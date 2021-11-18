Свищёв — о Fan ID: «Планируем принять этот законопроект до Нового года»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о законопроекте по внедрению Fan ID для болельщиков.
Сейчас свои поправки должно внести Министерство спорта. Мы внесли наши пожелания: мы должны услышать болельщиков, надо отстаивать их права. Есть опасения, которые мы довели до коллег из правительства.
Нам нельзя остаться без болельщиков на трибунах. Ждем от них видение, которое будем выносить на обсуждение комитета.
Когда Минспорт должен внести поправки? Думаю, в течение пары недель все это решится.
Второе чтение будет скоро? Мы планируем принять этот законопроект до Нового года. Хотели бы успеть.
В январе он начнет уже действовать? Потом будет на подписи у президента. Затем – да, начнет действовать.
Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Всё плохое пусть останется в проходящем году....
Всё плохое пусть останется в проходящем году....
короче, поговорил сам с собой...
короче, поговорил сам с собой...
" Каждому сделать ТАТУ, чтобы и бане было видно кто за кого " болеет "..
" Каждому сделать ТАТУ, чтобы и бане было видно кто за кого " болеет "..
В пабе за кружечкой или дома за ужином/полянкой с повторами и с комфортом).
Сам раньше активно ходил на стадио, но буду думаю завязывать потихоньку с такой тупой политикой. Чего и вам желаю.
Пусть этот принтер сам и ходит на матчи.
В пабе за кружечкой или дома за ужином/полянкой с повторами и с комфортом).
Сам раньше активно ходил на стадио, но буду думаю завязывать потихоньку с такой тупой политикой. Чего и вам желаю.
Пусть этот принтер сам и ходит на матчи.
Будем вспоминать старые деньки, смотреть околофутбольные старые фильмы... а возможно вообще смотреть старые матчи с полными трибунам
Будем вспоминать старые деньки, смотреть околофутбольные старые фильмы... а возможно вообще смотреть старые матчи с полными трибунам