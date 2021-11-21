«Локомотив» показал беседу Гильерме с фанатами после поражения от «Ахмата»

«Локомотив» в клубном инстаграме опубликовал видео беседы голкипера Маринато Гильерме с болельщиками после домашней встречи 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).
У нас все травмированные, красные, жёлтые. Это просто была не наша игра сегодня. Видите, сколько молодых на поле. У нас сейчас идёт период адаптации к новому тренеру. Я понимаю, вы имеете право с нас требовать. Я просто могу сказать – извиняюсь, но что делать.
Только за слова "Фрицы и коллаборанты из РЖД,что скажешь!"
Ты хоть понимаешь значение слова коллаборант? Это уже серьёзное обвинение и оскорбление!
Тем более Гиля там был не один, а слово держал на правах капитана и ветерана команды! Да и кому там было говорить, молодым пацанам, что ли?
Только за слова "Фрицы и коллаборанты из РЖД,что скажешь!"
Ты хоть понимаешь значение слова коллаборант? Это уже серьёзное обвинение и оскорбление!
Тем более Гиля там был не один, а слово держал на правах капитана и ветерана команды! Да и кому там было говорить, молодым пацанам, что ли?
Отдельное БРАВО за трансфер в Краснодар "старого защитника",играющего там первую скрипку.А тут в обороне-полнейший порядок.Фрицы и коллаборанты из РЖД,что скажешь!
Отдельное БРАВО за трансфер в Краснодар "старого защитника",играющего там первую скрипку.А тут в обороне-полнейший порядок.Фрицы и коллаборанты из РЖД,что скажешь!