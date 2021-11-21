Клуб без плана. Сульшер и остальные тренеры МЮ после Фергюсона

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21 ноября 2021, 23:45

Главным событием европейского футбола стало увольнение Сульшера из «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» сравнивает его результаты с другими тренерами.

Эра после Фергюсона

Любому тренеру, который приходил в «Манчестер Юнайтед» после сэра Алекса Фергюсона, было тяжело. Он не мог избежать сравнений, он не мог выстроить такую систему, которой в свое время располагал сам Фергюсон. Были совсем другие времена, другой футбол, другой ритм работы, другой стиль работы. Но каждый нынешний тренер, приходя в МЮ , сталкивался с этими сравнениями и ожиданиями. И предсказуемо не оправдывал их.

Руководство «Юнайтед» предпринимало самые разные шаги по заигрыванию с болельщиками, по выстраиванию системы и по завоеванию трофеев. Вспомните, как велась работа. Кто-то скажет, что она была больше похожей на метания из стороны в сторону. Но нет готового рецепта и готового второго Фергюсона. Тут как раз дважды в одну реку войти не получится. Хотя именно с такой попытки начали руководители клуба, пригласив после Фергюсона Дэвида Мойеса, которому сам сэр Алекс симпатизировал, который построил вполне устойчивую систему в «Эвертоне».

В общем, боссы решили максимально отзеркалить ситуацию. Потом были попытки сыграть на тренерах с харизмой, с именем, но достаточно эксцентричных и необычных. Так в клубе появились ван Гал и Моуриньо. Были две попытки зацепиться за легенды эпохи Фергюсона. И если история с Гиггзом стала временной, то работа Сульшера уже вышла более основательной, пусть и завершилась уходом из клуба, который оказался на восьмом месте в АПЛ .

Чего добились тренеры МЮ после Фергюсона

Проблемы в обороне, высокий процент брака при передачах, неловкий прессинг, никаких трофеев, мало побед. Таковы показатели, которые привели в конечном счете к увольнению Сульшера. Норвежец всегда будет легендой МЮ , но в качестве главного тренера он не смог вернуть славные дни, принесенные 26-летним правлением Алекса Фергюсона. Сульшер стал четвертым постоянным тренером «Юнайтед», который был уволен за восемь лет, прошедших с тех пор, как Фергюсон ушел в отставку после чемпионской кампании сезона-2012/13.

Экс-форвард МЮ Сульшер вернулся на «Олд Траффорд». В декабре 2018 года, чтобы сменить уволенного Жозе Моуриньо. Пока на временной основе. И уходит Сульшер со вторым лучшим показателем по победам в эпоху после Фергюсона. Он выиграл 91 матч из 168 во всех турнирах. В процентном отношении это лучше, чем у Мойеса, ван Гала или Моуриньо. Но и ван Гал, и Моуриньо выигрывали трофеи. Голландец взял Кубок Англии в 2016 году, а Моуриньо в 2017-м привел МЮ к победам в Лиге Европы и Кубке Лиги. Но ни один из четырех постоянных тренеров «Юнайтед» после Фергюсона не преуспел в главном – не вернул МЮ чемпионский титул. 13-й и последний титул Фергюсона, завоеванный им в 2013 году, остается последним для клуба.

За два своих полных сезона Сульшер привел «Юнайтед» к двум попаданиям в тройку лучших в Премьер-Лиге. Он был третьим в сезоне-2019/20, а в прошлом сезоне стал вторым. Но Сульшер упустил трофей, проиграв в финале Лиги Европы «Вильярреалу» в серии пенальти. Норвежец выиграл 54,2 процента матчей с МЮ , уступив Моуриньо (58,3 процента), с которым команда провела 144 матча. При этом Сульшер опередил Мойеса (52,9 процента) и ван Гала (52,4 процента). Да и Райана Гиггза тоже – у того две победы в четырех матчах у руля команды, которую он возглавлял на временной основе.

Еще одна статистическая особенность, отражающая игру МЮ при Сульшере, это результативность. Под его началом команда забила на 64 мяча больше, чем под руководством Моуриньо, хотя провела на 14 матчей больше.

От чего страдал МЮ в нынешнем сезоне

Под руководством Сульшера «Юнайтед» много забивал, но слишком много и пропускал. Его команда пропустила 183 мяча в 168 матчах, то есть в среднем 1,09 за игру. А «Юнайтед» Моуриньо пропустил 121 мяч в 144 матчах, то есть 0,84 мяча за матч. Только первая четверка команд в АПЛ в нынешнем сезоне забила больше мячей, чем МЮ , однако пропустили больше «Манчестера» только две команды – «Норвич» и «Ньюкасл». За 12 матчей чемпионата Англии МЮ не пропустил ни одного мяча только в двух.

Одним из факторов такого явления стало обилие ошибок в защите. Статистики посчитали, что МЮ совершил 11 ошибок, приведших напрямую к ударам в створ ворот. Это худший результат в лиге наряду с «Арсеналом». И только три команды в чемпионате совершили больше ошибок, приведших непосредственно к голам.

Еще одним фактором стало то, что команда Сульшера слишком часто отдавала мяч в ключевых зонах, а затем не могла вернуть его прессингом. Из всех команд Премьер-Лиги только «Лестер» хуже исправляется за неудачные передачи на своей половине поля. И только у четырех команд в лиге показатель успешных отборов ниже, чем у «Манчестера». Тактика прессинга «Юнайтед» подверглась резкой критике после печального домашнего поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5 в октябре. И статистика ее только подтверждает.

В этом сезоне игроки МЮ возвращали мяч себе на последней трети поля только 45 раз – менее четырех раз за матч в среднем. Меньше показатель лишь у пяти клубов в лиге. А «Ливерпуль», например, лучшая команда по возврату мяча глубоко на чужой территории противника. «Красные» добивались этого 74 раза в нынешнем сезоне АПЛ .

Статистика показывает, что по многим игровым параметрам МЮ занимает места в нижней половине, даже у дна турнирной таблицы. В основном это касается параметров, характеризующих способность команды обороняться и останавливать противника.

Нет плана

Вряд ли у руководителей «Манчестер Юнайтед» теперь есть четкий план того, как действовать дальше. Если бы он был, с Сульшером расстались бы еще раньше, как минимум во время паузы на матчи сборных – так поступали многие. Но в МЮ заняли выжидательную позицию, дождались унизительного разгрома от «Уотфорда» и только потом расстались с тренером, хотя всем было понятно, что Сульшер уже не в силах наладить игру команды.

Для чего было тянуть? Так делают, когда плана нет, когда не представляют, что будет дальше. Пока временным тренером назначен Майкл Кэррик. И он может исполнять эту роль очень долго, а клуб, потративший огромные деньги, вложивший массу сил и эмоций в заявления о том, что Сульшер строит новый, свой МЮ , снова потеряет сезон.

И новый главный тренер вынужден будет строить все заново, тратя те же самые ресурсы. Слишком многое после ухода Фергюсона в МЮ делалось импульсивно, без четкого плана. Да что там, они даже Криштиану Роналду летом вернули, не планируя этого. Красноречиво. Теперь придется помучиться, уговаривая условного Зинедина Зидана взяться за работу на этой расстрельной должности.