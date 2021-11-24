«Вулверхэмптон» готов продать Траоре в январе

«Вулверхэмптон» открыт для продажи Адамы Траоре на фоне продолжающихся слухов об интересе «Ливерпуля», сообщает Football Insider.
По информации источника, «вулвз» намерены продать 25-летнего игрока в январе, чтобы найти средства для подписания Хвана Хи-Чхана, арендованного у «РБ Лейпциг».
Отмечается, что трансфер Траоре может быть доступен примерно за 20 миллионов фунтов. Его контракт с «вулвз» истекает летом 2023 года.
«Волки» даже прислушались бы к предложениям Адамы Траоре на предстоящем зимнем рынке, зная, что наличие контракта до июня 2023 года.
В этом смысле следует помнить, что в прошлом Вулверхэмптон просил бы за Адаму около 60 миллионов евро, в то время как попытки, подобные одной из Ливерпуля, никогда не достигли бы более 30. Теперь сценарий другой, и эту сумму можно увидеть с хорошей стороны.
Ливерпулю нужен такой игрок прямо сейчас, и Клопп любит его. Этот трансфер даже очень возможен.
«Волки» даже прислушались бы к предложениям Адамы Траоре на предстоящем зимнем рынке, зная, что наличие контракта до июня 2023 года.
В этом смысле следует помнить, что в прошлом Вулверхэмптон просил бы за Адаму около 60 миллионов евро, в то время как попытки, подобные одной из Ливерпуля, никогда не достигли бы более 30. Теперь сценарий другой, и эту сумму можно увидеть с хорошей стороны.
Ливерпулю нужен такой игрок прямо сейчас, и Клопп любит его. Этот трансфер даже очень возможен.