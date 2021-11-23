Кавазашвили: «Дзюба сейчас лучший нападающий в стране».

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал форварда «Зенита» перед матчем против «Мальме».

Дзюба в хорошей форме. Если Семак выпустит его в стартовом составе, то он должен забить. Кто бы что ни говорил, Дзюба сейчас лучший нападающий в стране. И тот факт, что он не играет за сборную, — проблема для всех заинтересованных лиц.