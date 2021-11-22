Радимов: «„Зенит“ уже доказал, что он сильнее „Мальме“»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Жду победы, буду болеть за «Зенит». Думаю, у питерцев всё есть, чтобы одержать победу, в первом матче уже побеждали. «Сине-бело-голубые» фавориты, дома доказали уже, что сильнее шведов, в гостях сделают то же самое. Единственное, трибуны будут против «Зенита» и не будет хватать поддержки, но я думаю кто-то прилетит в Швецию поддержать нашу команду.

Потери Азмуна и Крицюка? Кержаков доказал свою состоятельность, он сейчас очень здорово стоит и заставил забыть о Крицюке. Дзюба в последнем матче сделал хет-трик, это говорит о том, что он готов играть.