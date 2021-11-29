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Радимов: «Спартачи, поддержите Колю Рассказова!»

вчера, 20:33
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своём твиттере прокомментировал удаления защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:1).

Спартачи, вы, главное, поддержите Колю Рассказова! Не надо на него вешать всех собак, как обычно! Ой, забыл… Он же никого не убил.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 23:39
Когда не чем выделится. остается хайповать на Спартаке.. Беспроигрышная, к стати тема .многие тут кормятся..
valeron4321
valeron4321
вчера в 23:32
Мне вот непонятно, за что Рассказова удалили.
1 ЖК - играет первый в мяч. Подкат делает не сзади. Тут даже штрафной не следовало ставить.
2 ЖК - Рассказов прыгает на мяч вверх. Рука немного поднялась. Игрок Уфы играет в Рассказова на уровня его локтя. ЖК и КК.
А собственно говоря, где тут футбольные правила? ВАР по регламенту не может вмешаться, так как нарушения были на ЖК.
Зато как подпрыгнувшего Соболева били по лицу локтем судья не увидел. Для этого ВАР есть, сработал четко.
Vasilev Misha
Vasilev Misha
вчера в 21:54
Гнилауст опять заговорил..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:10
Надо срочно звонить в штаб, - квартиру ФИФА, пока не поздно, чтобы в качестве меры поддержки они вручили Коле "Золотой мяч":
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:07
Сам поддерживай !!!
4RT
4RT
вчера в 21:06
Радимов,что тренер,что юморист- ни какой 😁
batog
batog
вчера в 21:05
Владик, забирай к себе бесплатно и в довесок Ломовицкого!!!
YVG
YVG
вчера в 20:46
Колян всю игру спартаку делает в каждом матче, а они еще и недовольны.
LOpp
LOpp
вчера в 20:45
всплыл клоун
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:45
Кукуяну некуда было деваться, удалив Рассказова, он последовательно после просмотра VAR указал на точку.
YVG
YVG
вчера в 20:42
Коляну бежать нужно из этого болота.
makkie
makkie
вчера в 20:42
Остряка Буланова еще из Зенита-2 не попёрли?
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:36
Голос из пивной.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:36
Коля я тебя поддерживаю
Futurista
Futurista
вчера в 20:36
Дурачок нарисовался...давно не было...
протон
протон
вчера в 20:34
Кокорина смогли же итальянцам продать, продайте Рассказова в Наполи.
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