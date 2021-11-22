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Ашот Хачатурянц избран президентом Российской Премьер-Лиги

вчера, 13:02

Ашот Хачатурянц единогласно избран президентом Российской Премьер-Лиги.

«22 ноября на Общем собрании РПЛ состоялись выборы президента Лиги.

Ашот Хачатурянц, исполнявший обязанности президента РПЛ с 5 октября, был единственным зарегистрированным кандидатом. Участники Общего собрания единогласно проголосовали за избрание Ашота Рафаиловича новым президентом Лиги сроком на пять лет.

Ашот Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).

Коллектив Российской Премьер-Лиги поздравляет Ашота Рафаиловича с избранием, желает больших побед и плодотворной работы на посту главы РПЛ — говорится в заявлении РПЛ.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:13
Но обученная кухарка из бедноты все-таки сможет! Давно не перечитывал лысого Кузьмича... это в каком томе ПСС будет?
sir_Alex
sir_Alex ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 17:44
В статье «Удержат ли большевики государственную власть?» (первоначально опубликована в октябре 1917 года в № 1—2 журнала «Просвещение») Ленин писал:
"Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка НЕ способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту".

На самом деле НЕМНОГО не так 😂😉🤣
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:37
"У нас каждая кухарка сможет управлять государством..."- В.И. Ленин (если кто не помнит -вождь мирового пролетариата, чье тело покоится в Мавзолее на Красной площади в столице РФ Москве)
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 15:21
Неудивительно учитывая как он посоеднее время нализывал сборной
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:58
Плохо когда нет конкуренции и кандидат на выборах один единственный. Без конкуренции не будет прогресса и изменений к лучшему. Будут просто штаны в кабинетах протирать.
makkie
makkie ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 14:31
Лучший из "наших" армян - Симонян.
Лучший из армян-"легионеров" - Мхитарян.

По рукам?))
сканер
сканер ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:20
значит ждём арарат в рпл!
David Young
David Young ответ сканер (раскрыть)
вчера в 14:19
Возможно за Арарат (который российский клуб).
сканер
сканер
вчера в 14:18
интересно за кого он болеет?)))
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:09
Самый лучший из армян - это Генрих Мхитарян
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:06
Самый лучший из армян - это КОМИТАС!
berda2003
berda2003
вчера в 13:56, ред.
почему президент? нет больше никаких слов обозначить очередного, с понтом, избранного? президент прл, один из 5 вице-президентов рфс... смешно!
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:52
Ничего против патриотизма не имею в виду)
Но тут совсем уж флуд картинками, не имеющими отношения к футболу - и даже юмором не пахнет. Без претензий и обид к Gor Ter-Aristacessian.

И да, самый лучший из армян - это Никита Симонян (С)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:50
Хорошее в этой новости пока только то, что предыдущего убрали.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:49
Там ничего не попутали
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:48
Посмотрим, что Ашот сделает на этом посту.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:45
КАк НЕ ИМЕЕТ???Ты что,не знаешь,что прославление соотечественников является любимой темой большинства народов? НАйти корни(и крону)-это есть патриотизм для нации любой численности,а уж относительно малочисленные народы...Тем более,что у армян действительно есть великая история и великое прошлое.
Тут можно сказать ,как и про евреев :Их вообще-то в мире мало,но в каждом отдельно взятом месте-переизбыток.
makkie
makkie
вчера в 13:42
Не самый плохой вариант.
Хачатурянц сходу начал с реформ в российском футболе. Благодаря его напору наконец-то убрали несчастного Вилкова, затем Васильева, отстраняли Казарцева. Раньше только пальчиком грозили и ничего сделать не могли. Сейчас за "оборотней" со свистком взялись основательно. Поможет ли?

Но смущает, что президента РПЛ выбирают без всякой конкуренции. Ушёл Прядкин, а на его место даже не было преемника. Только г-н Хачатурянц. Такая же ситуация и в ФНЛ, где единогласным решением и без конкуренции выбрали Алаева. До этого и Дюков в РФС влёгкую прошёл. Российский футбол, он такой ))
старина
старина
вчера в 13:40, ред.
Теперь всю родню пристроит в конторе,а на стадионах разрешат торговать паленым коньяком
makkie
makkie ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 13:38
Зачем флудить на ветке картинками, не имеющими отношения к теме?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:31
Очередной специалист широкого профиля
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:28
В футболе нашем всё прекрасно,
поскольку всё-ЕДИНОГЛАСНО!
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:24
Ну вот, армяха во главе российской лиги. Следующим будет представитель Лихтенштейна, думаю. Хотя что там возмущаться - Россия не футбольная страна!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:22
Список длинный...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:20
ЧЕЛОВЕК!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:16
от смены мест слагаемых сумма не меняется но теперь наступит эра "масковских" командочек
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:15
Главное это то - кто какой человек!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:12
Армянское нашествие ...
Ждем появления Арарата !
протон
протон
вчера в 13:11
По Красной площади идет южанин с огромным арбузом. Ему навстречу Путин.
- Продай арбуз, - просит Путин.
- Нэ продаю!
- Ну продай.
- Ладно, выбирай!
- Как же я выберу? Он же у тебя один!
- А тебя как президентом выбирали?!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 13:10
Земляк что ли?
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