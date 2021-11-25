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«Ювентус» предлагает за Влаховича 50 млн евро

вчера, 12:18

Туринский «Ювентус» намерен усилить линию атаки. Для этого «зебры» хотят подписать 21-летнего нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. По слухам, туринцы сделали предложение по сербу в размере 50 млн евро. «Фиалки» отклонили его, они хотят получить 70 млн евро.

Действующий контракт нападающего истекает летом 2023 года. Подписывать новое соглашение игрок отказывается и мечтает о переезде в Турин.

«Ювентус» собираются в ближайшее время предпринять ещё одну попытку подписать серба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:32
чем дальше, тем серьёзнее
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:11
У Ювентуса много денег и тратят они много.
juvenale
juvenale ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 18:55
у него по контракту полтора года
juvenale
juvenale
вчера в 18:55
полузащитники нужны...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:54
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал мишенью для ряда ведущих клубов Премьер-лиги после того, как они получили блестящие отчеты о 21-летнем футболисте, и они могут иметь преимущество перед гигантами Серии А «Ювентусом». Влахович теперь является главной ударной целью по крайней мере для одной из четырех лучших команд после того, как скауты были сильно впечатлены его действиями. Игрок сборной Сербии был в блестящей форме в 2021 году и на данный момент забил десять раз в 13 матчах Серии А в этом сезоне.

Агенты игрока также были в Англии в этом месяце, чтобы провести переговоры и заверить клубы Премьер-лиги, что игрок еще не дал согласия на переход в «Ювентус». Бьянконери возглавляют погоню за сербом, который сейчас считается одним из лучших молодых игроков Европы.

Влахович, вероятно, будет доступен примерно за 70 миллионов фунтов стерлингов, что сопоставимо с ценой Эрлинга Холанда, который может покинуть Боруссию Дортмунд.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 14:27
Маловато в нынешних условиях. Парень молодой, еще и монстр такой, высокий и атлетичный. Почти как молодой Ибра. Ну, и если дальше продолжит прогрессировать, то вообще будет топарь.
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:20
70 – это перебор, конечно.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 13:57
Дело не в том сколько дают англичане или ещё кто-то! Все будет зависеть от самого Влаховича. Он же не раб что его можно так просто продать там за 100 или 150 млн!! Очень важно желание самого игрока. О нем говорят уже как минимум год, но я ни разу не слышал от самого Влаховича, что он сам хочет перейти именно в Юве?! Если он действительно заинтересован в переходе в Юве и проявит такую же настойчивость в этом как Локателли, то думаю что он уже этой зимой перейдёт без особых проблем в Юве и клубы как всегда смогут договориться на приемлемых условиях! А так это просто разговоры ни о чем!
a3jtjnkbrrp2
a3jtjnkbrrp2
вчера в 13:45
Англичане заплатят все 90
Землянин
Землянин
вчера в 13:31
Кокорин дешевле обойдётся из той же Фиоринтины 😂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:15
70 лямов это очень много за Серба!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:13
Тут надо соглашаться, пока бесплатно не ушел.
galem72
galem72
вчера в 13:08
Фиоре не удержать своего топаря, поэтому нужно по максимуму сорвать куш за него.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:49
Хорошие денежки,наверно думают.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:30
Ну он найдёт выход.
4RT
4RT
вчера в 12:23
Кокорина в нагрузку
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:22
Очень мало!
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