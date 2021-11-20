«Локомотив» вдесятером дома проиграл «Ахмату»

«Локомотив» дома проиграл «Ахмату» со счётом 1:2 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В первом тайме прямую красную карточку получил защитник «железнодорожников» Мурило Серкейра.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» — «Ахмат» 1:2 (0:1)
Голы: Лисакович 64 — Уткин 36, Полярус 58
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Мурило Серкейра, Пабло Кастро (Бабкин 81), Рыбус, Ненахов, Бека Бека (Борисенко 79), Керк (Лисакович 64), Петров (Рыбчинский 46), Тикнизян (Черный 80), Камано
Главный тренер: Гисдоль Маркус.
«Ахмат»: Гудиев, Быстров, Семёнов (Лысцов 46), Нижич, Богосавац , Тимофеев, Коновалов (Швец 73), Полярус (Янку 85), Уткин, Харин (Карапузов 73), Архипов (Конате 63)
Главный тренер: Талалаев Андрей.
Предупреждения: Керк 43, Нижич 52, Пабло Кастро 63, Лысцов 65, Гильерме 66, Коновалов 67, Черный 88, Камано 90+4
Удаления: Мурило Серкейра 34
Судья: Иванов Сергей.
Ну что сказать!? Судейка удалил не по делу. считаю таких судей надо самих удалять. Локо во втором тайме включился, но этого мало.
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Ну что сказать!? Судейка удалил не по делу. считаю таких судей надо самих удалять. Локо во втором тайме включился, но этого мало.
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