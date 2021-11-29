Сёмин: «Сборная России равна по силам со сборной Польши»

Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением о шансах сборной России обыграть сборную Польши в стыковых матчах за выход на ЧМ -2022.

Нормальный жребий, ты же его не выберешь. Главное — как пройдут четыре месяца и как мы подготовимся. Мы равны по силам с Польшей сейчас. Нам дает преимущество то, что мы играем дома. Многое будет зависеть от медицинской ситуации, болельщики могут оказать большую помощь. Там звезда — Левандовский, а остальные — рабочие игроки, много работают на футбольном поле, хорошо ведут единоборства, всегда хорошо подготовлены физически.