Джорджевич: «„Зенит“ сильнее „Мальме“»

Бывший нападающий «Зенита» , который сейчас выступает за «Вайле», порассуждал о предстоящем матче питерцев против «Мальме».

Когда твои соперники «Челси» и «Ювентус», выйти в следующий раунд непросто. Так что рассчитывать на первое и второе место было изначально сложно. Но даже с этими командами «Зенит» показал футбол хорошего уровня. Но если говорить о «Мальме», то «Зенит» сильнее. Он показал это в первой игре. Ожидаю, что «Зенит» выиграет в Швеции.

Если «Зенит» попадет в Лигу Европы, то это уже будет хороший результат в сравнении с предыдущими сезонами.