«Ювентус» предлагает за Влаховича 50 млн евро

Туринский «Ювентус» намерен усилить линию атаки. Для этого «зебры» хотят подписать 21-летнего нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. По слухам, туринцы сделали предложение по сербу в размере 50 млн евро. «Фиалки» отклонили его, они хотят получить 70 млн евро.
Действующий контракт нападающего истекает летом 2023 года. Подписывать новое соглашение игрок отказывается и мечтает о переезде в Турин.
«Ювентус» собираются в ближайшее время предпринять ещё одну попытку подписать серба.
Агенты игрока также были в Англии в этом месяце, чтобы провести переговоры и заверить клубы Премьер-лиги, что игрок еще не дал согласия на переход в «Ювентус». Бьянконери возглавляют погоню за сербом, который сейчас считается одним из лучших молодых игроков Европы.
Влахович, вероятно, будет доступен примерно за 70 миллионов фунтов стерлингов, что сопоставимо с ценой Эрлинга Холанда, который может покинуть Боруссию Дортмунд.
Агенты игрока также были в Англии в этом месяце, чтобы провести переговоры и заверить клубы Премьер-лиги, что игрок еще не дал согласия на переход в «Ювентус». Бьянконери возглавляют погоню за сербом, который сейчас считается одним из лучших молодых игроков Европы.
Влахович, вероятно, будет доступен примерно за 70 миллионов фунтов стерлингов, что сопоставимо с ценой Эрлинга Холанда, который может покинуть Боруссию Дортмунд.