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Ал. Мостовой: «Не верю, что у „Зенита“ будут шансы на выход из группы»

вчера, 09:22
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче «Мальме» — «Зенит».

Как мы и предполагали, у «Зенита» идет борьба только за третье место. Не верю в фантастический расклад, при котором российский клуб будет иметь шансы на второе место вплоть до последнего тура. Если говорить про матч в Швеции, скорее всего, будет ничья или победа со стороны «Зенита» с минимальным счетом.

«Мальме» будет действовать гораздо собраннее, чем в Санкт-Петербурге. Это их последняя домашняя игра в Лиге чемпионов. Они будут лезть из кожи вон, чтобы порадовать своих болельщиков. Вполне могут устроить битву.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:48
третье место, и то хорошо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:31
Ждём гнева от гены и мужика в шляпе, мостовому не сдобровать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:27
Их просто больше не существует!
Cat01
Cat01
вчера в 10:00
Игры покажут
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:55
Ну уж в Лигу Европы то попадут.
ОПС
ОПС
вчера в 09:43
В это никто не верит.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:43
Про выход можно забыть
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:38
Ничья устроит обе команды.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:29
...но мысль об этом не нова,
принадлежит к разряду истин!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:28
да никто не верит даже сам Семак просто делают вид мол будем бороться да и зачем туда выходить и вообще зачем и в ЛЕ выходить максимум пройти один круг, а смысл в чём?
Futurista
Futurista
вчера в 09:28
У Мостового из Зенита есть шанс опровергнуть)...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:24
Я тоже.
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