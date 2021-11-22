М. Кержаков: «Раньше легионеры в РПЛ были сильнее, чем сейчас»

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вчера, 21:23

Голкипер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Первый матч с «Мальме» вы смотрели на скамейке запасных. Что позволило «Зениту» добиться победы? Помимо удаления у соперника, конечно.

Слаженные командные действия и высокий прессинг сказались на результате. Если касаться удаления, то это тоже наша заслуга, мы очень активно и высоко играли. Счет закономерен.

— «Мальмё» не может забить в этой кампании. Готовы к тому, что соперник сделает все, чтобы нарушить эту традицию?

Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась и не нарушилась завтра. Будем внимательно следить за атакующими игроками.

— Что можете сказать о стандартах «Мальме»? Почему они так эффективны?

Я думаю, у всех скандинавских команд это главная фишка. Ребята довольно высокорослые. Мы разберем все это. Думаю, одна из главных опасностей будет исходить из стандартов.

— В целом российские клубы стали слабее играть в еврокубках, мало побед. С чем это связано?