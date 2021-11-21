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«Локомотив» показал беседу Гильерме с фанатами после поражения от «Ахмата»

вчера, 08:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Локомотив» в клубном инстаграме опубликовал видео беседы голкипера Маринато Гильерме с болельщиками после домашней встречи 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

У нас все травмированные, красные, жёлтые. Это просто была не наша игра сегодня. Видите, сколько молодых на поле. У нас сейчас идёт период адаптации к новому тренеру. Я понимаю, вы имеете право с нас требовать. Я просто могу сказать – извиняюсь, но что делать.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 13:56
Гиля красавец. Не стал по мышиному нырять в подвал, а вышел и сказал. Это стоит уважения. Тем более что русский язык ему не родной.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:56, ред.
А разве я тебе, что то против слов про Гилю сказал?
Только за слова "Фрицы и коллаборанты из РЖД,что скажешь!"
Ты хоть понимаешь значение слова коллаборант? Это уже серьёзное обвинение и оскорбление!
Тем более Гиля там был не один, а слово держал на правах капитана и ветерана команды! Да и кому там было говорить, молодым пацанам, что ли?
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:20, ред.
Это ты во всём и всегда видишь наезды на твой обожаемый клуб с ужасным менеджментом,а я говорю о достойном поведении ГЛАВНОГО РУССКОГО РЖД- Маринато Гилерме,не прячущегося в подсобках,в отличие от паспортистов с рождения,могущих только отгавкать в ответ,или отмолчаться.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:10
Все по делу, что греха таить эти тренерские перестановки, смена руководства на пользу команде не идет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:03
Гиля всё по делу сказал!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:02
Прежде чем оскорблять другой клуб и его руководство, тем более такими словами, надо подумать об бедной еврее, который всё и всех продал.
112910415
112910415
вчера в 10:27
перестойка - болезненная штука !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:25
Молодец,русский! А засранцы-иностранцы с русскими фамилиями и именами спешно укрылись в раздевалке.
Отдельное БРАВО за трансфер в Краснодар "старого защитника",играющего там первую скрипку.А тут в обороне-полнейший порядок.Фрицы и коллаборанты из РЖД,что скажешь!
протон
протон
вчера в 09:02
красивые голы
beefs
beefs
вчера в 08:57
да уж, времена не те...
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