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Джорджевич: «„Зенит“ сильнее „Мальме“»

вчера, 10:11
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, который сейчас выступает за «Вайле», порассуждал о предстоящем матче питерцев против «Мальме».

Когда твои соперники «Челси» и «Ювентус», выйти в следующий раунд непросто. Так что рассчитывать на первое и второе место было изначально сложно. Но даже с этими командами «Зенит» показал футбол хорошего уровня. Но если говорить о «Мальме», то «Зенит» сильнее. Он показал это в первой игре. Ожидаю, что «Зенит» выиграет в Швеции.

Если «Зенит» попадет в Лигу Европы, то это уже будет хороший результат в сравнении с предыдущими сезонами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:46
по второй игре уже не скажешь, что так уж сильнее
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:53
если бы Мальмё играл в нашем чемпионате они бы претендовали на тройку сильнейших
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:48
богаче да но никак не сильнее по игре а уж тем более по самоотдаче
протон
протон
вчера в 12:26
Но разница мячей у шведского клуба ужасная – 0:12. «Зенит» идёт более ровно. Он и забил, и пропустил по шесть голов. У «Мальмё» сложная ситуация в группе. Во всех четырёх турах он проиграл. Но при этом, имея шансы на выход в ЛЕ, всё равно клуб может побороться с «Зенитом».
протон
протон
вчера в 12:25
Но питерский клуб сейчас просто не имеет права не то, чтоб проигрывать. Даже ничья будет для подопечных Семака неудачей. Даже несмотря на то что это будет выездная встреча. Сине-бело-голубые сильнее своего соперника в этой игре. Это они и должны доказывать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:21
Дело за малым:Доказать это на поле.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:21
С этим не поспоришь
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:07
Бесспорно сильнее - по составу, бюджету и демонстрируемой игре. Но всегда есть "но". Весь чемпионат РПЛ по сути есть для "Зенита" легкая прогулка, где почти ему не оказывается сопротивление. Отсюда и разгромные победы и грядущий рекорд по забитым мячам. А что бывает в матчах, где "Зениту" не удается забить в течении некоторого времени и противник готов оказать сопротивление? Вспомним матчи с "Арсеналом", "Сочи" и "Уралом", где "Зенит" упускал очки проигрывая более слабым командам при этом зарабатывая порой нелепые удаление. То есть более слабые команды, нацеленные на результат, создавали огромные проблемы для "Зенита" и команда может оказаться не готовой и посыпаться, если матч не пойдет по ее сценарию. И даже не знаю, способен ли Семак подготовить игроков "Зенита" к этому случаю. А учитывая ситуацию российского клубного футбола "Зенит" просто обязан побеждать "Мальме". Что не говорите, просто обязан.
drug01
drug01
вчера в 11:03
Посмотрим на результат
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:51, ред.
Сильнее "Зенит" или нет, мы узнаем только после окончания матча...
То, что "Зенит" выиграл на своём домашнем стадионе у "Мальме", это не гарантия того, что "Зенит" обыграет "Мальме" и в гостях....
Мы знаем огромное количество случаев, когда команда выигрывает у себя дома, и проигрывает в гостевом матче своему сопернику... И даже победа с убедительным результатом 4:0, это не гарантия того, что "Мальме" проиграет и у себя дома перед своими болельщиками...

Но хочется пожелать победы "Зениту" в этом матче, или хотя бы ничьи, будем надеяться что "Зенит" продолжит своё выступление в еврокубках, ведь сейчас у "Зенита" очень хороший шанс продолжить играть в ЛЕ! И надо этим шансом воспользоваться!

Удачи "Зениту" в матче с "Мальме"!!!
112910415
112910415
вчера в 10:50
поэтому ожидается гостевая ничья
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:47
Главное доказать это на поле.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:45
В первой игре мы это заметили
ОПС
ОПС
вчера в 10:44
Так и есть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:38
Сила есть ума не надо.
3p95c4em6xew
3p95c4em6xew
вчера в 10:37
Понятное дело что сильней, но не факт что выиграют.
shlomo
shlomo
вчера в 10:29
Ну, зная наш Зенит, то и ничейка будет хорошим результатом...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:21
Ну хоть кого-то же вы должны быть сильней !!!
Сегодня вам Удачи !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:14
Это так.
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