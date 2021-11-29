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Сёмин: «Сборная России равна по силам со сборной Польши»

вчера, 22:44

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о шансах сборной России обыграть сборную Польши в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Нормальный жребий, ты же его не выберешь. Главное — как пройдут четыре месяца и как мы подготовимся. Мы равны по силам с Польшей сейчас. Нам дает преимущество то, что мы играем дома. Многое будет зависеть от медицинской ситуации, болельщики могут оказать большую помощь. Там звезда — Левандовский, а остальные — рабочие игроки, много работают на футбольном поле, хорошо ведут единоборства, всегда хорошо подготовлены физически.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:18
У поляков просто зажравшиеся игроки.
2463fwvbqzmm
2463fwvbqzmm
сегодня в 04:57
Только Польша равнее
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:37
Весна планы покажет.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 01:14
ну в сборной он почти не забивает. все потому что игра Баварии построена под него, все игровые схемы и наработки
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
Скоро увидим всю равность!😜
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:47
Да равна, только у них Левандовски играет - лучший в мире нападающий, а у нас Антон Гроза Манекенов, ну может Артем Верная Рука на помощь соизволит подойти.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:21
Узнаем после игры равна или нет.... Вот тогда и узнаем точный ответ...
Cat01
Cat01
вчера в 23:07
Равна.. Но шансов меньше
drug01
drug01
вчера в 23:07
Не надо равнять просто играть
beefs
beefs
вчера в 23:05
нашим игрокам свое поле не помошник...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:51
46130 должно было быть, а сейчас 43810. Системный сбой! SOS!
Gahi
Gahi
вчера в 22:45
Кто бы не был нужно выходить и играть. Удачи
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