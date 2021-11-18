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Свищёв — о Fan ID: «Планируем принять этот законопроект до Нового года»

вчера, 22:55

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о законопроекте по внедрению Fan ID для болельщиков.

Сейчас свои поправки должно внести Министерство спорта. Мы внесли наши пожелания: мы должны услышать болельщиков, надо отстаивать их права. Есть опасения, которые мы довели до коллег из правительства.

Нам нельзя остаться без болельщиков на трибунах. Ждем от них видение, которое будем выносить на обсуждение комитета.

Когда Минспорт должен внести поправки? Думаю, в течение пары недель все это решится.

Второе чтение будет скоро? Мы планируем принять этот законопроект до Нового года. Хотели бы успеть.

В январе он начнет уже действовать? Потом будет на подписи у президента. Затем – да, начнет действовать.

Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
сегодня в 19:13
С вирусом и так нет болельщиков, еще че то придумывают...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:11
Болельщик должен быть на трибунах. В метро , поездах , самолетах можно , а на футбол нельзя . Даже не смешно , а грустно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:16
Всё по старой традиции....
Всё плохое пусть останется в проходящем году....
berda2003
berda2003
сегодня в 10:03
чудной чувак, сам себе вопросы задаёт, сам отвечает...
короче, поговорил сам с собой...
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:27
А разве у нас бывает иначе?
cska1948
cska1948 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 09:25
Да они ТАМ не о болельщиках думают! Им не терпится поскорее освоить 773 миллиона, которые Дума уже запланировала под внедрение этого Fan ID...
cska1948
cska1948 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
сегодня в 09:21
Разогнать к такой-то матери всякие фан-движения и на трибунах будет порядок без всяких Fan ID!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:14
И так никого нет на трибунах,забот меньше. А фанатам-тавро на лоб.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:06
внести в Проект
" Каждому сделать ТАТУ, чтобы и бане было видно кто за кого " болеет "..
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 08:07
Поздравляю! Теперь на трубунах совсем пусто станет в РПЛ. Одна немногочисленная кузьма будет сидеть как в театре. Вектор развития футбола в России поражает конечно.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 07:34
Хорошее нововведение, правильное. Меньше хулиганья будет на трибунах.
112910415
112910415
сегодня в 07:00
ежели введут, придётся потом приостанавливать ... трибуны совсем опустеют !
ABir
ABir
сегодня в 06:13
А что в этом законе не так, кроме паспорта?
протон
протон
сегодня в 04:29
Честно говоря на фоне всего текущего геморроя с походом на футбол (парковки не удобные, с матча идешь как по концентрационному лагерю движешься, жратва на стадионе на 3 с минусом, климат - тоже не фонтан, плюс QR-коды теперь и плюс фан-айди) - проще вообще не ходить на него. Вот реально! И при этом не самые низкие цены в европе на билеты. Хотя качество игры - примерно чемпионат Румынии/Молдавии.

В пабе за кружечкой или дома за ужином/полянкой с повторами и с комфортом).

Сам раньше активно ходил на стадио, но буду думаю завязывать потихоньку с такой тупой политикой. Чего и вам желаю.
Пусть этот принтер сам и ходит на матчи.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
Посмотрим, что вы придумаете.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:37
Как в анекдоте - писем нет, пришла телеграмма - читайте старые письма.
Будем вспоминать старые деньки, смотреть околофутбольные старые фильмы... а возможно вообще смотреть старые матчи с полными трибунам
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:26
Так на футбол никто ходить не будет.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:21
То есть теперь и на сталион не попасть. Хотели как лучше, а получилось как всегда ....
4RT
4RT
сегодня в 01:04
Пусть теперь на стадионах Киркоров с Жиганом поёт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:22
Я если честно ваще не чо не понял!
drug01
drug01
сегодня в 00:09
Важный документ!!!!!
YVG
YVG
вчера в 23:57
Скоро отобьют всё желание ходить на футбол.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 23:47
Такие меры можно вводить только когда посещаемость матчей на приемлемом уровне. В РПЛ с этим беда и фан-айди это препон, который будет отсеивать случайных посетителей стадионов. Что ж, спасибо за очередной глупый закон!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:36, ред.
Прямо как в развитых футбольных державах - "индивидуальный паспорт болельщика", еще бы уровень чемпионата поднять до крепкого европейского стандарта.
Брулин
Брулин
вчера в 23:16
Эт всё полумеры ... Электронный браслет на ногу надо еще. Отошел от своего места на стадике дальше чем на 5 метров - самоликвидация ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:14
Всё равно всё будет через оппу...
beefs
beefs
вчера в 22:57
Весной будет решено...
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