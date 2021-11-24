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Джака: «Я открыт для возвращения в менхенгладбахскую „Боруссию“»

вчера, 18:23

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака открыт для возвращения в менхенгладбахскую «Боруссию».

Я только что продлил свой контракт, который будет действовать еще два с половиной года. Тогда мне будет 32, и если Макс Эберль [спортивный директор «Боруссии» М] захочет вернуть меня, когда мне будет 32, моя дверь будет открыта.

Гранит выступал за «Боруссию» М с 2012 по 2016 год.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 12:11
"Арсеналу" точно не нужен.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:41
Зачем ждать 2 года? Можно сейчас в зимнее ТО обменять Джаку на Закария.
Джака очень хорошо играет за сборную Швейцарии, но ни как не может постоянно показывать хорошую игру в составе Арсенала! Даже в Мюнхенгладбахе играл куда лучше чем у нас....может чемпионат не его, или клуб не подходит,ну или бардак который последнее время в Арсенале не позволяет играть на высоком уровне.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:08
А ты им нужен?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
Слабо в это верится.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:32
За это время многое может измениться.
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