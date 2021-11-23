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Кавазашвили: «Дзюба сейчас лучший нападающий в стране»

вчера, 09:45
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу перед матчем против «Мальме».

Дзюба в хорошей форме. Если Семак выпустит его в стартовом составе, то он должен забить. Кто бы что ни говорил, Дзюба сейчас лучший нападающий в стране. И тот факт, что он не играет за сборную, — проблема для всех заинтересованных лиц.

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Все комментарии
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Goosfraba (раскрыть)
вчера в 18:57
Сама мысль понятна. Но если не по футбольным качествам оценивать, то процентов 90% звезд можно выгнать было из футбола)
Бодающийся Зидан, кунг-фу от Кантона, утопленный микрофон репортера от Роналду, укус Суареса, пироманство от Балотелли и этот список бесконечен ИМХО.
Goosfraba
Goosfraba ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
вчера в 16:37
Если коллектив подстраиваться под одного, это не есть хорошо, был Дзюба, 70%забил Дзюба, а сейчас есть некий элемент непредсказуемо три, не знаю как правильно назвать) каждый может забить, я считаю это не плохо
Goosfraba
Goosfraba ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
вчера в 14:31
Он, по моему мнению, создаёт вокруг себя некую дедовщину что-ли, из-за него хорошие игроки чувствуют себя не в своей тарелке и теряются на поле... Здесь палка о двух концах
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Goosfraba (раскрыть)
вчера в 13:32
Ну нет. Нужно оценивать именно на поле. А вот дела в коллективе и за полем должны отражаться только на капитанской повязке.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:29
Вот это вот самая точная характеристика зюбы как нападающего. Он заслужено в числе лучших в нашем болоте, под названием РПЛ. И он же просто никто, когда играет с сильным соперником. Выше верно подмечено, в таких матчах он не просто плохой нап, а инородное тело.
протон
протон
вчера в 12:27
Дзюба крайне ограниченный форвард. С любым более-менее крепким соперником Дзюба будет бегать по полю как инородное тело, ничего не показывающее.
В играх против нормальных соперников от 33-летнего Дзюбы уже нет толку.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:18
Никакой проблемы для сборной нет,ибо возврата к схеме "Всё на Дзюбу" уже не будет. Удачно,или нет,в каждом отдельном матче,это вопрос дискуссии(или риторический вопрос,как последний матч с хорватами),но курс выбран правильно.С консервацией Дзюбы в составе, прогресса молодёжи,привлекаемой в сборную,не будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:51
Попробовал бы он столько забивать на Урале или в Уфе
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:46
Это спорный вопрос.
kust07
kust07
вчера в 11:32
Анзорик иди ещё с..сни этому Дзюбе. Надоели уже эти базары..
санек002
санек002
вчера в 11:22
дзюба лучший по виртуальному сексу!
Rattlehead
Rattlehead ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 11:19, ред.
Тюкавин
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:13
Кавазашвили: «Дзюба сейчас лучший нападающий в стране».
Ну очень спорно конечно утверждение о Дзюбе как лучшего нападающего. Во первых стоит посмотреть в таблицу лучших бомбардиров , то с большой буквы написана фамилия Агаларова. У которого на счету уже тринадцать голов в играх за команду Уфа , которая находится в нижней части турнирной таблицы. И значит Дзюба уже не лучший. Не сравнимы ассистенты и партнёры у Дзюбы и того же Агаларова. От класса и мастерства партнёров напрямую связано количество мячей забитых нападающими . А это значит что КПД Агаларова, который лишён таких партнёров как у Дзюбы , намного высше ! И следовательно Дзюба совсем не лучший нападающий российского чемпионата !!! Всё очень просто. Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:03
Азмуна не будет, на Дзюбу вся надежда.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:54
Для чистоты эксперимента Дзюбу надо поместить в "Нижний Новгород" и проверить станет ли он лучшим российским нападающим, а то с подтанцовкой в виде техничных бразильцев он может стоя на месте переправлять головой мяч в ворота, как это было в последнем матче. И еще большой вопрос кто больше понадобится сборной: Заболотный, который пытается отрабатывать в обороне или Дзюба у которого будут отсутствовать партнеры по команде типа Клаудиньо или Малкома. В стыках ведь не будет футбольных карликов. А Северная Македония уже для нашей сборной крепкий орешек.
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 10:27
То что он творит в коллективе и за полем, не стоит того что он делает на поле
trimetil
trimetil
вчера в 10:24
По моему у Смолова дисквалификация на следующий матч в сборной, а Дзюба не хочет играть у Карпина. Больше нападающих у нас нет. Кто будет играть в стыках?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:59
Плохо в стране с футболом, если Дзюба лучший...
Futurista
Futurista
вчера в 09:51
Началось в колхозе утро)...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:50
Лучший среди худших.
beefs
beefs
вчера в 09:49
во-первых это его проблема, а во-вторых он забивает то кому, Н.Новгороду, ха, ха...
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