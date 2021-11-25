«Ювентус» предлагает за Влаховича 50 млн евро

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вчера, 12:18

Туринский «Ювентус» намерен усилить линию атаки. Для этого «зебры» хотят подписать 21-летнего нападающего «Фиорентины» . По слухам, туринцы сделали предложение по сербу в размере 50 млн евро. «Фиалки» отклонили его, они хотят получить 70 млн евро.

Действующий контракт нападающего истекает летом 2023 года. Подписывать новое соглашение игрок отказывается и мечтает о переезде в Турин.

«Ювентус» собираются в ближайшее время предпринять ещё одну попытку подписать серба.