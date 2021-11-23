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Футболист «Ньюкасла» подарил болельщику часы за 2 000 фунтов стерлингов

сегодня, 00:44

Полузащитник Аллен Сен-Максимен является одним из любимых футболистов у болельщиков «Ньюкасла».

Перед матчем 12-го тура Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда» (3:3) 55-летний фанат Майкл Урвин со своими тремя сыновьями пришёл на стадион раньше начала встречи. Урвин уже 30 лет ходит на игры «Ньюкасла» и является обладателем сезонного абонемента вместе со своей семьей. Однако тот день оказался особенным для болельщика. Полузащитник «сорок» Аллен Сен-Максимен подарил Урвину часы TAG Heuer Aquaracer, стоимость которых оценивается в 2 000 фунтов стерлингов (200 000 рублей).

Сам Урвин рассказал прессе о данной ситуации:

Аллен просто сидел какое-то время в своей машине. Затем он внезапно вышел, подошел ко мне и сказал: «Это для тебя». Я думал, что он показывает на моего младшего сына, но потом он сказал: «Нет, это для тебя». И отдал мне часы в коробке. Это было совершенно случайно и неожиданно.

Я открыл коробку и был совершенно ошеломлен. Я был в шоке! Я едва мог даже сказать спасибо. Я просто не мог в это поверить, не мог найти слов и попросил своего старшего сына сфотографировать меня с Алленом.

Некоторые из фанатов сначала сказали мне, что часы стоят 12 000 фунтов стерлингов, поэтому я очень нервничал, идя с ними на стадион. Мы обожаем Сен-Максимена, и он это понимает.

Урвин поделился фотографией с футболистом и часами в своём твиттере, а Сен-Максемен оставил свой комментарий под записью, в которой Урвин благодарит игрока:

Не за что, мой друг. Тебе понравилось?

Футболист «Ньюкасла» подарил болельщику часы за 2 000 фунтов стерлингов

Футболист «Ньюкасла» подарил болельщику часы за 2 000 фунтов стерлингов

Футболист «Ньюкасла» подарил болельщику часы за 2 000 фунтов стерлингов

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Все комментарии
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 17:00
...простите сэр, но я лучшеThe Beatles на виниле послушаю, чем на флешке...!!!
протон
протон
сегодня в 13:25
Дизайн часов (((
sir_Alex
sir_Alex ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:20
Дарёному слону в хобот не свистят? Лично я вчера приобрел Эппл Вотч 7 серии 😁 хотя, определённая ностальгия по хорошим механическим часам осталось...
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 10:02
...что то и дизайн некудышный, опять таки дарёному коню...!!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:28
Судя по часам на руке самого Аллена, для него это пустяк. А для болельщика событие на всю оставшуюся жизнь.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:27
Сен,ты себя прессе предлагаешь,а на Родине твоих предков(колонии твоей новой "Родины") дети голодают.
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:06
о в Англии рубли пошли в оборот
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 08:38
Скоро большинство игроков Ньюкасла отправится в другие клубы, типа Борнмутов и т.д. и будут там получать ещё меньше.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:35
Для кого-то это не деньги.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 08:34
Дешёвку подарил. Всего-то 200000 руб.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:23
Да уж ...повезло так повезло
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:17
Нихрена себе подарок, наверное шейхи пособили.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:54
Повезло мужичку однако.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:28
Нечего сказать.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:27
Щедрый товарищ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:04
Смолов, где-то ухмыльнулся.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:49
ХЗ, похожи на б/у 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:11
Красиво жить не запретишь...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:10
Память на многие поколения
Vasyaultras
Vasyaultras
сегодня в 06:06
А часы эти, в коробке,зацарапаные и браслет тоже. Так что , цена с 12к стремительно понижается.. Так что , в ломбарде ,Урвину предложат за них сотку фунтов. И истории конец.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:54
Скоро он уйдет из клуба.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:53
Может ему зарплату снизить.
makkie
makkie
сегодня в 01:33
После прихода шейхов, игроки Ньюкасла будут на чаевые в ресторанах такие часы оставлять )))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:14
Такие явления и случаи в Японии очень много, но они ничего не показывают, просто могут дать свою машину другому человеку. Цивилизация высшего класса!
Сантус
Сантус
сегодня в 01:06
Я так растерялся,что забыл спросить-а Патек Филиппа не было?)...добавил счастливчик..)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:02
И так бывает, но только, иногда...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:49
Это офигенный жэст с его стороны!
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