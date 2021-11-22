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Роналду отреагировал на увольнение Сульшера с поста главного тренера МЮ

вчера, 13:40

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посвятил в инстаграме пост уволенному с должности главного тренера МЮ Оле-Гуннару Сульшеру.

Он был форвардом, когда я впервые появился на «Олд Траффорд», он стал моим тренером, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но, прежде всего, Оле — выдающийся человек. Я желаю ему лучшего во всём, что жизнь для него приготовила. Удачи, мой друг! Ты её заслуживаешь.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 18:45
очередного тренера слил)
Сантус
Сантус ответ Доктор_Ливси (раскрыть)
вчера в 15:17
На мой субъективный взгляд,он наоборот продлил агонию Сульшера пару раз вытаскивая МЮ на последних минутах...не?)
Elliada
Elliada
вчера в 15:05
В последнее время Роналду больше активности проявляет в социальных сетях, чем на поле
SKILLMANN
SKILLMANN
вчера в 14:36
Красавчик Рон.Пенельсси только так менял тренеров))))) Он терялся на поле в ЛЧ и в класико,а сливали тренеров))))))))))))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:31
Он был форвардом, когда я впервые появился на «Олд Траффорд», он стал моим тренером, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед»,правда не надолго,потому что Я — выдающийся человек,способный решать тренерские судьбы,да и не только. В знак уважения,что он не сопротивлялся мне я ему вручу Золотую Шампунь.
alexamit
alexamit ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 14:06
С такими кю...,что в Спартаке даже Фергюсон не совладает.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 13:58
Достойно проводил, без истерик, интриг и скандалов. Сульшер действительно задержался в МЮ. Вроде назначали временным сменщиком, а сделали основным тренером аж до 2024 года. Руководство МЮ сами себе в ногу и стрельнули. Не его это уровень, хотя везения ему хоть отбавляй. С такой удачливостью можно ехать в Лас-Вегас.
Доктор_Ливси
Доктор_Ливси
вчера в 13:51
Ни стыда ни совести. Сам слил Оле, а теперь кривит душой

ХАХАХА
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:50
Хорошо попрощался, достойно...
ДСА
ДСА
вчера в 13:50
На словах одно, а как выходит на поле совсем другое.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:50
В Спартак надо Сульшера .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:49
Ему бы тренера под себя выбрать...
makkie
makkie
вчера в 13:48
Почва под Сульшером еще с прошлого сезона шататься начала.
Удачные серии чередовались с откровенно провальными матчами, а в этом сезоне их стало слишком много - даже аутсайдерам проигрывали в ЛЧ и АПЛ.

Сульшер для Роналду друг и хороший человек. Но как тренер, видимо, слабоват и недостаточно авторитетный. Так бывает.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 13:47
То что Соккер через 1 новость выпускает новости про Рона, не означает, что это всё действительно является словами Рона) То он Зидана хочет, то Луиса Энрике через полчаса уже хочет, то его агент Лопетеги хочет туда и т.д... По сути, Рона даже не спросят возможно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:45
Надо же, как летит время...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:44
Правильные слова от Рона . Респект Рону и Удачи Сульшеру.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:43
Хорошо сказано.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:42
А сам активно кандидатов на замену предлагал. Какой же двуличный!
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