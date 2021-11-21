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Матч «Лион» — «Марсель» прерван. Пайету в голову попала бутылка

вчера, 23:06
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб МарсельМарсельВчера в 22:45 Матч отменен

Матч очередного тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель» был приостановлен.

В самом начале встречи игроку гостей Димитри Пайету в голову попала бутылка, которую бросили болельщики.

Любопытно, что недавно была прервана игра «Марселя» с «Ниццей». Тогда болельщики «Ниццы» начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как на 75-й минуте Пайет бросил бутылку обратно на трибуну.

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
сегодня в 11:45
Пайет посмотрел по сторонам,нашел место более сухое и завалился.Это не хоккей,здесь уже мужиков не осталось!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:25
мразина кинула бутылкой в мразину)))
тут все закономерно.
David Young
David Young ответ trimetil (раскрыть)
сегодня в 11:20
.
trimetil
trimetil
сегодня в 11:18
Помню, в Испании бутылкой сразу семерых убивало...
David Young
David Young ответ fn6yyxsk9dz9 (раскрыть)
сегодня в 11:04
Почему же Аргентина дикая страна? То что там фанаты более агрессивно себя ведут чем в ряде других стран и что с правопорядком больше проблем чем в среднем в Европе не говорит о том что страна в целом дикая. Если по этому судить то много стран где футбол популярен дикие.
fn6yyxsk9dz9
fn6yyxsk9dz9
сегодня в 11:01
Пора там уже решетки на трибуны вешать, как в диких странах типа Аргентины.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:40
Горячие лионские парни 😮🙄
karnager
karnager
сегодня в 08:40
согласен , больно, но кто этих актёров учил так падать и кривляться? мы бы во дворе за такое ещё бы подзатыльник дали, а пайет на весь мир показал свой характер девочки. в следующий раз не бутылкку кинут
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 07:52
Он и есть топ
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:41, ред.
Лиону засчитают технарь.
112910415
112910415
сегодня в 06:13
по всей возможной строгости !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:12
Во Франции дикарей стало очень много.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:02
Новая форма Пайета для матчей в Лиге 1.
протон
протон
сегодня в 01:20
стадион Лиона вмещаемость 60 к чел, люди идут с семьями на игру, и средь толпы 41 идиота одного бросает бутылку , отменяют игру и всех домой. что делать? поймать кастрировать и линчевать .
Землянин
Землянин
сегодня в 00:48, ред.
А чего они так Пайета не любят, не из за травмы Роналду же 🤔
Или он просто угловые разыгрывает, штатный и поэтому ближе всех
Сантус
Сантус
сегодня в 00:36
Хороший способ выиграть 0-3..)
alexgurzan
alexgurzan ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 00:04
.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:55
А жаль...
beefs
beefs
вчера в 23:54
идиотизм во Франции процветает...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:52
Матч «Лион» — «Марсель» прерван. Пайету в голову попала бутылка .

Сейчас на матче работает русский спецназ " Антитеррор" !!!)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 23:48
Надо было соседям отхреначить его там и прям с трибуны выкинуть на поле. Гражданский арест так сказать...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 23:44
Мозги не задело...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:44
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ краевой (раскрыть)
вчера в 23:43
Там прическа как две антенны. Вот и поймали)
Nazi
Nazi
вчера в 23:43
Что ни матч, то полный бардак во Франции. Вычислять надо таких ослов, что кидают разные вещи в футболистов и впаять пожизненный бан на посещение футбола. А тупая федерация сейчас накажет Лион, который вообще не при чем :)

Из за какого то болвана клуб получит техническое поражение, нормальные болельщики пропустят несколько матчей, а толпа на стадионе получит кукиш...
vova505
vova505
вчера в 23:41
Идиоты
И главный идиот тот самый снайпер
Пипец, один "человек" сорвал футбольный матч
Futurista
Futurista
вчера в 23:35
Бутылка кефира, полбатона...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:33
Бедный Пайет. Уже второй раз в него в этом сезоне попадают бутылкой. А французскую федерацию футбола похоже эти безумства фанатов мало интересуют и они продолжают упорно закрывать на это глаза.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:26
Пайету везде не рады. Так то был бы топ игроком.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:21, ред.
Быть может на бутылку маргинала и разбить внутри?).
По другому ведь не поймут.
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