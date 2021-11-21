Исполняющим обязанности главного тренера МЮ назначен Кэррик

1637494143

вчера, 14:29

Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Оле-Гуннара Сульшера назначен .

В заявлении клуба говорится, что руководство будет искать специалиста, который согласится возглавить МЮ до конца сезона.

В ближайшее время «Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов (23 ноября) и «Челси» в АПЛ (28 ноября).