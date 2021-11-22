Роналду отреагировал на увольнение Сульшера с поста главного тренера МЮ

Форвард «Манчестер Юнайтед» посвятил в инстаграме пост уволенному с должности главного тренера МЮ .

Он был форвардом, когда я впервые появился на «Олд Траффорд», он стал моим тренером, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но, прежде всего, Оле — выдающийся человек. Я желаю ему лучшего во всём, что жизнь для него приготовила. Удачи, мой друг! Ты её заслуживаешь.