Смородская: «Хачатурянц — лучшая кандидатура на должность главы РПЛ».

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала избрание Ашота Хачатурянца президентом РПЛ . Он был единственным зарегистрированным кандидатом.

Позитивно оцениваю назначение Хачатурянца. Поздравляю. Не считаю, что будет лучше или хуже, но изменения должны быть. Надеюсь, они будут позитивными. Хачатурянц был единственным зарегистрированным кандидатом? Это странно уже давно, но что нам делать. Хачатурянц — лучшая кандидатура на эту должность.