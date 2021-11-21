Матч «Лион» — «Марсель» прерван. Пайету в голову попала бутылка .

Матч очередного тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель» был приостановлен.
В самом начале встречи игроку гостей Димитри Пайету в голову попала бутылка, которую бросили болельщики.
Любопытно, что недавно была прервана игра «Марселя» с «Ниццей». Тогда болельщики «Ниццы» начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как на 75-й минуте Пайет бросил бутылку обратно на трибуну.
Sonné, Dimitri Payet se relève et sort du terrain sous des chants insultants de la part du public lyonnais. pic.twitter.com/MlI3NUhPPY— RMC Sport (@RMCsport) November 21, 2021