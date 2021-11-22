Колосков: «Дело не в лимите, а в тренировках футболистов».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

У нас что, нет других проблем в футболе? Мы десятый год обсуждаем этот лимит, а воз и ныне там — то мы его ужесточаем, то смягчаем. Уже давно пора понять, что дело не в лимите, а в тренировках футболистов. Причем здесь лимит вообще? Ну сделают 10+15 — как сборную будем комплектовать? Мы же видим, что количество иностранцев не имеет влияния на результат: было 7 — проигрывали, 6 — то же самое. Проблема точно не в лимите. Касаемо формулы моё мнение не изменится: 6 россиян и 5 иностранцев. «Спартак» Романцева доказывал эффективность этой схемы.

Как российские футболисты появятся, если будут играть одни иностранцы? У них не будет возможности играть в составе. Пример Евгеньева в «Динамо» это показывает. В том году он играл в основе, в сборную вызывался. А сейчас там появился Бальбуэна, который опытнее, зрелее. Как у него Евгеньев может выиграть конкуренцию? Если бы он тренировался по 4 часа в день и подтягивал недостатки, значит, была бы конкуренция.

Если нынешний лимит снимут, то это коснется еврокубковых 5-6 команд. Откуда тот же «Урал» или «Уфа» найдет себе деньги на 10 иностранцев. Денег у них нет. И опять будет расслоение: богатые станут богаче, а бедные останутся не у дел. Вот к чему это приведет.