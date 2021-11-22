Сёмин: «Отмена лимита не решит проблему нашего футбола»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Отмена лимита не решит проблему нашего футбола. Правильно, что новое руководство лиги не стало делать акцент на отмене лимита. Важно найти нужную формулу, которая будет служить во благо российского футбола.

Молодежь должна играть, набираться опыта. А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать тогда?

Разговоры о пользе полной отмены лимита ошибочны, они создают лишь видимость желания что-то улучшить. Одним действием этот вопрос нельзя закрыть.