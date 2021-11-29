Радимов: «Спартачи, поддержите Колю Рассказова!»

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вчера, 20:33

Главный тренер «Зенита-2» в своём твиттере прокомментировал удаления защитника «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:1).

Спартачи, вы, главное, поддержите Колю Рассказова! Не надо на него вешать всех собак, как обычно! Ой, забыл… Он же никого не убил.