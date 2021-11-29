Радимов: «Спартачи, поддержите Колю Рассказова!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своём твиттере прокомментировал удаления защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:1).
Спартачи, вы, главное, поддержите Колю Рассказова! Не надо на него вешать всех собак, как обычно! Ой, забыл… Он же никого не убил.
🔴⚪️⚽️ спартачи -вы главное поддержите Колю Рассказова ! Не надо на него вешать всех собак , как обычно! Ой, забыл ….он же никого не убил ☝️🤪— Владислав Радимов (@radimov02) November 29, 2021
1 ЖК - играет первый в мяч. Подкат делает не сзади. Тут даже штрафной не следовало ставить.
2 ЖК - Рассказов прыгает на мяч вверх. Рука немного поднялась. Игрок Уфы играет в Рассказова на уровня его локтя. ЖК и КК.
А собственно говоря, где тут футбольные правила? ВАР по регламенту не может вмешаться, так как нарушения были на ЖК.
Зато как подпрыгнувшего Соболева били по лицу локтем судья не увидел. Для этого ВАР есть, сработал четко.
1 ЖК - играет первый в мяч. Подкат делает не сзади. Тут даже штрафной не следовало ставить.
2 ЖК - Рассказов прыгает на мяч вверх. Рука немного поднялась. Игрок Уфы играет в Рассказова на уровня его локтя. ЖК и КК.
А собственно говоря, где тут футбольные правила? ВАР по регламенту не может вмешаться, так как нарушения были на ЖК.
Зато как подпрыгнувшего Соболева били по лицу локтем судья не увидел. Для этого ВАР есть, сработал четко.