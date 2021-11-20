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«Локомотив» вдесятером дома проиграл «Ахмату»

вчера, 18:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Локомотив» дома проиграл «Ахмату» со счётом 1:2 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В первом тайме прямую красную карточку получил защитник «железнодорожников» Мурило Серкейра.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» — «Ахмат» 1:2 (0:1)
Голы: Лисакович 64 — Уткин 36, Полярус 58

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Мурило Серкейра, Пабло Кастро (Бабкин 81), Рыбус, Ненахов, Бека Бека (Борисенко 79), Керк (Лисакович 64), Петров (Рыбчинский 46), Тикнизян (Черный 80), Камано
Главный тренер: Гисдоль Маркус.

«Ахмат»: Гудиев, Быстров, Семёнов (Лысцов 46), Нижич, Богосавац , Тимофеев, Коновалов (Швец 73), Полярус (Янку 85), Уткин, Харин (Карапузов 73), Архипов (Конате 63)
Главный тренер: Талалаев Андрей.

Предупреждения: Керк 43, Нижич 52, Пабло Кастро 63, Лысцов 65, Гильерме 66, Коновалов 67, Черный 88, Камано 90+4

Удаления: Мурило Серкейра 34

Судья: Иванов Сергей.

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Все комментарии
trudogolik
trudogolik
вчера в 23:44
Интересно, зачем уволили Николина?
амурец
амурец
вчера в 22:42
Да уж, новое руководство Локо как и новый тренер не нужные пассажиры
112910415
112910415
вчера в 21:25
результат неожиданный
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:10
Так бывает
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:07
Очень много потерь было у Локомотива перед этим матчем. Это привело к такому результату.
протон
протон
вчера в 19:38
Какие красавцы голы забили Грозненцы!
Ну что сказать!? Судейка удалил не по делу. считаю таких судей надо самих удалять. Локо во втором тайме включился, но этого мало.
Похоже Николича отправили в отставку вместе с багажом
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:17
Гнать Рагника вместе с его шоблой , заодно и в РЖД хозяев поменять !
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:07
немецкие комплектующие оказались с другими разъёмами
Vintaje
Vintaje
вчера в 18:56
Печальное зрелище
suiw
suiw
вчера в 18:50
Временами Ахмат очень красиво играл. С приходом в наш футбол Шварца, многие тренеры стали перенимать шпиленинтенсив
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:40
Напоминание нам о том,как выглядят битые фрицы.
ТТ
ТТ ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:37
С непредсказуемостью и интересен футбол!
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:36
Немецкий паровоз из русского с помощью напильника по лекалам)...
particular
particular
вчера в 18:35
В РПЛ иногда присутствует непредсказуемость. Но это не схожесть с АПЛ. И это удручает...
Пока хозяева увлекаются евростроительством команды по немецким лекалам, приехала команда с южных рубежей и безнравственно вытоптала зарождающиеся ростки...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:31
Типа суперклуб проиграл дома.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:31
Поздравляю болельщиков Ахмата с победой
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