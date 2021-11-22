Сёмин о назначении Хачатурянца: «Мне нравится работа, которую он проводит»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мыслями об избрании Ашота Хачатурянца новым президентом Российской Премьер-Лиги.

Изменения в нашем футболе давно назрели. Кандидатура Хачатурянца — футбольная, мне нравится это направление и работа, которую проводит Ашот Рафаилович. Неслучайно все руководители клубов Премьер-Лиги единогласно поддержали его назначение на пост президента РПЛ . Пожелаем ему удачи на долгом и сложном пути.

Хачатурянцу предстоит много работы. Он человек, который хорошо знает российский футбол, знает свою работу. Ломать не надо, но изменения нашему футболу нужны.

