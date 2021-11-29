Ловчев: «Витория, как #####, хочет доказать, что Рассказов — хороший игрок»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера «красно-белых» за что, что он продолжает выпускать на поле защитника .

Тренер «Спартака», как #####, хочет доказать нам, что Рассказов — хороший футболист. Он впаривает его нам и впаривает! Не купили игроков на позицию? Он должен был требовать, как тренер, чтобы ему купили их.