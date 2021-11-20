«Урал» вырвал ничью у «Крыльев Советов»

«Урал» на последних секундах матча вырвал ничью у самарских «Крыльев Советов» в поединке 15-го тура РПЛ.
Самара, стадион Самара Арена
Крылья Советов — Урал 1:1
Голы: Мамин 59 (автогол) — Железнов 90
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл (Липовой 90+1), Бегич, Чернов (Зеффан 90+1), Горшков, Ежов, Витюгов (Иванисеня 69), Пруцев, Зиньковский (Пиняев 76), Сарвели (Глушенков 69), Сергеев
Главный тренер: Осинькин Игорь.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Кузьмичев , Мамин (Евсеев 79), Гогличидзе, Егорычев (Гаджимурадов 79), Йовичич (Гагнидзе 51), Августиняк, Колесниченко (Железнов 62), Бикфалви
Главный тренер: Шалимов Игорь.
Предупреждения: Августиняк 7, Колесниченко 47, Бейл 67, Гагнидзе 71, Пруцев 72, Адамов 86, Иванисеня 90+3
Судья: Левников Кирилл.