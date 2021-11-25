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Кокорин может вернуться в РПЛ или перейти в клуб из Катара

вчера, 10:14

Нападающий Александр Кокорин близок к уходу из «Фиорентины».

Итальянский клуб намерен расстаться с форвардом в январе. В подписании футболиста заинтересованы неназванные команды из чемпионата России и Катара.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:25
Футболист Кокорин давно закончился. Может ему податься в рэперы?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:23
Как Арсенал собирался купить Кокорина есть видео у Испанца в ютубе)) до сих пор актуально.
valt134
valt134
вчера в 17:00
Играть-не играл, да это и не главное для Саши. Зато отлично отдохнул и денежку «поднял.»
particular
particular
вчера в 16:51
Сидячий и вечно перегруженный Санчо, всё таки сумел создать фон привлекательности к своей персоне :)
Не терпится узнать названия этих клубов-счастливцев :))
Ironigor
Ironigor ответ pendulum47 (раскрыть)
вчера в 13:27
Наврядли что где он ещё сможет хет триковать !)))
pendulum47
pendulum47 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:26
В том плане, что если Ильин 5ку отсидел и имеет навык, то это чучело из Серии А лавочник будет звездой и легендой Хет-триков
pendulum47
pendulum47 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:25
Нееее я привел пример, что в ФНЛ-2 такое чудо сгодится как пить дать.
Ironigor
Ironigor ответ pendulum47 (раскрыть)
вчера в 13:18
Ильину далеко до Кокорина, как до Луны 🌙 !!!)))
Сравнимо Мерседес и Ларгус !!!)))
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:17
Такое тоже пойдёт, некоторые по крайнем мере. Бюджет сам собой не наполнится.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:16
Это клеймо, - Антиреклама уже !)
pendulum47
pendulum47 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:16
Да ну нет) в ФНЛ-2 там команды возьмут даже зеков бывших футболеров. Красаву глянь, Ильин после тюрьмы в ФНЛ-2 играет в Знамя-Труда команда из Орехо-Зуево
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:15
Кокорин может вернуться в РПЛ или перейти в клуб из Катара .
Все ждут тебя не дождуться !!!)))
Авось в звёздном Зените заиграет с Семаком !!!)
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:13
Как рекламный ход может сработать.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
Доброго времени суток.
Я думаю что даже в ФНЛ 2 уже никто и подумать об этом на трезвую и не станет. В ФНЛ 2 итак своих проблем хватает, а тут ещё это "ОНО" !!!)))
112910415
112910415
вчера в 13:00
как хороша была его карьера в Италии, эти незабываемые 27 минут !
YVG
YVG
вчера в 12:46
Вернется туда, откуда ушел, там ему было комфортно, да и платили хорошо.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 12:29
    beefs
    beefs
    вчера в 12:20
    эх Кокоша пора на пенсион, почудил и хватит...
    d1metras
    d1metras
    вчера в 12:18
    Интересно что за клуб из рпл готов взять на себя такой грех)
    протон
    протон
    вчера в 12:16
    Саша должен зимой перейти в Катар, чтобы обкатать поля и разведать обстановку.
    На ЧМ 2022 возьмём золото с мудрыми советами от Кокоши.

    но только не в РПЛ
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 12:13
    Только не в РПЛ
    4RT
    4RT
    вчера в 12:12
    Зачем ему уезжать из Италии? Денег полно,купит себе ночной клуб и будет жить в тепле и комфорте 😉
    galem72
    galem72
    вчера в 11:55
    Азмун уходит, зюба уже не тянет. Поэтому с удовольствием посмотрел бы на какоху в "суперклубе" Восточной Европы. ))
    Lu4nik
    Lu4nik
    вчера в 11:45
    держите его подальше от РПЛ!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:39
    Даже если его бесплатно отдадут,сколько команд РПЛ потянут его претензии на уровень зряплаты??? А на другое он и не согласен.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 11:38
    Неужто в ЧР есть идиЁты, готовые платить Шурику за то, что он будет постоянно тренироваться вместе с командой и периодически болеть?
    E5 E5
    E5 E5
    вчера в 11:37
    Римские каникулы...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 11:37
    Обрезание сделают и на поле
    David Young
    David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 11:29
    В ФНЛ-2 желающие могут найтись. Может быть даже в ФНЛ.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 11:26
    ....В подписании футболиста заинтересованы неназванные команды из чемпионата России и Катара....

    Сложно назвать название команд, которых нет...

    То что руководство "фиалок" хочет избавиться от Кокорина, здраво и логично, но вряд ли кто-то найдётся из желающих увидеть Кокорина в своей команде...
    27 минут в играх за "Фиорентину" после тринадцати игр "фиалок" в Серии А, это недостаточный аргумент для того, чтобы найти покупателя или арендатора для Кокорина.... Аргумент - в 27 минут, может вызвать только ироничную улыбку у того, кому предлагают или предложат Кокорина...

    Руководство "фиалок" пытается выдать желаемое за действительное, когда говорит о заинтересованности в услугах Кокорина в том же Катаре...Хорошо хоть что не говорят о заинтересованности Кокориным в MLS....
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