«Локомотив» показал беседу Гильерме с фанатами после поражения от «Ахмата»

«Локомотив» в клубном инстаграме опубликовал видео беседы голкипера с болельщиками после домашней встречи 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

У нас все травмированные, красные, жёлтые. Это просто была не наша игра сегодня. Видите, сколько молодых на поле. У нас сейчас идёт период адаптации к новому тренеру. Я понимаю, вы имеете право с нас требовать. Я просто могу сказать – извиняюсь, но что делать.