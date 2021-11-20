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Фанаты МЮ освистали Сульшера. Бруну Фернандеш вступился за тренера

вчера, 20:44
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд4 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистали главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера после разгромного поражение в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги против «Уотфорда» (1:4).

После окончания встречи норвежский специалист направился к гостевому сектору, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку, однако болельщики освистали наставника. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш жестом попросил болельщиков прекратить свист.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из последних семи матчей в АПЛ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:52
Им не Суши надо освистывать,а Погба и Магвайера,которые просто слили матчи. Роналду нулевой, как и Фернандеш, пока что из портовых только Жота показывает уровень. Безусловно в его возрасте КР7 был куда круче,но разговор про здесь и сейчас.Если честно то с приходом КР7, МЮ играет куда слабее,каждый игрок скован и околдован чарами Легенды.Пончик с Месси решил проблему,он его может травмировать,а вот Кр7 никакая травма нипочём.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:07
Одна победа в последних семи матчах, и это МЮ, в отставку надо было отправить вчера...
Сантус
Сантус
вчера в 21:53
Это помахивание рукой в конце должно вселять надежду в поклонников МЮ..)
112910415
112910415
вчера в 21:44
не последний ли матч был у тренера ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:42
Гнать такого тренера надо, уже ясно, что не тянет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:24
Наверное утром уже будет другой тренер!
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:23
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 21:21
    Уши зажал рыбаку?
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 20:55
    Какие же люди лицемеры, всего недавно дифирамбы пели и памятник ставить собирались
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:50
    Странно, что такой клуб уже много лет не может наладить работу тренеров.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:49
    Оля Гуня подумал: "Пойду похлопаю. все простят наверно"))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:49
    Молодец Бруну. Сульшера завтра могут уволить, но пока он тренер. И игроки должны защищать его, а он их. Поддержка должна быть, ведь это команда
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