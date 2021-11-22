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Смородская: «Хачатурянц — лучшая кандидатура на должность главы РПЛ»

вчера, 15:08

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала избрание Ашота Хачатурянца президентом РПЛ. Он был единственным зарегистрированным кандидатом.

Позитивно оцениваю назначение Хачатурянца. Поздравляю. Не считаю, что будет лучше или хуже, но изменения должны быть. Надеюсь, они будут позитивными. Хачатурянц был единственным зарегистрированным кандидатом? Это странно уже давно, но что нам делать. Хачатурянц — лучшая кандидатура на эту должность.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:14
Можно и поспорить. Неужели по всей России не смогли найти другого кандидата? - чтобы была конкуренция.
Cat01
Cat01
вчера в 16:42
Она всех знает в лицо
протон
протон
вчера в 16:22
Что-то напоминает, но не могу понять🤔
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:19
Смородская: «Хачатурянц — лучшая кандидатура на должность главы РПЛ».

- " Позитивно оцениваю назначение Хачатурянца. Поздравляю. Не считаю, что будет лучше или хуже, но изменения должны быть " .
beefs
beefs
вчера в 15:15
и опять единственная кандидатура, и чего мы хотим...
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:14
Особенно, если ей нет альтернативы.
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