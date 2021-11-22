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Колосков: «Дело не в лимите, а в тренировках футболистов»

вчера, 22:12

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

У нас что, нет других проблем в футболе? Мы десятый год обсуждаем этот лимит, а воз и ныне там — то мы его ужесточаем, то смягчаем. Уже давно пора понять, что дело не в лимите, а в тренировках футболистов. Причем здесь лимит вообще? Ну сделают 10+15 — как сборную будем комплектовать? Мы же видим, что количество иностранцев не имеет влияния на результат: было 7 — проигрывали, 6 — то же самое. Проблема точно не в лимите. Касаемо формулы моё мнение не изменится: 6 россиян и 5 иностранцев. «Спартак» Романцева доказывал эффективность этой схемы.

Как российские футболисты появятся, если будут играть одни иностранцы? У них не будет возможности играть в составе. Пример Евгеньева в «Динамо» это показывает. В том году он играл в основе, в сборную вызывался. А сейчас там появился Бальбуэна, который опытнее, зрелее. Как у него Евгеньев может выиграть конкуренцию? Если бы он тренировался по 4 часа в день и подтягивал недостатки, значит, была бы конкуренция.

Если нынешний лимит снимут, то это коснется еврокубковых 5-6 команд. Откуда тот же «Урал» или «Уфа» найдет себе деньги на 10 иностранцев. Денег у них нет. И опять будет расслоение: богатые станут богаче, а бедные останутся не у дел. Вот к чему это приведет.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:35
Молодец почётный колосков. У него логика на уровне улитки. Во всём виноваты слабые и некачественные тренировки. Браво!
Блин, пока наверху у руля будут стоять вот такие пережитки прошлого с таким же безальтернативным архаичным мышлением, так и будем регрессировать с отрицательным ростом, достонейшим поражением и позитивным упадком.
112910415
112910415
сегодня в 10:05
дело точно не в тренировках, как таковых
ABir
ABir
вчера в 23:15
Большие деньги можно и нужно платить только за результаты, а не за гражданство
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:03, ред.
Колосков: «Дело не в лимите, а в тренировках футболистов».
И как можно заставить вот эти денежные мешки тренироваться и показывать качественный футбол ⚽️ .
У них совсем не те проблемы в голове ! Может начать с самих тренеров , которые должны быть настоящими специалистами и любить свою работу, которые должны иметь достойную зарплату. И это я говорю о тренерском штабе которые должны работать в детско - юношеских школах и академиях . И вот от них будет зависеть количество и качество нашей молодёжи которая будет попадать во взрослый футбол ⚽️ , где уже там они должны повышать своё мастерство и качество игры. И второе , что самое главное сделать систему оплаты его труда, как это делается в МЛС и НХЛ. А не забрасывать молодое дарование высокой зарплатой, тем самым подвергая молодую не окрепшую психику разным искушениям, внезапно свалившимся контрактом с огромной зарплатой 💰
которую он даже не мог себе представить и которая встаёт для него непреодолимым препятствием для дальнейшей карьеры футболиста . Вот это я думаю самое главное. А не рассуждать о схемах и тренировках и т.п. Всем Добра !!!
alexamit
alexamit
вчера в 22:59
Сказано всё правильно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:18
Услуга за услугу? - серьезно. Вы получили призы, доставлено по адресу...Где? Мы НЕ получили, НЕ - знаете это слово?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:17
Дело вовсе не в лимите,все проблемы- в "тити-мити".
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