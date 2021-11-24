Джака: «Я открыт для возвращения в менхенгладбахскую „Боруссию“»

Полузащитник «Арсенала» открыт для возвращения в менхенгладбахскую «Боруссию».

Я только что продлил свой контракт, который будет действовать еще два с половиной года. Тогда мне будет 32, и если Макс Эберль [спортивный директор «Боруссии» М] захочет вернуть меня, когда мне будет 32, моя дверь будет открыта.