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Сёмин о назначении Хачатурянца: «Мне нравится работа, которую он проводит»

вчера, 14:29

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями об избрании Ашота Хачатурянца новым президентом Российской Премьер-Лиги.

Изменения в нашем футболе давно назрели. Кандидатура Хачатурянца — футбольная, мне нравится это направление и работа, которую проводит Ашот Рафаилович. Неслучайно все руководители клубов Премьер-Лиги единогласно поддержали его назначение на пост президента РПЛ. Пожелаем ему удачи на долгом и сложном пути.

Хачатурянцу предстоит много работы. Он человек, который хорошо знает российский футбол, знает свою работу. Ломать не надо, но изменения нашему футболу нужны.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:55
Русских что ли не нашлось?
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:50
Евреи евреи кругом одни евреи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49
Пока кроме отстранения некоторых судей ничего не сделано ✔. Посмотрим, а что ещё нам остаётся.
drug01
drug01
вчера в 14:35
Новый всегда лучше старого
shlomo
shlomo
вчера в 14:30
Ну, Сёмин знает что говорит...
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