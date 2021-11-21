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Исполняющим обязанности главного тренера МЮ назначен Кэррик

вчера, 14:29

Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Оле-Гуннара Сульшера назначен Майкл Кэррик.

В заявлении клуба говорится, что руководство будет искать специалиста, который согласится возглавить МЮ до конца сезона.

В ближайшее время «Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов (23 ноября) и «Челси» в АПЛ (28 ноября).

Кэррик выступал за МЮ в качестве игрока с 2006 по 2018 год. С 2018 года работал в тренерском штабе Сульшера.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:36
Надеюсь, это будет не до конца сезона. А так, откровенно жаль, что Кэррри оседлает состав в такую трудную минуту. Сейчас все шишки и палки полетят в Майки.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:12
Значит МЮ всё же не готов был к увольнению ОГС. Хотя оно напрашивалось. За последнее время МЮ постоянно затягивал с увольнениями тренеров, команда в ..опе поэтому. Каждого из уволенных (Мойес, Ван Гал, Моур, ОГС) следовала увольнять намного раньше. Очевидно было, что Сульшер очень слабый тренер для МЮ. Состав чемпионский, а игры нет. В обороне два клоуна, которые регулярно выходят в основе, какие бы ошибки они не допустили в предыдущем матче. Да хоть с дубля поставь кого-то. Но нет.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:36
Еще до того как уволить Сульшера Криштиану выбрал Кэррика как временного помощника.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:05
Интересно кого найдут!
Брулин
Брулин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
Добрый день ! Я победиль в групе уже несколько месецов назад вроде и оформил там все а приза так и не было!?
Foxes
Foxes
вчера в 14:54
Это на пару матчей!
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 14:44, ред.
Нужен хороший тренер.Не тот ,что в МС который за миллиард один раз в финал зашел,но так и не выиграл,и теперь мс остается таким же,как и Шинник-Без ЛЧ!
протон
протон
вчера в 14:42
Жаль Оле, очень хотел, чтобы все получилось у него.
Но не потянул, вариантов остаться уже не было.
Удачи в будущем
Elliada
Elliada
вчера в 14:39
Ситуацию он не исправит
David Young
David Young ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 14:34
Ваш приз отравится со следующей отправкой призов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:33
Чем он отличается от Сульшера
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:33
Я думаю это на пару матчей.
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