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Ловчев: «Витория, как #####, хочет доказать, что Рассказов — хороший игрок»

вчера, 22:03

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера «красно-белых» Руя Виторию за что, что он продолжает выпускать на поле защитника Николая Рассказова.

Тренер «Спартака», как #####, хочет доказать нам, что Рассказов — хороший футболист. Он впаривает его нам и впаривает! Не купили игроков на позицию? Он должен был требовать, как тренер, чтобы ему купили их.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 06:23
кто нибудь уже объясните "ЛЕГЕНДЕ" Спартака, что дело то не в РУях и Рассказовых!...если бы так было просто)))))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:55
Ноет и ноет). Как терпят его в семье?). Кто из тренеров в РПЛ и не только ТРЕБУЕТ? Семак? Березуцкий? Федотов?
Гончар? Кто? Это система, а против системы не попрешь. Иначе будет, как с Палычем.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:23
Ловчев старый маразматик.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:20
Ловчев старыймараз
LOpp
LOpp ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:49
У Маслова травма))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 23:42
Ну почему же ? Маслов ,например ! ))))))))) Рассказов голы привозит ,а Маслов их забивает сам ! ))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:16, ред.
Ничего Руй никому не доказывает...
Рассказов был до Руя...будет и после...

В 10-м месте виноваты Руй или Рассказов....???
Это они отдали 35 млн за Рошу и Тиля ???
И отдали их в аренды чтоб играть Рассказовыми ??
Как то ветеран не в корень зрит...)))
Руй и Рассказов - последние..кого можно винить в той ситуации, в которой оказалась команда на кануне юбилея...
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:03
Хитрый план Руя слиться из морозного ада. Отхватит лям евро за рассторжение и в Майами зимовать. Потом построит дом на Мадейре и долго будет вспоминать лохов из тундры. Рассказов, Ломовицкий - это неоценимые помощник для этого плана.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:47
Вообще таким как ловчев, шмурнов, орлов нельзя давать слово, позволяют себе много лишнего, публичные люди не имеют право вести себя так.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:46
Да что вы всё на Руя гоните? Он и так делает всё, чтобы его выгнали и отдали честно заработанную неустойку!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:45
Вот так пытаешься помочь хорошему человеку, но, увы как футболист он даже уровень РПЛ не тянет. Пусть и человек с устоявшейся жизненной позицией:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:44
Почему этот маразматик весь трясущийся, решил, что ему дозволено оскорблять людей в том числе и молодого человека, имею ввиду Рассказова.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 22:35
Как "попка", хочет доказать нам? Я разгадал ребус?
LOpp
LOpp
вчера в 22:21
К сожалению даже такому игроку как Рассказов, в Спартаке на сегодня альтернативы нет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:19
- ????? - %%%%% - $$$$$ - &&&&&

Это что - новый вид общения?
YVG
YVG
вчера в 22:16, ред.
Ловчева слушать - себя не уважать, совсем из ума выжил, как будто у Витории есть выбор.
протон
протон
вчера в 22:08
Ловчев сходит с ума
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:04
Хотел видимо дать шанс молодому пареньку . Но увы.
beefs
beefs
вчера в 22:04
да что поделаешь если ему он нравится...
makkie
makkie
вчера в 22:04
Господи, что он несёт?!
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