Ашот Хачатурянц избран президентом Российской Премьер-Лиги

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вчера, 13:02

Ашот Хачатурянц единогласно избран президентом Российской Премьер-Лиги.

«22 ноября на Общем собрании РПЛ состоялись выборы президента Лиги.

Ашот Хачатурянц, исполнявший обязанности президента РПЛ с 5 октября, был единственным зарегистрированным кандидатом. Участники Общего собрания единогласно проголосовали за избрание Ашота Рафаиловича новым президентом Лиги сроком на пять лет.

Ашот Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).