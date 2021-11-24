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«Вулверхэмптон» готов продать Траоре в январе

вчера, 17:39

«Вулверхэмптон» открыт для продажи Адамы Траоре на фоне продолжающихся слухов об интересе «Ливерпуля», сообщает Football Insider.

По информации источника, «вулвз» намерены продать 25-летнего игрока в январе, чтобы найти средства для подписания Хвана Хи-Чхана, арендованного у «РБ Лейпциг».

Отмечается, что трансфер Траоре может быть доступен примерно за 20 миллионов фунтов. Его контракт с «вулвз» истекает летом 2023 года.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:21
Будущее Адамы Траоре может быть далеко от Вулверхэмптона. Испанский нападающий, может уйти в конце этого сезона, поскольку «волки» не воспримут этот вариант как плохим, если взамен получат финансовые возможности для успешного проведения других операций.

«Волки» даже прислушались бы к предложениям Адамы Траоре на предстоящем зимнем рынке, зная, что наличие контракта до июня 2023 года.
В этом смысле следует помнить, что в прошлом Вулверхэмптон просил бы за Адаму около 60 миллионов евро, в то время как попытки, подобные одной из Ливерпуля, никогда не достигли бы более 30. Теперь сценарий другой, и эту сумму можно увидеть с хорошей стороны.

Ливерпулю нужен такой игрок прямо сейчас, и Клопп любит его. Этот трансфер даже очень возможен.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:38
Пока есть цена надо продавать
протон
протон
вчера в 17:54
Траоре крутой, хоть и статистика говорит об обратном. Не самый лучший его сезон, как и у волков в целом
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:53
Да ну, слухи, не более того.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:49
Недавно хотели за 100+ продать, а теперь будут согласны на 20 млн? Думаю лямов за 40-50 могут найти покупателя
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:41
Посмотрим куда.
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