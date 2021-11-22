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Сёмин: «Отмена лимита не решит проблему нашего футбола»

вчера, 21:17

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Отмена лимита не решит проблему нашего футбола. Правильно, что новое руководство лиги не стало делать акцент на отмене лимита. Важно найти нужную формулу, которая будет служить во благо российского футбола.

Молодежь должна играть, набираться опыта. А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать тогда?

Разговоры о пользе полной отмены лимита ошибочны, они создают лишь видимость желания что-то улучшить. Одним действием этот вопрос нельзя закрыть.

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Сёмин Юрий
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:26
позвонит Кириенко, и все узнают про верный путь !
jptfxgba498x
jptfxgba498x
сегодня в 04:53
Здесь Палыч прав
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:50
Требуются лимитчики,оплата сдельно-премиальная.
pendulum47
pendulum47
вчера в 21:35
Я за отмену лимита.
Наши мастера хет-триков поедут на Сахалин играть в ФНЛ-3-4 сразу же.
Вопрос в том, что у нас будут играть одни натурализованные игроки и это все понимают поэтому не отменяют лимитов. Футбол бизнес им не нужны воспитанники ибо их расти нужно много средств и времени, а у газпрома есть бабки которые быстро можно вложить уже в готового Кариоку.
протон
протон
вчера в 21:23
Дело не в лимите. Дело не в академиях. Дело не в детско-юношеском футболе.
Ну, просто проблема глобальная, просто нужно решать глобальные вопросы...

Гос Думу надо подключать.
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