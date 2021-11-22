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Радимов: «„Зенит“ уже доказал, что он сильнее „Мальме“»

вчера, 22:17
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Жду победы, буду болеть за «Зенит». Думаю, у питерцев всё есть, чтобы одержать победу, в первом матче уже побеждали. «Сине-бело-голубые» фавориты, дома доказали уже, что сильнее шведов, в гостях сделают то же самое. Единственное, трибуны будут против «Зенита» и не будет хватать поддержки, но я думаю кто-то прилетит в Швецию поддержать нашу команду.

Потери Азмуна и Крицюка? Кержаков доказал свою состоятельность, он сейчас очень здорово стоит и заставил забыть о Крицюке. Дзюба в последнем матче сделал хет-трик, это говорит о том, что он готов играть.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:08
если по-фаворитски расслабиться, хозяева тоже кое-что могут доказать !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:04
Надо повторить доказательство.
makkie
makkie
вчера в 23:40
Пора Зениту и победить, а то одни поражения в гостевых матчах ЛЧ.
Futurista
Futurista
вчера в 23:29
Игра на выезде, в равных составах, без Азмуна, судья поляк...не стал бы делать поспешных выводов...
Cat01
Cat01
вчера в 23:02
Конечно это не Нижний Новгород
drug01
drug01
вчера в 23:01
Надо играть также с другими
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:58
Завтра зенит может доказать своё превосходство.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:31
Буланов тоже доказал что он не тренер))
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:28, ред.
Пока только доказал что сильнее Мальмё который играл в меньшинстве......а что бы доказать что сильнее Мальмё ... придется отыграть ещё 93- 94 минуты второго матча в полных составах.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:25
Неужели это слабое утешение теперь щекочет самолюбие амбициозных питерманов,знающих лучшие времена???
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:24
Началось в колхозе утро.
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 22:21
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