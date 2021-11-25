Маунт не заинтересован в переходе в «Реал»

Полузащитник Мэйсон Маунт не планирует покидать «Челси».
В подписании англичанина заинтересован «Реал», однако Маунт хочет продолжить выступать за родной клуб. Мэйсон намерен побороться с «синими» за трофеи, а также подписать новый контракт в конце сезона.
В нынешней кампании Маунт провёл 15 матчей за «Челси», записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.
Зачем ему в этот испанский сброд идти, плюс в Челси у него статус аля будущий Лэмпард.
Админы, идея с кнопкой дизлайка как вам? Может подумаете об этом?
Зачем ему в этот испанский сброд идти, плюс в Челси у него статус аля будущий Лэмпард.
Админы, идея с кнопкой дизлайка как вам? Может подумаете об этом?