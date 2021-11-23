Футболист «Ньюкасла» подарил болельщику часы за 2 000 фунтов стерлингов

Полузащитник является одним из любимых футболистов у болельщиков «Ньюкасла».

Перед матчем 12-го тура Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда» (3:3) 55-летний фанат Майкл Урвин со своими тремя сыновьями пришёл на стадион раньше начала встречи. Урвин уже 30 лет ходит на игры «Ньюкасла» и является обладателем сезонного абонемента вместе со своей семьей. Однако тот день оказался особенным для болельщика. Полузащитник «сорок» Аллен Сен-Максимен подарил Урвину часы TAG Heuer Aquaracer, стоимость которых оценивается в 2 000 фунтов стерлингов (200 000 рублей).

Сам Урвин рассказал прессе о данной ситуации:

Аллен просто сидел какое-то время в своей машине. Затем он внезапно вышел, подошел ко мне и сказал: «Это для тебя». Я думал, что он показывает на моего младшего сына, но потом он сказал: «Нет, это для тебя». И отдал мне часы в коробке. Это было совершенно случайно и неожиданно.

Я открыл коробку и был совершенно ошеломлен. Я был в шоке! Я едва мог даже сказать спасибо. Я просто не мог в это поверить, не мог найти слов и попросил своего старшего сына сфотографировать меня с Алленом.

Некоторые из фанатов сначала сказали мне, что часы стоят 12 000 фунтов стерлингов, поэтому я очень нервничал, идя с ними на стадион. Мы обожаем Сен-Максимена, и он это понимает.