Кокорин может вернуться в РПЛ или перейти в клуб из Катара .

Нападающий Александр Кокорин близок к уходу из «Фиорентины».
Итальянский клуб намерен расстаться с форвардом в январе. В подписании футболиста заинтересованы неназванные команды из чемпионата России и Катара.
В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.
Сложно назвать название команд, которых нет...
То что руководство "фиалок" хочет избавиться от Кокорина, здраво и логично, но вряд ли кто-то найдётся из желающих увидеть Кокорина в своей команде...
27 минут в играх за "Фиорентину" после тринадцати игр "фиалок" в Серии А, это недостаточный аргумент для того, чтобы найти покупателя или арендатора для Кокорина.... Аргумент - в 27 минут, может вызвать только ироничную улыбку у того, кому предлагают или предложат Кокорина...
Руководство "фиалок" пытается выдать желаемое за действительное, когда говорит о заинтересованности в услугах Кокорина в том же Катаре...Хорошо хоть что не говорят о заинтересованности Кокориным в MLS....
Сложно назвать название команд, которых нет...
То что руководство "фиалок" хочет избавиться от Кокорина, здраво и логично, но вряд ли кто-то найдётся из желающих увидеть Кокорина в своей команде...
27 минут в играх за "Фиорентину" после тринадцати игр "фиалок" в Серии А, это недостаточный аргумент для того, чтобы найти покупателя или арендатора для Кокорина.... Аргумент - в 27 минут, может вызвать только ироничную улыбку у того, кому предлагают или предложат Кокорина...
Руководство "фиалок" пытается выдать желаемое за действительное, когда говорит о заинтересованности в услугах Кокорина в том же Катаре...Хорошо хоть что не говорят о заинтересованности Кокориным в MLS....