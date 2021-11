Фанаты МЮ освистали Сульшера. Бруну Фернандеш вступился за тренера

Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистали главного тренера команды после разгромного поражение в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги против «Уотфорда» (1:4).

После окончания встречи норвежский специалист направился к гостевому сектору, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку, однако болельщики освистали наставника. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» жестом попросил болельщиков прекратить свист.

👋 Ole Gunnar Solskjaer apologises to the Manchester United fans at full-time as Man United suffer an embarrassing 4-1 defeat to Watford pic.twitter.com/Tlt5dKaqfi