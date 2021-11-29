ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Хавбек «Уфы» Голубев: «В раздевалке была тишина. Мы упустили победу»

вчера, 21:37
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев прокомментировал ничью в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Жалко, что в конце вмешался VAR. В нашей команде все хотели победить, обидно. Я не понял, что смотрели, а потом судья сказал, что это момент с падением Соболева. Ну что поделать, судья принял такое решение, хорошо.

В раздевалке была тишина. Все понимали, что упустили победу, и было обидно из-за потери трёх очков. В команде всё отлично, нам нужно просто побеждать. Ничего страшного в том, что почти все голы забивает Агаларов. Дай бог, чтобы Гамид ещё забивал. Без разницы, кто забивает, пусть хоть он все голы забьёт.

Все новости
Сёмин: «Сборная России равна по силам со сборной Польши»
Вчера, 22:44 Комментарии12
Гисдоль: «Хотел бы замены делать, но наша скамейка не позволяет»
Вчера, 22:15 Комментарии8
Ловчев: «Витория, как #####, хочет доказать, что Рассказов — хороший игрок»
Вчера, 22:03 Комментарии20
Черчесов: «„Золотой мяч“ должен получить Левандовски»
Вчера, 21:49 Комментарии7
Радимов: «Спартачи, поддержите Колю Рассказова!»
Вчера, 20:33 Комментарии16
Мостовой: «Где настоящий „Спартак“? Что происходит?»
Вчера, 20:23 Комментарии17
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:14
Одним повезло, другим нет.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:29
Тишина это не худший вариант после упущенного шанса....
YVG
YVG ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 22:19
Ну да, Уфу за то, что мешает спартаку в пердив, Зенит за вальяжность и выигрывание с крупным счетом отстранить от футбола. Все мешают спартаку выползти с 10-го места.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:57
Что поделаешь ведь это же Спартак.
Futurista
Futurista
вчера в 21:54
Молча губу закатывали...
Zak11
Zak11
вчера в 21:54
Всмысле украли? Руками в лицо в штрафной при борьбе за мяч. Пенка стопроцентная. Чё вы несёте то опять? Меня вообще бесит эта Уфа, лучше бы они вылетели в ФНЛ в прошлом сезоне. Постоянно нам палки в колёса сует. Да, мы выглядели не лучшим образом. Спасибо Коленьке. Не было Игнатова, Мозеса. После того как выложились с Наполи, тяжеловато было играть в Уфе. Но тем не менее. Я не считаю что Уфа заслуживала победы.
drug01
drug01
вчера в 21:53
Пенальти не было Соболев хам!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:44
Ну да, и не только вы. Завтра другие тоже упустят победу.
YVG
YVG
вчера в 21:39
У вас ее украли.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:38
Судья конечно постарался
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100