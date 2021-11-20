«Аталанта» разгромила «Специю», Миранчук снова не вышел на поле

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вчера, 18:57

«Аталанта» разгромила «Специю» со счётом 5:2 в матче 13-го тура Серии А. Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл всю игру на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Аталанта» занимает 4-е место (25 очков), «Специя» идёт на 16-м месте (11 очков).

«Аталанта» — «Специа» 5:2 (3:1)

Голы: Пашалич 18, Сапата 38 (пенальти), Пашалич 41, Муриэль 83, Малиновский 89 — Н'Дзола 11, Н'Дзола 90+1

«Аталанта»: Муссо, Толой, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста, Копмейнерс (Пессина 61), де Рон, Мехле, Иличич (Малиновский 60), Сапата (Муриэль 79), Пашалич (Пикколи 87)

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Специа»: Проведел, Амиан Аду, Эрлич, Христов, Бастони, Сала (Реца 64), Коваленко (Колли 64), Маджоре, Верде (Манай 52), Н'Дзола, Гьяси (Подгоряну 81)

Главный тренер: Мотта Тиаго.

Предупреждения: Гьяси 5, Копмейнерс 10, Сала 36, Христов 49, Пашалич 71

Судья: Абиссо Розарио.