половине поля. Во втором тайме тактическое нападение «Крыльев» завершилось забитым мячом. Под давлением неизвестного форварда «Крыльев» защитник «Урала» замкнул мяч в свои ворота. Неизвестным форвардом «Крыльев» оказался Сергеев со сбритой бородой. «Урал» был вынужден идти вперед, поэтому в концовке мы все-таки смогли увидеть игру без центра поля. И «Урал» на атаках и «Крылья» на контригре имели шансы забить. Атаку «Крыльев» разнообразил перформанс традиционно вышедшего на последние двадцать минут Пиняева, но «Уралу» все-таки удалось сравнять счет. Болельщиков «Урала» с заработанном очком, а «Крылья», надеюсь, извлекут урок из упущенной победы и будут добиваться запаса в несколько мячей для спокойной жизни до конца матча.
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