Кавазашвили: «Дзюба сейчас лучший нападающий в стране».

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу перед матчем против «Мальме».
Дзюба в хорошей форме. Если Семак выпустит его в стартовом составе, то он должен забить. Кто бы что ни говорил, Дзюба сейчас лучший нападающий в стране. И тот факт, что он не играет за сборную, — проблема для всех заинтересованных лиц.
Ну очень спорно конечно утверждение о Дзюбе как лучшего нападающего. Во первых стоит посмотреть в таблицу лучших бомбардиров , то с большой буквы написана фамилия Агаларова. У которого на счету уже тринадцать голов в играх за команду Уфа , которая находится в нижней части турнирной таблицы. И значит Дзюба уже не лучший. Не сравнимы ассистенты и партнёры у Дзюбы и того же Агаларова. От класса и мастерства партнёров напрямую связано количество мячей забитых нападающими . А это значит что КПД Агаларова, который лишён таких партнёров как у Дзюбы , намного высше ! И следовательно Дзюба совсем не лучший нападающий российского чемпионата !!! Всё очень просто. Всем Добра !!!
Ну очень спорно конечно утверждение о Дзюбе как лучшего нападающего. Во первых стоит посмотреть в таблицу лучших бомбардиров , то с большой буквы написана фамилия Агаларова. У которого на счету уже тринадцать голов в играх за команду Уфа , которая находится в нижней части турнирной таблицы. И значит Дзюба уже не лучший. Не сравнимы ассистенты и партнёры у Дзюбы и того же Агаларова. От класса и мастерства партнёров напрямую связано количество мячей забитых нападающими . А это значит что КПД Агаларова, который лишён таких партнёров как у Дзюбы , намного высше ! И следовательно Дзюба совсем не лучший нападающий российского чемпионата !!! Всё очень просто. Всем Добра !!!