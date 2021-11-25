ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Маунт не заинтересован в переходе в «Реал»

вчера, 11:18

Полузащитник Мэйсон Маунт не планирует покидать «Челси».

В подписании англичанина заинтересован «Реал», однако Маунт хочет продолжить выступать за родной клуб. Мэйсон намерен побороться с «синими» за трофеи, а также подписать новый контракт в конце сезона.

В нынешней кампании Маунт провёл 15 матчей за «Челси», записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.

Все новости
Слухи«Эвертон» готов заплатить более 10 млн евро за трансфер Захаряна
Сегодня, 13:34 Комментарии7
СлухиШевченко хочет подписать Ярмоленко в «Дженоа»
Сегодня, 13:27 Комментарии2
Рангник выгнал Николича и Крыховяка, потратил 30 миллионов евро РЖД, а теперь сбегает из «Локо» в МЮ
Сегодня, 12:04Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии7
Слухи«Ньюкасл» собирается арендовать Зинченко
Сегодня, 10:04 Комментарии8
Слухи«Челси» готов продать Пулишича
Сегодня, 09:47 Комментарии3
СлухиХавбек «Шахтёра» Мудрик заинтересовал «Севилью»
Вчера, 23:04 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:02
Какой Реал, когда в родном клубе на ведущих ролях играет.
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 13:05
    Bombardier
    Bombardier
    вчера в 12:22
    Понимает, что может присесть на лавку в Мадриде.
    S.Т.A.L.K.E.R
    S.Т.A.L.K.E.R
    вчера в 11:58
    Он там и не нужен.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 11:29
    Насильно мил не будешь.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:29
    Слабоват для топ клуба
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100