Сёмин: «Отмена лимита не решит проблему нашего футбола»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Отмена лимита не решит проблему нашего футбола. Правильно, что новое руководство лиги не стало делать акцент на отмене лимита. Важно найти нужную формулу, которая будет служить во благо российского футбола.
Молодежь должна играть, набираться опыта. А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать тогда?
Разговоры о пользе полной отмены лимита ошибочны, они создают лишь видимость желания что-то улучшить. Одним действием этот вопрос нельзя закрыть.
Наши мастера хет-триков поедут на Сахалин играть в ФНЛ-3-4 сразу же.
Вопрос в том, что у нас будут играть одни натурализованные игроки и это все понимают поэтому не отменяют лимитов. Футбол бизнес им не нужны воспитанники ибо их расти нужно много средств и времени, а у газпрома есть бабки которые быстро можно вложить уже в готового Кариоку.
Наши мастера хет-триков поедут на Сахалин играть в ФНЛ-3-4 сразу же.
Вопрос в том, что у нас будут играть одни натурализованные игроки и это все понимают поэтому не отменяют лимитов. Футбол бизнес им не нужны воспитанники ибо их расти нужно много средств и времени, а у газпрома есть бабки которые быстро можно вложить уже в готового Кариоку.
Ну, просто проблема глобальная, просто нужно решать глобальные вопросы...
Гос Думу надо подключать.
Ну, просто проблема глобальная, просто нужно решать глобальные вопросы...
Гос Думу надо подключать.