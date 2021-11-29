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Мостовой: «Где настоящий „Спартак“? Что происходит?»

вчера, 20:23
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Посмотрел первый тайм — мне было некомфортно. Не было ни игры, ничего… Думал, что закончат 0:0, либо одна из команд победит в один мяч. Я даже второй тайм не стал смотреть. Конечно, рассчитывал, что «Спартак» постарается победить. После «Наполи» — одного из лидеров, который на днях разорвал «Лацио» — рассчитывал на большее.

Многие не понимают, как так происходит. Мне задают вопросы, а не знаю, что ответить. Смешная история: на 77-й минуте звонит мама со словами: «Спартак проигрывает». При этом спрашивает: «Как так получается? Я недавно смотрела игру с „Наполи“ и радовалась — они так хорошо бегали! В Уфе же ходят пешком. Почему?» Я не знаю, что ответить. Говорю: «Мам, может там холодно (смеётся)». Где настоящий «Спартак»? Обыгрываешь «Наполи», а потом не можешь обыграть «Уфу». Что происходит?

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:45, ред.
Где настоящий Мостовой ???

санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:17
наш спартак команда так один ф и тот м
санек002
санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:15
а в ответ тишина!он вчера не вернулся из боя!
санек002
санек002 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 22:14
теперь нам точно проиграют!от испуга!
YVG
YVG
вчера в 21:17, ред.
В Легии подумали, нифига себе что, в РПЛ 13-я команда сильнее 1-й чемпионата Италии.
4RT
4RT
вчера в 21:07
К Легии готовится
Сантус
Сантус
вчера в 21:07
Происходит обычный пердомонокль российского футбола.Сгоняй маме за валидолом...
Tostao
Tostao ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:04
Извини, случайно нажал на жалобу.
Tostao
Tostao
вчера в 21:02
Вывод: Уфа сильнее Наполи! Неужели не понятно?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02
Федун ,ауу тебя Мостовой спрашивает, что со Спартаком, что происходит ???
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 20:57
Где?... на законной 10ой строчке.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:56
Спартак может играть только с Наполи.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:50
Ощущение, что в Спартаке просто нет тренера и мотиватора, соответственно. В еврокубках с Лестером и Наполи кажется к игрокам Спартака вдохновение приходит автоматически, учитывая статус турнира, ответственность, престиж, возможность показать себя в Европе, желание сыграть на максимуме и неизбежная максимальная мотивация, когда играешь с Лидером Серии А со звёздным составом и очень крепкой командой сильнейшей лиги мира, АПЛ. В российской же лиге, как ты себя не настраивай и не вдохновляй - ноги не бегут, мяч летит не туда, соперники бог весть какие, трибуны пустые и вообще хочется, чтобы побыстрее всё это закончилось! И в Европе и в РПЛ при этом с командой нет человека, который должен делать накачку, установку перед матчем, расставить игроков на поле, объяснить каждому его функцию на поле, настроить и мотивировать на игру, так чтобы ближайшие два часа игрок забыл обо всём на свете, кроме этого матча. Зато есть весёлый, пухлый и добрый мужичок, который постоянно улыбается и пытается что-то сказать на непонятном языке. Во время игры периодически машет руками и пытается что-то выкричать. Вот только непонятно - кто это?
протон
протон
вчера в 20:32, ред.
Обыгрываешь «Наполи», а потом не можешь обыграть «Уфу». Что происходит?" А происходит то, что "Уфа" сильнее Наполи.
beefs
beefs
вчера в 20:31
ты не понимаешь, спроси у букмекеров...
Futurista
Futurista
вчера в 20:25
Это новый, непонятный тебе футбол Саша...современные тенденции развития)...
YVG
YVG
вчера в 20:25
Это и есть настоящий спартак, нужно только на него трезво посмотреть.
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