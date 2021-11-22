Колосков: «Дело не в лимите, а в тренировках футболистов».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
У нас что, нет других проблем в футболе? Мы десятый год обсуждаем этот лимит, а воз и ныне там — то мы его ужесточаем, то смягчаем. Уже давно пора понять, что дело не в лимите, а в тренировках футболистов. Причем здесь лимит вообще? Ну сделают 10+15 — как сборную будем комплектовать? Мы же видим, что количество иностранцев не имеет влияния на результат: было 7 — проигрывали, 6 — то же самое. Проблема точно не в лимите. Касаемо формулы моё мнение не изменится: 6 россиян и 5 иностранцев. «Спартак» Романцева доказывал эффективность этой схемы.
Как российские футболисты появятся, если будут играть одни иностранцы? У них не будет возможности играть в составе. Пример Евгеньева в «Динамо» это показывает. В том году он играл в основе, в сборную вызывался. А сейчас там появился Бальбуэна, который опытнее, зрелее. Как у него Евгеньев может выиграть конкуренцию? Если бы он тренировался по 4 часа в день и подтягивал недостатки, значит, была бы конкуренция.
Если нынешний лимит снимут, то это коснется еврокубковых 5-6 команд. Откуда тот же «Урал» или «Уфа» найдет себе деньги на 10 иностранцев. Денег у них нет. И опять будет расслоение: богатые станут богаче, а бедные останутся не у дел. Вот к чему это приведет.
И как можно заставить вот эти денежные мешки тренироваться и показывать качественный футбол ⚽️ .
У них совсем не те проблемы в голове ! Может начать с самих тренеров , которые должны быть настоящими специалистами и любить свою работу, которые должны иметь достойную зарплату. И это я говорю о тренерском штабе которые должны работать в детско - юношеских школах и академиях . И вот от них будет зависеть количество и качество нашей молодёжи которая будет попадать во взрослый футбол ⚽️ , где уже там они должны повышать своё мастерство и качество игры. И второе , что самое главное сделать систему оплаты его труда, как это делается в МЛС и НХЛ. А не забрасывать молодое дарование высокой зарплатой, тем самым подвергая молодую не окрепшую психику разным искушениям, внезапно свалившимся контрактом с огромной зарплатой 💰
которую он даже не мог себе представить и которая встаёт для него непреодолимым препятствием для дальнейшей карьеры футболиста . Вот это я думаю самое главное. А не рассуждать о схемах и тренировках и т.п. Всем Добра !!!
И как можно заставить вот эти денежные мешки тренироваться и показывать качественный футбол ⚽️ .
У них совсем не те проблемы в голове ! Может начать с самих тренеров , которые должны быть настоящими специалистами и любить свою работу, которые должны иметь достойную зарплату. И это я говорю о тренерском штабе которые должны работать в детско - юношеских школах и академиях . И вот от них будет зависеть количество и качество нашей молодёжи которая будет попадать во взрослый футбол ⚽️ , где уже там они должны повышать своё мастерство и качество игры. И второе , что самое главное сделать систему оплаты его труда, как это делается в МЛС и НХЛ. А не забрасывать молодое дарование высокой зарплатой, тем самым подвергая молодую не окрепшую психику разным искушениям, внезапно свалившимся контрактом с огромной зарплатой 💰
которую он даже не мог себе представить и которая встаёт для него непреодолимым препятствием для дальнейшей карьеры футболиста . Вот это я думаю самое главное. А не рассуждать о схемах и тренировках и т.п. Всем Добра !!!