Ловчев: «Витория, как #####, хочет доказать, что Рассказов — хороший игрок»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера «красно-белых» Руя Виторию за что, что он продолжает выпускать на поле защитника Николая Рассказова.
Тренер «Спартака», как #####, хочет доказать нам, что Рассказов — хороший футболист. Он впаривает его нам и впаривает! Не купили игроков на позицию? Он должен был требовать, как тренер, чтобы ему купили их.
Гончар? Кто? Это система, а против системы не попрешь. Иначе будет, как с Палычем.
Гончар? Кто? Это система, а против системы не попрешь. Иначе будет, как с Палычем.
Рассказов был до Руя...будет и после...
В 10-м месте виноваты Руй или Рассказов....???
Это они отдали 35 млн за Рошу и Тиля ???
И отдали их в аренды чтоб играть Рассказовыми ??
Как то ветеран не в корень зрит...)))
Руй и Рассказов - последние..кого можно винить в той ситуации, в которой оказалась команда на кануне юбилея...
Рассказов был до Руя...будет и после...
В 10-м месте виноваты Руй или Рассказов....???
Это они отдали 35 млн за Рошу и Тиля ???
И отдали их в аренды чтоб играть Рассказовыми ??
Как то ветеран не в корень зрит...)))
Руй и Рассказов - последние..кого можно винить в той ситуации, в которой оказалась команда на кануне юбилея...
Это что - новый вид общения?
Это что - новый вид общения?