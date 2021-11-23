Джорджевич: «„Зенит“ сильнее „Мальме“»

Бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, который сейчас выступает за «Вайле», порассуждал о предстоящем матче питерцев против «Мальме».
Когда твои соперники «Челси» и «Ювентус», выйти в следующий раунд непросто. Так что рассчитывать на первое и второе место было изначально сложно. Но даже с этими командами «Зенит» показал футбол хорошего уровня. Но если говорить о «Мальме», то «Зенит» сильнее. Он показал это в первой игре. Ожидаю, что «Зенит» выиграет в Швеции.
Если «Зенит» попадет в Лигу Европы, то это уже будет хороший результат в сравнении с предыдущими сезонами.
То, что "Зенит" выиграл на своём домашнем стадионе у "Мальме", это не гарантия того, что "Зенит" обыграет "Мальме" и в гостях....
Мы знаем огромное количество случаев, когда команда выигрывает у себя дома, и проигрывает в гостевом матче своему сопернику... И даже победа с убедительным результатом 4:0, это не гарантия того, что "Мальме" проиграет и у себя дома перед своими болельщиками...
Но хочется пожелать победы "Зениту" в этом матче, или хотя бы ничьи, будем надеяться что "Зенит" продолжит своё выступление в еврокубках, ведь сейчас у "Зенита" очень хороший шанс продолжить играть в ЛЕ! И надо этим шансом воспользоваться!
Удачи "Зениту" в матче с "Мальме"!!!
То, что "Зенит" выиграл на своём домашнем стадионе у "Мальме", это не гарантия того, что "Зенит" обыграет "Мальме" и в гостях....
Мы знаем огромное количество случаев, когда команда выигрывает у себя дома, и проигрывает в гостевом матче своему сопернику... И даже победа с убедительным результатом 4:0, это не гарантия того, что "Мальме" проиграет и у себя дома перед своими болельщиками...
Но хочется пожелать победы "Зениту" в этом матче, или хотя бы ничьи, будем надеяться что "Зенит" продолжит своё выступление в еврокубках, ведь сейчас у "Зенита" очень хороший шанс продолжить играть в ЛЕ! И надо этим шансом воспользоваться!
Удачи "Зениту" в матче с "Мальме"!!!