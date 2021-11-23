Ал. Мостовой: «Не верю, что у „Зенита“ будут шансы на выход из группы»

Бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче «Мальме» — «Зенит».

Как мы и предполагали, у «Зенита» идет борьба только за третье место. Не верю в фантастический расклад, при котором российский клуб будет иметь шансы на второе место вплоть до последнего тура. Если говорить про матч в Швеции, скорее всего, будет ничья или победа со стороны «Зенита» с минимальным счетом.

«Мальме» будет действовать гораздо собраннее, чем в Санкт-Петербурге. Это их последняя домашняя игра в Лиге чемпионов. Они будут лезть из кожи вон, чтобы порадовать своих болельщиков. Вполне могут устроить битву.