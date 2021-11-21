Матч «Лион» — «Марсель» прерван. Пайету в голову попала бутылка .

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вчера, 23:06

Матч очередного тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель» был приостановлен.

В самом начале встречи игроку гостей в голову попала бутылка, которую бросили болельщики.

Любопытно, что недавно была прервана игра «Марселя» с «Ниццей». Тогда болельщики «Ниццы» начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как на 75-й минуте Пайет бросил бутылку обратно на трибуну.