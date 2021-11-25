Кокорин может вернуться в РПЛ или перейти в клуб из Катара .

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вчера, 10:14

Нападающий близок к уходу из «Фиорентины».

Итальянский клуб намерен расстаться с форвардом в январе. В подписании футболиста заинтересованы неназванные команды из чемпионата России и Катара.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.