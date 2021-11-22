М. Кержаков: «Раньше легионеры в РПЛ были сильнее, чем сейчас»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».
— Первый матч с «Мальме» вы смотрели на скамейке запасных. Что позволило «Зениту» добиться победы? Помимо удаления у соперника, конечно.
Слаженные командные действия и высокий прессинг сказались на результате. Если касаться удаления, то это тоже наша заслуга, мы очень активно и высоко играли. Счет закономерен.
— «Мальмё» не может забить в этой кампании. Готовы к тому, что соперник сделает все, чтобы нарушить эту традицию?
Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась и не нарушилась завтра. Будем внимательно следить за атакующими игроками.
— Что можете сказать о стандартах «Мальме»? Почему они так эффективны?
Я думаю, у всех скандинавских команд это главная фишка. Ребята довольно высокорослые. Мы разберем все это. Думаю, одна из главных опасностей будет исходить из стандартов.
— В целом российские клубы стали слабее играть в еврокубках, мало побед. С чем это связано?
Думаю, в нашем чемпионате упала игровая интенсивность, скорости упали. А в европейских — нет, скорее только возросли. Если брать прошлое время, легионеры были более качественного уровня, нежели сейчас. Ну и российские игроки.
или Смолову скорость, идиотизм???!!!
или Смолову скорость, идиотизм???!!!
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Даниэл Карвальо
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Ведран Чорлука
Веллитон
Данни
Вагнер Лав
Халк
Это-О
Диара
Фернандо
Даниэл Карвальо
Сесар Навас
Гекдениз Карадениз
Алехандро Домингес
Сейду Думбия
Кристиан Нобоа
Бранислав Иванович
Ахмед Муса
Ведран Чорлука
Веллитон
Данни
Вагнер Лав
Халк
Это-О
Диара