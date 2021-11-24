«Вулверхэмптон» готов продать Траоре в январе

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вчера, 17:39

«Вулверхэмптон» открыт для продажи на фоне продолжающихся слухов об интересе «Ливерпуля», сообщает Football Insider.



По информации источника, «вулвз» намерены продать 25-летнего игрока в январе, чтобы найти средства для подписания , арендованного у «РБ Лейпциг».

Отмечается, что трансфер Траоре может быть доступен примерно за 20 миллионов фунтов. Его контракт с «вулвз» истекает летом 2023 года.