Роналду отреагировал на увольнение Сульшера с поста главного тренера МЮ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посвятил в инстаграме пост уволенному с должности главного тренера МЮ Оле-Гуннару Сульшеру.
Он был форвардом, когда я впервые появился на «Олд Траффорд», он стал моим тренером, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но, прежде всего, Оле — выдающийся человек. Я желаю ему лучшего во всём, что жизнь для него приготовила. Удачи, мой друг! Ты её заслуживаешь.
ХАХАХА
ХАХАХА
Удачные серии чередовались с откровенно провальными матчами, а в этом сезоне их стало слишком много - даже аутсайдерам проигрывали в ЛЧ и АПЛ.
Сульшер для Роналду друг и хороший человек. Но как тренер, видимо, слабоват и недостаточно авторитетный. Так бывает.
Удачные серии чередовались с откровенно провальными матчами, а в этом сезоне их стало слишком много - даже аутсайдерам проигрывали в ЛЧ и АПЛ.
Сульшер для Роналду друг и хороший человек. Но как тренер, видимо, слабоват и недостаточно авторитетный. Так бывает.