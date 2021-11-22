Ашот Хачатурянц избран президентом Российской Премьер-Лиги

Ашот Хачатурянц единогласно избран президентом Российской Премьер-Лиги.
«22 ноября на Общем собрании РПЛ состоялись выборы президента Лиги.
Ашот Хачатурянц, исполнявший обязанности президента РПЛ с 5 октября, был единственным зарегистрированным кандидатом. Участники Общего собрания единогласно проголосовали за избрание Ашота Рафаиловича новым президентом Лиги сроком на пять лет.
Ашот Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).
Коллектив Российской Премьер-Лиги поздравляет Ашота Рафаиловича с избранием, желает больших побед и плодотворной работы на посту главы РПЛ!» — говорится в заявлении РПЛ.
Хачатурянц сходу начал с реформ в российском футболе. Благодаря его напору наконец-то убрали несчастного Вилкова, затем Васильева, отстраняли Казарцева. Раньше только пальчиком грозили и ничего сделать не могли. Сейчас за "оборотней" со свистком взялись основательно. Поможет ли?
Но смущает, что президента РПЛ выбирают без всякой конкуренции. Ушёл Прядкин, а на его место даже не было преемника. Только г-н Хачатурянц. Такая же ситуация и в ФНЛ, где единогласным решением и без конкуренции выбрали Алаева. До этого и Дюков в РФС влёгкую прошёл. Российский футбол, он такой ))
Хачатурянц сходу начал с реформ в российском футболе. Благодаря его напору наконец-то убрали несчастного Вилкова, затем Васильева, отстраняли Казарцева. Раньше только пальчиком грозили и ничего сделать не могли. Сейчас за "оборотней" со свистком взялись основательно. Поможет ли?
Но смущает, что президента РПЛ выбирают без всякой конкуренции. Ушёл Прядкин, а на его место даже не было преемника. Только г-н Хачатурянц. Такая же ситуация и в ФНЛ, где единогласным решением и без конкуренции выбрали Алаева. До этого и Дюков в РФС влёгкую прошёл. Российский футбол, он такой ))