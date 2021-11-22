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М. Кержаков: «Раньше легионеры в РПЛ были сильнее, чем сейчас»

вчера, 21:23
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Первый матч с «Мальме» вы смотрели на скамейке запасных. Что позволило «Зениту» добиться победы? Помимо удаления у соперника, конечно.

Слаженные командные действия и высокий прессинг сказались на результате. Если касаться удаления, то это тоже наша заслуга, мы очень активно и высоко играли. Счет закономерен.

— «Мальмё» не может забить в этой кампании. Готовы к тому, что соперник сделает все, чтобы нарушить эту традицию?

Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась и не нарушилась завтра. Будем внимательно следить за атакующими игроками.

— Что можете сказать о стандартах «Мальме»? Почему они так эффективны?

Я думаю, у всех скандинавских команд это главная фишка. Ребята довольно высокорослые. Мы разберем все это. Думаю, одна из главных опасностей будет исходить из стандартов.

— В целом российские клубы стали слабее играть в еврокубках, мало побед. С чем это связано?

Думаю, в нашем чемпионате упала игровая интенсивность, скорости упали. А в европейских — нет, скорее только возросли. Если брать прошлое время, легионеры были более качественного уровня, нежели сейчас. Ну и российские игроки.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:06
....ну причём тут скорость если ума и тактики никакой, вот зачем Заболотному
или Смолову скорость, идиотизм???!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:45
надо срочно купить ещё более сильных !
jt3vpfq3kjs6
jt3vpfq3kjs6
сегодня в 05:14
Тут с ним не поспоришь
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:49
Действующий игрок нелицеприятно охарактеризовал партнёров по команде .Второй игрок "Зенита",добросовестно охарактеризовавший себя :Мы овно!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:31
Это возможно так.
протон
протон
вчера в 21:26
это правда.
Фернандо

Даниэл Карвальо
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Гекдениз Карадениз
Алехандро Домингес
Сейду Думбия
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Бранислав Иванович
Ахмед Муса
Ведран Чорлука
Веллитон
Данни
Вагнер Лав
Халк
Это-О
Диара
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:26
Так и есть...
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