Джака: «Я открыт для возвращения в менхенгладбахскую „Боруссию“»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака открыт для возвращения в менхенгладбахскую «Боруссию».
Я только что продлил свой контракт, который будет действовать еще два с половиной года. Тогда мне будет 32, и если Макс Эберль [спортивный директор «Боруссии» М] захочет вернуть меня, когда мне будет 32, моя дверь будет открыта.
Гранит выступал за «Боруссию» М с 2012 по 2016 год.
Джака очень хорошо играет за сборную Швейцарии, но ни как не может постоянно показывать хорошую игру в составе Арсенала! Даже в Мюнхенгладбахе играл куда лучше чем у нас....может чемпионат не его, или клуб не подходит,ну или бардак который последнее время в Арсенале не позволяет играть на высоком уровне.
Джака очень хорошо играет за сборную Швейцарии, но ни как не может постоянно показывать хорошую игру в составе Арсенала! Даже в Мюнхенгладбахе играл куда лучше чем у нас....может чемпионат не его, или клуб не подходит,ну или бардак который последнее время в Арсенале не позволяет играть на высоком уровне.